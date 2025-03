Kiedy dopłaty od rządu z PPK? Dodatkowe 240 zł na emeryturze

Zgodnie z harmonogramem, do 15 kwietnia rząd dokona wpłat na rachunki PPK uczestników programu, przekazując im po 240 zł. Dopłata roczna PPK jest stała i jednakowa dla wszystkich uprawnionych uczestników.

Jednak nie każdy uczestnik PPK może liczyć na rządową dopłatę. 240 zł otrzymają te osoby, których wpłaty na rachunek PPK wyniosą co najmniej 3,5% sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2025 roku kwota ta wynosi co najmniej 979,86 złotych.

Co ważne, dla osób korzystających z obniżonej wpłaty podstawowej (gdy wpłata na rachunek jest niższa niż 2%), próg wymaganych wpłat jest niższy. W takim przypadku pracownik musi uzbierać co najmniej 25% powyższej kwoty, czyli minimum 244,97 złotych. Należy pamiętać, że każdemu uczestnikowi przysługuje tylko jedna "dopłata roczna", nawet jeśli posiada kilka rachunków PPK.

Warto podkreślić, że w istocie jest to dopłata do emerytury, bo choć pieniądze z PPK możemy wypłacić wcześniej, ale wtedy środki z dopłat państwowych przepadną - odzyskamy jednie swoje wpłaty i część wypłat pracodawcy (reszta trafi na nasze subkonto w ZUS).

Czym jest PPK? Program ma wspierać oszczędzanie na emeryturę

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania na emeryturę, do którego domyślnie przystępują wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w programie, musisz złożyć stosowne oświadczenie u swojego pracodawcy. Do rachunku w PPK dokłada się nie tylko rząd, ale również pracodawca, co miesiąc wpłacając dodatkowe środki na Twoje konto.

Pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo, może on zdecydować się na finansowanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia (łącznie maksymalnie 4%). Z kolei pracownicy co miesiąc przeznaczają na PPK 2% swojego wynagrodzenia. Istnieje również możliwość zadeklarowania finansowania wpłaty dodatkowej – w wysokości do 2% wynagrodzenia (łącznie maksymalnie 4%).

Środki zgromadzone w koncie PPK można wypłacić na kilka sposobów, zależnie od wieku uczestnika i okoliczności. Standardowa wypłata następuje po ukończeniu 60. roku życia – 25 proc. środków można otrzymać jednorazowo, a pozostałe 75 proc. w co najmniej 120 ratach, co pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych. Możliwe jest też jednorazowe pobranie całości oszczędności, lecz wiąże się to z koniecznością opłacenia podatku. Wcześniejsza wypłata jest możliwa, ale obciążona potrąceniami – uczestnik odzyskuje swoje wpłaty i 70% środków od pracodawcy, jednak traci dopłaty państwowe i część wpłat pracodawcy, a zyski podlegają opodatkowaniu.

W szczególnych sytuacjach można skorzystać ze środków na preferencyjnych warunkach. Przykładowo, w przypadku poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka możliwa jest wypłata do 25% zgromadzonych środków bez konieczności zwrotu. Osoby poniżej 45. roku życia mogą również wypłacić do 100% środków na wkład własny przy zakupie mieszkania lub budowie domu, pod warunkiem ich późniejszego zwrotu w ciągu 15 lat.

Na koniec 2024 roku z PPK korzystało już blisko 3,7 miliona osób. Stan swoich oszczędności możesz na bieżąco monitorować w serwisie MojePPK.

