Wyprawka szkolna 2025. Misja (niemal) niemożliwa?

Koniec wakacji to dla wielu rodzin czas intensywnych przygotowań do nowego roku szkolnego. Lista zakupów wydaje się nie mieć końca: plecak, zeszyty, obuwie na zmianę, artykuły piśmiennicze, strój na WF... Wydatki szybko rosną, a w portfelu robi się coraz bardziej pusto. W takiej sytuacji, 300 zł wsparcia z programu Dobry Start wydaje się kroplą w morzu potrzeb.

Pytanie, które zadaje sobie wielu rodziców brzmi: czy da się realnie skompletować szkolną wyprawkę za tę kwotę? Odpowiedź nie jest prosta, a wpływ na nią ma wiele czynników, takich jak wiek dziecka, wymagania szkoły oraz indywidualne preferencje.

Dobry Start - realna wartość wsparcia

Program Dobry Start, który wystartował w 2018 roku, zakłada wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od dochodów rodziny. Niestety, od tego czasu kwota ta nie była ani razu waloryzowana. Biorąc pod uwagę inflację, realna wartość tego wsparcia znacząco spadła.

Z wyliczeń przeprowadzonych za pomocą kalkulatora inflacji Ministerstwa Finansów wynika, że 300 zł wypłacane obecnie ma wartość nabywczą zaledwie 196 zł z 2018 roku. To oznacza, że siła nabywcza tego świadczenia zmniejszyła się o ponad 30%.

Mimo to, jak informuje resort rodziny, nie planuje się na razie żadnych zmian w programie. Nabór wniosków o pieniądze na wyprawkę szkolną ruszył 1 lipca, a rodzice mają czas do 30 listopada, aby wystąpić o to finansowe wsparcie.

Polowanie na okazje

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie planowanie i unikanie zakupów na ostatnią chwilę. Kolejnym trikiem jest gromadzenie zapasów dużo wcześniej. Dzięki temu, w razie potrzeby, nie trzeba biec do sklepu i kupować wszystkiego na szybko, często po zawyżonych cenach, tylko w razie potrzeby można wyciągać niezbędne przybory czy inne artykuły papiernicze.

W obliczu rosnących cen i napiętych domowych budżetów, sklepy coraz szybciej ruszają z promocjami na wyprawkę szkolną. Zarówno hipermarkety, jak i dyskonty walczą o klientów, oferując rabaty, pakiety, akcje 1+1 gratis czy "taniej z aplikacją". "Fakt" sprawdził, ile kosztują najtańsze przybory szkolne w kilku popularnych sieciach handlowych. Oto przykładowe ceny z lipcowej oferty:

Auchan: Papier ksero za 9,95 zł (ze Skarbonką), 30% rabatu na plecaki szkolne, 50% zniżki na artykuły dla leworęcznych, piórnik gratis do wybranych plecaków.

Biedronka: Artykuły szkolne i kreatywne marki Astra, np. 12 dwustronnych kredek za 9,99 zł, plastelina i modelina od 5,99 zł.

ALDI: Pióra kulkowe wymazywalne za 4,99 zł, zestawy korektorów Tipp-Ex za 14,99 zł, książeczki aktywizujące i edukacyjne za 7,99 zł.

Lidl: Szeroka oferta plecaków, piórników, zeszytów i akcesoriów piśmienniczych w atrakcyjnych cenach.

Warto regularnie przeglądać gazetki promocyjne i porównywać ceny w różnych sklepach, aby wybrać najkorzystniejsze oferty.

Wyprawka za 300 zł na dziecko

Czy zatem da się skompletować wyprawkę szkolną za 300 zł? Można próbować, ale będzie to wersja "ekonomiczna na limicie". Trzeba liczyć się z koniecznością rezygnacji z markowych produktów i wybierania najtańszych opcji. Jeśli dojdą dodatkowe przedmioty, takie jak np. podręczniki do nauki języków obcych, strój sportowy, czy droższy plecak, budżet bardzo szybko się wyczerpie.

