Zarabiasz poniżej 5767 zł? Twoja składka PPK może spaść nawet czterokrotnie

Od 1 stycznia 2026 roku Pracownicze Plany Kapitałowe stają się bardziej elastyczne dla osób o niższych dochodach. Wprowadzono wyższy próg zarobków, który pozwala na zmniejszenie obowiązkowej wpłaty. Nowy limit wynosi 5767,20 zł brutto miesięcznie, co stanowi 120% aktualnej płacy minimalnej (4806 zł). Jeśli wynagrodzenie pracownika nie przekracza tej kwoty, może on obniżyć swoją standardową, dwuprocentową składkę do dowolnego poziomu, jednak nie mniej niż 0,5% pensji. Wystarczy złożyć u pracodawcy prostą deklarację w miesiącu, w którym spełnia się warunek dochodowy, a niższa wpłata zacznie być pobierana już od następnej wypłaty.

Pracodawca pełni rolę strażnika tego mechanizmu, ale jego pole widzenia jest ograniczone wyłącznie do pensji, którą sam wypłaca. Każdego miesiąca ma obowiązek sprawdzić, czy dochód pracownika mieści się w ustalonym limicie. Co się stanie, gdy na konto wpłynie premia lub wynagrodzenie za nadgodziny, przez co zarobki przekroczą próg 5767,20 zł? W takiej sytuacji firma automatycznie pobierze standardową składkę w wysokości 2%. Ważne jest to, że taka jednorazowa sytuacja nie pozbawia pracownika prawa do niższych wpłat w kolejnych miesiącach, o ile jego dochody znów wrócą poniżej limitu.

Pułapka w PPK: Jak nieświadomie stracić roczną dopłatę 240 zł?

Jedną z kluczowych zachęt do oszczędzania w PPK jest coroczna premia od państwa w wysokości 240 zł, finansowana z Funduszu Pracy. Jej otrzymanie nie jest jednak automatyczne i zależy od aktywności uczestnika. Aby bonus trafił na konto w 2026 roku, suma wpłat w ciągu roku musi osiągnąć co najmniej 1009,26 zł. To próg, który obliczono jako 3,5% sześciokrotności płacy minimalnej. Ustawodawca przewidział jednak istotne ułatwienie dla osób o niższych dochodach, które zdecydowały się na obniżenie swojej składki. W ich przypadku wymagana kwota jest ponad czterokrotnie niższa i wynosi zaledwie 252,32 zł, co ma realnie wspierać oszczędzanie nawet przy skromniejszym budżecie.

Niestety, w tym mechanizmie kryje się pułapka, która może pozbawić premii osoby korzystające z obniżonej składki, zwłaszcza te pracujące w kilku miejscach. Zgodnie z przepisami, jeśli łączne wynagrodzenie pracownika ze wszystkich źródeł przekroczy próg 5767,20 zł brutto w chociażby jednym miesiącu w roku, prawo do całej dopłaty rocznej za ten rok przepada. Problem polega na tym, że każdy pracodawca weryfikuje tylko pensję wypłacaną u siebie, a systemy firm nie komunikują się ze sobą. Oznacza to, że cała odpowiedzialność za sumowanie dochodów i pilnowanie limitu spoczywa na pracowniku. Wystarczy chwila nieuwagi, by nieświadomie przekroczyć próg i stracić finansowy bonus.

