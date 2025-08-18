Ropa w centrum uwagi. Stabilne ceny przed szczytem USA-Ukraina

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-08-18 9:43

Ceny ropy naftowej utrzymują się w pobliżu stabilnych poziomów, a inwestorzy wstrzymują oddech przed kluczowym spotkaniem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Od wyników szczytu USA-Ukraina może zależeć nie tylko przyszłość wojny z Rosją, ale i dalszy kierunek dla rynku ropy Brent i WTI.

Ropa naftowa

i

Autor: Shutterstock Ropa naftowa
Super Biznes SE Google News
  • Rynek ropy naftowej pozostaje stabilny, czekając na kluczowe wydarzenia polityczne w Waszyngtonie.
  • Inwestorzy z niecierpliwością wyczekują szczytu USA-Ukraina z udziałem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego.
  • Trump wygłosił ostre słowa na temat wojny na Ukrainie, wykluczając powrót Krymu i członkostwo w NATO.

Notowania ropy pod kontrolą

Na nowojorskiej giełdzie paliw baryłka West Texas Intermediate (WTI) w dostawach na wrzesień kosztuje 62,83 USD, co oznacza symboliczny wzrost ceny o 0,05 proc.. Z kolei ropa Brent wyceniana jest na 65,81 USD, po lekkiej zniżce o 0,06 proc.. Niewielkie wahania wskazują, że rynki wstrzymują się z większymi ruchami przed poniedziałkowym szczytem politycznym w Waszyngtonie.

Trump i Zełenski na szczycie USA-Ukraina

Inwestorzy z niecierpliwością czekają na rozmowy Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, które rozpoczną się o 13.00 czasu lokalnego. Kilka godzin później do spotkania dołączą również europejscy przywódcy. Wcześniejsze rozmowy Trump–Putin na Alasce zakończyły się bez nowych sankcji wobec Moskwy, co dało rynkom chwilę oddechu, lecz nie rozwiało obaw związanych z konfliktem w regionie.

Ostre słowa Donalda Trumpa

W przeddzień szczytu Trump zasugerował, że Ukraina mogłaby zakończyć wojnę natychmiast, jeśli prezydent Zełenski podejmie taką decyzję. Wykluczył jednak jakiekolwiek rozmowy o powrocie Krymu czy o członkostwie w NATO. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio w serii wywiadów przestrzegł, że brak porozumienia pokojowego oznaczałby dla Kremla dodatkowe konsekwencje. Podkreślił jednak, że aby osiągnąć kompromis, zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą wykonać trudne ustępstwa. „Nie jesteśmy na krawędzi porozumienia pokojowego. (…) Ale myślę, że poczyniono postępy” – stwierdził w rozmowie z Fox News.

Handel z Chinami wpływa na rynek ropy

Po piątkowym spotkaniu z Władimirem Putinem Trump ogłosił, że tymczasowo wstrzymuje decyzję o podwyżce ceł na chińskie towary, związane z importem rosyjskiej ropy.

Może będę musiał o tym pomyśleć za 2-3 tygodnie, ale nie muszę o tym myśleć teraz” – powiedział amerykański prezydent. Eksperci, jak Robert Rennie z Westpac Banking Corp., wskazują, że ta decyzja złagodziła presję na wzrost cen i pomogła utrzymać stabilne notowania ropy Brent i WTI.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek

Polecany artykuł:

Złoty mocny względem kluczowych walut. Spotkanie Trumpa z Putinem nie zachwiało…
WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Pytanie 1 z 15
Co to jest PKB?
QUIZ PRL. Waloryzacja, inflacja, deflacja. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
CŁO
CENY ROPY