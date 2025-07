Ranking województw

Mamy kolejną edycję rankingu dotyczącego bogactwa samorządów. Autorzy raportu wzięli pod lupę ekonomiczne i inwestycyjne dane z minionego roku. Jak podkreślają, uwzględnienie wyłącznie dochodów własnych i otrzymywanych subwencji ma na celu jak najwierniejsze oddanie hasła przewodniego rankingu – zamożności. Wyniki rankingu wskazują, że mapa zamożności samorządów zmienia się stosunkowo powoli. Z tego względu szczególnie interesujące może być zestawienie przygotowywane za rok (z danymi obejmującymi rok 2025). Będziemy mogli wówczas zaobserwować, czy nowa ustawa o dochodach JST wpłynie na rozkład zamożności w bardziej znaczący sposób.

Tymczasem zestawienie województw pod względem zamożności wygląda następująco. Miejsce pierwsze należy do województwa mazowieckiego (zamożność per capita 881,79 zł), miejsce drugie do województwa zachodniopomorskiego (718,50 zł), zaś trzecie do województwa kujawsko-pomorskiego (701,54 zł). Poza podium, ale wciąż w pierwszej dziesiątce, znalazły się województwa: podkarpackie, dolnośląskie, pomorskie, świętokrzyskie, opolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie.

Ranking miast wojewódzkich

W rankingu na najzamożniejszy samorząd udział biorą także miasta wojewódzkie. W tej kategorii pierwsze miejsce zajmuje Warszawa (zamożność per capita 12699,84 zł), drugie - Opole (10445,48 zł), a trzecie - Poznań (10220,71 zł). W pierwszej dziesiątce rankingu, ale jednak poza podium znalazły się kolejno następujące miasta wojewódzkie: Wrocław, Katowice, Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Olsztyn i Kielce.

Ranking miast na prawach powiatu

W zestawieniu nie zabrakło także miast na prawach powiatu. W tej kategorii najzamożniejszym miastem w Polsce okazał się Sopot (zamożność per capita 12956,83 zł). Drugie miejsce zajmuje Płock (12104,71 zł), a trzecie zajmują Gliwice (9963,13 zł). W pierwszej dziesiątce zestawienia, ale poza podium, są kolejno: Krosno, Ostrołęka, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Nowy Sącz, Świnoujście, Konin.

