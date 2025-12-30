Porozumienie gwarantuje zatrudnienie całej załogi PG Silesia dzięki deklaracji Bumechu o kontynuacji dzierżawy kopalni i przejęciu pracowników na podstawie art. 23 Kodeksu pracy.

W przypadku braku dzierżawy lub upadłości, pracownicy mają zapewnioną alokację do kopalń PGG i PHW, a zarządca sądowy wstrzymuje wypowiedzenia umów o pracę.

Rząd, pełniący rolę mediatora, zadeklarował działania legislacyjne do 28 lutego 2026 r., które zapewnią górnikom osłony socjalne i alokację w razie upadłości.

W zamian za gwarancje zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego, związki zawodowe zakończyły protest i zobowiązały się do niestosowania podobnych akcji do czasu sfinalizowania umowy dzierżawy.

Porozumienie w PG Silesia: Jakie są gwarancje dla górników?

Podpisany dokument to przede wszystkim zbiór gwarancji zatrudnienia dla całej załogi kopalni PG Silesia. Najważniejszą z nich jest deklaracja właściciela, spółki Bumech, dotycząca kontynuacji pracy zakładu. Bumech podtrzymał swoją ofertę umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa PG Silesia, co jest fundamentem całego układu.

Kluczowym zapisem porozumienia jest zobowiązanie do przejęcia wszystkich pracowników zatrudnionych w kopalni Silesia na zasadzie art. 23 Kodeksu pracy. W praktyce oznacza to, że w przypadku sfinalizowania umowy dzierżawy, cała załoga zachowa ciągłość zatrudnienia na dotychczasowych warunkach u nowego pracodawcy. W związku z tym zobowiązaniem zarządca sądowy oświadczył, że wstrzymuje składanie wypowiedzeń umów o pracę. Na wypadek, gdyby dzierżawa nie doszła do skutku, a kopalnia stanęła w obliczu upadłości, pracownicy mają zapewnioną alokację do kopalń Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Holdingu Węglowego.

Kto i do czego zobowiązał się w porozumieniu ws. kopalni Silesia?

Podpisane w poniedziałek porozumienie w PG Silesia jest dokumentem wielostronnym, co oznacza, że każda ze stron przyjęła na siebie konkretne zobowiązania. Celem było znalezienie rozwiązania, które zabezpieczy przyszłość zakładu i jego załogi.

Właściciel (Bumech SA): Spółka oświadczyła, że podtrzymuje swoją ofertę dotyczącą dzierżawy majątku kopalni i przejęcia wszystkich zatrudnionych w niej osób.

Zarządca sądowy: Zobowiązał się, że w związku z deklaracją właściciela nie będzie składał pracownikom wypowiedzeń umów o pracę. Warunkiem jest jednak dojście umowy dzierżawy do skutku.

Strona społeczna (związki zawodowe): W odpowiedzi na przedstawione gwarancje zatrudnienia, związkowcy zadeklarowali natychmiastowe zakończenie prowadzonej pod ziemią akcji protestacyjnej. Porozumienie zakłada również, że strona związkowa nie będzie podejmować podobnych działań do czasu sfinalizowania umowy dzierżawy kopalni Silesia.

Dokument formalnie wszedł w życie z chwilą zakończenia protestu w kopalni, co otworzyło drogę do realizacji jego postanowień.

Jaka jest rola rządu w porozumieniu dla PG Silesia?

Ważną rolę w negocjacjach odegrała strona rządowa, reprezentowana m.in. przez ministra Miłosza Motykę, która pełniła funkcję mediatora. Rząd nie tylko wspierał dialog między zwaśnionymi stronami, ale również złożył własną, kluczową deklarację, stanowiącą dodatkową warstwę zabezpieczenia dla górników.

Strona rządowa oświadczyła, że do 28 lutego 2026 r. podejmie działania legislacyjne, które w razie upadłości kopalni Silesia umożliwią objęcie pracowników osłonami socjalnymi. Rozwiązania te mają zapewnić załodze pracującej pod ziemią i w zakładzie przeróbczym dostęp do alokacji oraz świadczeń osłonowych, o ile spełnią oni warunki znowelizowanej ustawy górniczej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. To zobowiązanie stanowi długoterminową gwarancję wsparcia państwa.

Podpisane porozumienie w PG Silesia kończy więc okres niepewności i przerywa akcję protestacyjną. Jest to kompromis, który z jednej strony pozwala na kontynuację działalności kopalni w ramach dzierżawy, a z drugiej daje załodze wielopoziomowe zabezpieczenie na przyszłość. Finalizacja umowy dzierżawy będzie teraz kluczowym krokiem dla przyszłości zakładu.

