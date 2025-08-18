Gminy muszą płacić kary za nieodpowiedni poziom recyklingu odpadów. W efekcie muszą pilnować mieszkańców, aby ci prawidłowo segregowali śmieci

Nowe zasady segregacji śmieci w Lubaczowie, zostały wprowadzone szare worki

Gmina zapowiada kontrolę segregacji i wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów

Nowe odpady do segregacji? Wprowadzono szary worek

Jak pisze Business Insider, od lipca mieszkańcy Lubaczowa (woj. podkarpackie) otrzymują szare worki przeznaczone wyłącznie na popiół z domowych palenisk. Jak informuje urząd miejski, te worki na śmieci mają pomóc w wyodrębnieniu frakcji odpadów i zwiększeniu poziomu recyklingu.

Gmina tłumaczy, że z roku na rok trudniej jest osiągnąć wymagany poziom recyklingu, który na 2025 rok wynosi 55 proc. wagi wytworzonych odpadów. Oddzielna zbiórka popiołu drzewnego ma umożliwić jego recykling i wykorzystanie jako naturalny nawóz.

- Miasto Lubaczów jest w stanie z każdym rokiem poprawiać jakość zbieranych odpadów, co pozwala zbliżyć się do wymaganych poziomów. Mimo to w ostatnich latach nie udało się uzyskiwać odpowiednich ilości oddanych odpadów do ponownego użycia i recyklingu - napisała gmina Lubaczów w komunikacie do mieszkańców.

Segregacja odpadów będzie kontrolowana! W razie nieprawidłowości, cena za śmieci może czterokrotnie wzrosnąć

Wraz z nowymi workami, Lubaczów wprowadza kontrole segregacji odpadów. Gmina tłumaczy to licznymi nieprawidłowościami w zbiórce odpadów biodegradowalnych, gdzie znajdowano materiały opakowaniowe, odpady zmieszane i tekstylia.

- Nieprawidłowa segregacja lub jej brak jest równoznaczny z koniecznością rozpoczęcia postępowania administracyjnego dążącego do wydania decyzji o podwyższonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - pisze gmina.

W takich przypadkach wójt, burmistrz, lub prezydent miasta może podjąć decyzję o podwyżce opłat za śmieci dla danego gospodarstwa domowego o nawet 200-400 procent!

Za brak odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów komunalnych, gminom grożą kary pieniężne. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2020 r. gminy powinny osiągnąć 50-proc. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Nie można więc wykluczyć, że inne gminy pójdą w ślady Lubaczowa.

