W styczniu koszyk podstawowych artykułów podrożał o 8,6% rok do roku, podczas gdy inflacja wyniosła 2,2%.

Wśród 13 analizowanych sieci handlowych, Auchan miał najniższą średnią cenę koszyka (300,89 zł), a Netto było najdroższe (363,41 zł).

Zarówno w ujęciu miesięcznym (+6,83%), jak i rocznym (+16,16%), ceny w Netto rosły najszybciej.

Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem wyniosła ponad 20%, co pokazuje dużą rozbieżność w polityce cenowej sklepów.

Koszyk zakupów rośnie szybciej niż inflacja

Styczniowe dane pokazują, że ceny podstawowych produktów FMCG nadal rosną szybciej niż wskaźnik inflacji. W ujęciu miesięcznym badany zestaw podrożał o 2,71 proc., natomiast rok do roku o 8,6 proc. Dla porównania, według GUS inflacja wyniosła w tym okresie 2,2 proc. rdr oraz 0,6 proc. mdm.

„Mimo wyraźnego hamowania inflacji, dane z naszego »Badania i Raportu Koszyk Zakupowy« pokazują, że ceny w handlu detalicznym nadal rosną w tempie istotnie wyższym niż wskaźnik CPI. To sygnał, że presja kosztowa w FMCG wciąż jest przenoszona na konsumentów, a sieci handlowe różnicują strategie cenowe w zależności od formatu” – skomentował Kamil Kruk z ASM SFA.

Auchan najtańszy, Netto najdroższe

Spośród 13 sieci handlowych najniższą średnią cenę koszyka odnotowano w Auchan – 300,89 zł. Drugie miejsce zajęło Makro Cash & Carry (drożej o 9,67 zł), a trzecie Kaufland, gdzie ceny były wyższe o kolejne 28,22 zł.

Najdroższą siecią okazało się Netto, z przeciętną ceną koszyka na poziomie 363,41 zł. Różnica między najtańszą a najdroższą ofertą wyniosła 20,78 proc.

Największe wzrosty cen w Netto

W styczniu ceny wzrosły w dziewięciu sieciach, a w czterech spadły względem grudnia. Największe podwyżki miesięczne dotyczyły Netto i Selgros Cash & Carry – po 6,83 proc. Z kolei w Makro Cash & Carry ceny obniżyły się o 2,13 proc.

Rok do roku najmocniej podrożał koszyk w Netto – o 50,55 zł, czyli 16,16 proc. Dwucyfrowe wzrosty zanotowały także Biedronka (14,56 proc.), Intermarché (12,24 proc.), Aldi (11,52 proc.) oraz Carrefour (11,08 proc.).

Najtańszy możliwy koszyk kosztował 257,55 zł, a najdroższy 396,14 zł. Badanie objęło ceny 40 tych samych produktów z podstawowych kategorii FMCG, pokazując, że mimo spadku inflacji presja cenowa w sklepach pozostaje wysoka.

PTNW - Miłosz Bembinow