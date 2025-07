InPost kupuje Sending. Co to oznacza?

Grupa InPost poinformowała o przejęciu hiszpańskiej firmy Sending, która specjalizuje się w usługach kurierskich i fulfillment. Dzięki tej akwizycji, InPost Iberia ma wzmocnić swoją sieć logistyczną w Hiszpanii i poszerzyć ofertę produktową.

- "InPost Iberia znacząco zwiększył też swoje możliwości operacyjne, integrując usługi 24-godzinnej dostawy do drzwi dotychczas realizowanej przez Sending oraz rozszerzając ofertę przesyłek międzynarodowych" – podano w komunikacie firmy.

Strategiczna ekspansja InPostu w Europie

Rafał Brzoska, założyciel i szef Grupy InPost, podkreślił, że przejęcie Sending to kolejny krok w realizacji strategii ekspansji firmy w Europie. Szef InPostu zaznaczył, że firma dąży do poszerzenia udziału w rynkach hiszpańskim i portugalskim, integrując usługę dostaw do domu oferowaną przez Sending z siecią Paczkomatów i punktów PUDO. Ma to stworzyć kompleksowy ekosystem dostaw, umożliwiający szybki wzrost wolumenu przesyłek.

Półwysep Iberyjski – dynamiczny rynek e-commerce

InPost podkreśla, że Półwysep Iberyjski to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów e-commerce w Europie. Firma Sending oferuje usługi nie tylko w Hiszpanii, ale także w Andorze, Gibraltarze, Ceucie, Melilli, Wyspach Kanaryjskich i Azorach. Zapewnia również codzienne usługi transportowe na Półwysep Iberyjski z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Wielkiej Brytanii.

InPost działa w dziewięciu krajach: Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. Na koniec pierwszego kwartału br. InPost miał ponad 50 tys. Paczkomatów i ok. 33 tys. punktów nadania i odbioru (PUDO). Firma świadczy również usługi kurierskie. Na koniec II kwartału br. Grupa InPost dysponowała na Półwyspie Iberyjskim 3 tys. urządzeń Paczkomat oraz ponad 9 tys. punktów PUDO, a do końca tego roku zamierza uruchomić kolejne 1 tys. maszyn w regionie.

