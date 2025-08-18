Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wzrosła w lipcu 2025 r. do 2,7%.

18 sierpnia 2025 r. Narodowy Bank Polski udostępnił komunikat dotyczący wskaźników inflacji bazowej za lipiec 2025 r. Analiza danych pozwala na lepsze zrozumienie procesów inflacyjnych zachodzących w gospodarce. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane w ujęciu rocznym:

Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,7 proc., w porównaniu do 2,5 proc. w poprzednim miesiącu.

Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych osiągnęła poziom 3,9 proc., wobec 4,5 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii ukształtowała się na poziomie 3,3 proc., w porównaniu do 3,4 proc. w poprzednim miesiącu.

Średnia obcięta 15-proc., eliminująca wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,2 proc., wobec 3,7 proc. miesiąc wcześniej.

Dlaczego NBP analizuje inflację bazową?

Narodowy Bank Polski regularnie, co miesiąc, oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej. Celem tego działania jest dogłębne zrozumienie charakteru inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI (Consumer Price Index) odzwierciedla średnią zmianę cen szerokiego koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych. Natomiast wskaźniki inflacji bazowej koncentrują się na analizie zmian cen w poszczególnych segmentach tego koszyka.

Takie podejście umożliwia identyfikację źródeł inflacji i bardziej precyzyjne prognozowanie jej przyszłych tendencji. Pozwala również na ocenę, w jakim stopniu inflacja ma charakter trwały, a w jakim jest wynikiem krótkotrwałych zmian cen, wywołanych czynnikami trudnymi do przewidzenia.

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii

Wśród analityków najpopularniejszym wskaźnikiem jest inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii. Wskaźnik ten odzwierciedla tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma stosunkowo duży wpływ. Ceny energii, w tym paliw, są bowiem determinowane na rynkach światowych, często pod wpływem spekulacji. Z kolei ceny żywności w dużym stopniu zależą od warunków pogodowych oraz sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Warto zauważyć, że w lipcu 2025 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,3 proc. r/r, podczas gdy wskaźnik CPI w analizowanym okresie osiągnął poziom 3,1 proc. r/r. Te różnice podkreślają znaczenie analizy wskaźników bazowych dla zrozumienia dynamiki cen w gospodarce.

Komentarz eksperta

Bartosz Sawicki, analityk EXANTE: Zgodnie z oczekiwaniami, inflacja bazowa w Polsce wyhamowała w lipcu z 3,4 proc. do 3,3 proc. r/r. Po czerwcowym, pierwszym od listopada 2024 r., wzroście wskaźnik powrócił na cykliczne minima. Uporczywa dynamika cen z wyłączeniem żywności i energii, nie pozwoliła jednak na obniżenie się inflacji konsumenckiej poniżej 3,0 proc., przyczyniając się do jej słabszego niż pierwotnie prognozowano spadku.

Osunięcie się inflacji bazowej poniżej 3,0 proc. r/r przed pierwszym kwartałem 2026 r. wydaje się mało prawdopodobne. W drugim kwartale dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniosła 8,8 proc. r/r. Mozolne wygasanie presji płacowej, zwłaszcza w ujęciu realnym, powinno przyczyniać się do stabilizacji wskaźnika na poziomie zbliżonym do obecnego. Powolnie obniżająca się inflacja bazowa oraz usługi drożejące w podwyższonym tempie, przekraczającym 6,0 proc. r/r, nie zablokują kolejnych obniżek stóp procentowych. Będą jednak wymuszać na władzach monetarnych ostrożność i mogą wpłynąć na liczbę cięć w kolejnych miesiącach.

Uczestnicy rynku są dość podzieleni odnośnie do skali luzowania w pozostałej części roku. Prawdopodobnym i zgodnym z rynkową wyceną scenariuszem są dwa dostosowania, sprowadzające stopę referencyjną z 5 do 4,5 proc. Wejście dynamiki CPI do dopuszczalnego pasma odchyleń wokół celu NBP i prawdopodobne dalsze pogłębienie spadku inflacji w sierpniu powinno przechylić szalę na rzecz obniżki 3 września.

Na kolejny ruch zapewne trzeba będzie poczekać do listopada, kiedy zostanie opublikowana nowa projekcja inflacyjna. Członkowie RPP regularnie wyrażają obawy dotyczące wpływu luźnej polityki fiskalnej i niepewności regulacyjnej na ścieżkę inflacji. W tym świetle najbliższe perspektywy polityki pieniężnej zależą od potencjalnego prezydenckiego weta tzw. ustawy wiatrakowej, mówiącej o przedłużeniu mrożenia cen energii elektrycznej od końca 2025 r. oraz projektu przyszłorocznego budżetu.

