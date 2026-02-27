Bon turystyczny powraca! Setki złotych dopłaty na wyjazd!

Warmińsko-mazurskie uruchamia wiosenną edycję bonu turystycznego z budżetem 2 mln zł. Program Wiosna na Warmii i Mazurach pozwoli wygenerować bony już 27 lutego, a dopłaty do noclegów sięgną 300 zł, 500 zł lub 10 proc. wartości pobytu.

  • Wiosenna edycja bonu turystycznego na Warmii i Mazurach, z budżetem 2 mln zł, ma ożywić ruch turystyczny poza sezonem, po sukcesie jesiennej odsłony.
  • Z bonu o wartości 300 zł lub 500 zł (w zależności od standardu obiektu) lub 10% zniżki na nocleg można skorzystać od 2 marca do 17 maja (z wyłączeniem świąt i majówki).
  • Program jest dostępny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów spoza województwa, promując odkrywanie regionu wiosną.
  • Uczestnicy poprzedniej edycji nie muszą zakładać nowych kont – wystarczy zalogować się i zaakceptować regulaminy wiosenne.

Wiosenna edycja bonu turystycznego w warmińsko-mazurskiem

Samorząd regionu ponownie stawia na wsparcie branży turystycznej poza głównym sezonem. Po sukcesie jesiennej odsłony programu zdecydowano o jego kontynuacji wczesną wiosną. W poprzedniej edycji z bonu skorzystało blisko 3,5 tys. osób, co pokazało, że taka forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem.

Marszałek województwa Marcin Kuchciński podkreślił, że kluczowym założeniem inicjatywy jest ożywienie ruchu turystycznego w miesiącach, gdy liczba odwiedzających region jest mniejsza.

-  "Mam nadzieję, że także i tym razem zainteresowanie nim będzie duże. Program Wiosna na Warmii i Mazurach, realizowany przez warmińsko-mazurski bon turystyczny, to propozycja zarówno dla mieszkańców jak turystów spoza województwa" - podkreślił Kuchciński.

Zasady programu Wiosna na Warmii i Mazurach

Możliwość generowania bonów ruszy w piątek 27 lutego. Zniżki będzie można wykorzystać na pobyty realizowane od 2 marca do 17 maja, z wyłączeniem okresu Świąt Wielkiej Nocy (4–6 kwietnia) oraz majówki (1–3 maja).

Na realizację programu przeznaczono 2 mln zł. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z trzech wariantów wsparcia: bon o wartości 300 zł, 500 zł lub zniżkę w wysokości 10 proc. ceny noclegu.

Niższa kwota obejmuje obiekty takie jak hotele jedno- i dwugwiazdkowe, pensjonaty, apartamenty, domki turystyczne, kempingi czy gospodarstwa agroturystyczne. Z kolei bon 500 zł przewidziano dla gości hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych.

Urząd marszałkowski poinformował także: „Użytkownicy, którzy stali się sympatykami Warmii i Mazur podczas jesiennej edycji, nie muszą zakładać nowych kont, aby wziąć udział w drugiej edycji programu. Wystarczy, że zalogują się na swoje konto i zaakceptują regulaminy edycji wiosennej”.

