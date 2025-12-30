Lokalizacje strajków rolników 30 grudnia 2025

Organizatorzy protestu, czyli Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników (OOPR), udostępnili interaktywną mapę zgłoszonych miejsc protestów. Choć konto Google, na którym tworzona była mapa, zostało zablokowane, to jednak udało się ją odtworzyć. Na dzień 30 grudnia 2025 roku zgłoszono ponad 180 lokalizacji protestów w całej Polsce.

Niektóre z województw, w których zaplanowano protesty, to między innymi:

Wielkopolskie

Łódzkie – w okolicach wiaduktów nad autostradą A1 (Wodzinek, Sierosław, Jeżów, Kamieńsk) oraz na drodze ekspresowej S8 w rejonie Proszenia.

Kujawsko-Pomorskie

Dolnośląskie

Mazowieckie

Pomorskie – planowane są blokady ważnych tras przelotowych, a w Trójmieście rolników będzie można spotkać na obwodnicy na wysokości Pruszcza, w pobliżu zjazdu na Trasę Sucharskiego oraz na S7 w okolicach miejscowości Cedry Małe.

Kieleckie – zgromadzenie przed Urzędem Wojewódzkim.

Opolskie – utrudnienia na drogach krajowych.

Lubuskie – akcje na trasach tranzytowych.

Protesty obejmują również takie miejscowości jak: Jenkowice, Rondo S8/DK25, Wiadukt Cieśle S8, Pszczyńska Gliwice, S11 Stare Bielice, Grudziądz, Wartkowice Wiadukt, Radomsko, Stobiecko Szlacheckie, Elbląg Żuławska, S7 Adamowo, DK7, Piasek, Osieka, Kętrzyn, Małdyty, Surzyki Wielkie S7, Małdyty - Klonowy Dwór, Pyskowice, Nidzica, Szubin, Namysłów, Drochlin, Barczewo, Biskupiec, Secemin, Krzepice, Św. Anna.

Organizatorzy podkreślają, że celem protestu jest pokazanie jedności i siły środowiska rolniczego, a nie całkowite blokowanie dróg. Mimo to, kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami i zaplanować podróże z wyprzedzeniem.

Protest rolników 30 grudnia - mapa

Mapa została udostępniona w mediach społecznościowych Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników (OOPR).

Kontekst protestów rolników: umowa UE-Mercosur

Głównym powodem protestu jest sprzeciw wobec negocjowanej umowy handlowej między Unią Europejską a krajami bloku Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj). Rolnicy obawiają się, że wejście w życie tej umowy otworzy europejski rynek na import taniej żywności z Ameryki Południowej, która produkowana jest w warunkach niespełniających unijnych norm środowiskowych, sanitarnych oraz standardów dobrostanu zwierząt. Według protestujących, może to doprowadzić do spadku opłacalności krajowej produkcji, zagrozić jakości żywności oraz bezpieczeństwu konsumentów. W zamian za preferencje celne dla produktów rolnych z Mercosuru, rynki tych krajów mają zostać otwarte na towary przemysłowe z Europy. Produkty objęte preferencjami celnymi to między innymi wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol.

W galerii zobaczysz, jak wyglądały protesty rolników w 2024 roku