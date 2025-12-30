Zmarł Jacek Kulczycki, założyciel OTO Film

Firma jest pierwszym domem produkcyjnym w Polsce

W 2025 roku Jacek Kulczycki oddał kierowanie OTO Family swojej córce

Jacek Kulczycki zmarł 28 grudnia 2025 roku w wieku 67 lat.

- Był dla mnie prawdziwym wzorem do naśladowania. W naturalny sposób łączył profesjonalizm z ciepłem. Nie bał się nowych wyzwań ani przygód, nie musiał niczego udowadniać ani nikogo udawać - autorytetem był sam z siebie, bez najmniejszego wysiłku. Po prostu był sobą i to było niezwykle piękne. Takim samym człowiekiem był jako Tata, jakim był jako szef. Zapamiętam go jako osobę pełną ciepła, zawsze uśmiechniętą, z głową pełną pomysłów i planów. Na zawsze pozostanie w moim sercu - powiedziała Melania Kulczycka, head of OTO Family cytowana przez Wirtualnemedia.pl.

Jak czytamy na portalu Wirtualne Media, Jacek Kulczycki był ceniony za "profesjonalizm, odwagę w podejmowaniu decyzji oraz umiejętność budowania zespołów i relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu".

Kim był Jacek Kulczycki? Założył pierwszy dom produkcyjny w Polsce

Jacek Kulczycki założył w 1992 roku pierwszy dom produkcyjny w Polsce - Studio Filmowe OTO. Jego studio zrealizowało tysiące kampanii reklamowych dla marek takich jak Jeronimo Martins Biedronka, T-Mobile, McDonald's, Kompania Piwowarska, Play, Coca-Cola, czy Ferrero.

Był także producentem oraz współproducentem filmów fabularnych i dokumentalnych, takich jak "80 milionów", czy "Obława" oraz dokumentów "Istnienie", czy "Endrju".

W ramach jego działalności powstało OTO Family, czyli osiem firm, które zajmują się kompleksową produkcją audiowizualną. We wrześniu 2025 roku przekazał zarządzanie całą grupą córce Melanii Kulczyckiej, a samo OTO Film Monice Wagner. Sam pozostał w strukturze spółki.