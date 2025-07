Gwałtowny spadek ofert pracy dla początkujących – winny ChatGPT?

Rewolucja sztucznej inteligencji, a w szczególności upowszechnienie narzędzi takich jak ChatGPT, wywołuje coraz większe zmiany na rynku pracy. Dziennik "Fakt" alarmuje, że najbardziej dotknięci mogą być młodzi ludzie, dopiero rozpoczynający karierę. Dane z Wielkiej Brytanii wskazują na dramatyczny spadek liczby ofert pracy dla początkujących.

Od listopada 2022 roku, kiedy OpenAI udostępniło ChatGPT, liczba ofert pracy dla osób bez doświadczenia zawodowego spadła o 1/3. Według serwisu Adzuna, w maju 2024 roku dostępnych było 214 934 takie stanowiska. To aż o 32% mniej w porównaniu z sytuacją sprzed trzech lat.

Niepokojące sygnały płyną również z Polski. Raport NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy sugeruje, że aż 30,3% miejsc pracy (5,08 mln stanowisk) w naszym kraju może zostać w różnym stopniu zautomatyzowanych przez sztuczną inteligencję.

Sektor finansowy na cenzurowanym. Redukcja rekrutacji absolwentów

Szczególnie dotkliwie skutki rewolucji sztucznej inteligencji odczuwa sektor finansowy. W londyńskim City odnotowano dramatyczny spadek rekrutacji absolwentów od czasu pojawienia się ChatGPT. Wielka Czwórka firm księgowych opublikowała aż o 44% mniej ogłoszeń dla absolwentów w porównaniu z rokiem 2023.

KPMG ograniczyło program rekrutacji absolwentów o 29% (z 1399 do 942 miejsc), a Deloitte o 18% (z 1700 do 1400 miejsc). EY zmniejszyło nabór o 11% do 1600 stanowisk, a PwC o 6% do 1500 miejsc. Te dane pokazują, że ChatGPT i inne narzędzia AI realnie wpływają na zapotrzebowanie na młodych pracowników w sektorze finansowym.

Andrew Hunter, współzałożyciel Adzuna, ostrzega, że rok 2025 zapowiada się jako jeden z najtrudniejszych lat dla osób poszukujących pracy w wieku 18-25 lat.

Polska na celowniku AI. Tysiące miejsc pracy zagrożonych?

Skala zagrożenia automatyzacją jest większa, niż początkowo przewidywano. W Polsce szczególnie narażonych jest aż 71% pracowników biurowych, z czego 47% znajduje się w grupie najwyższego ryzyka.

Co więcej, kobiety są bardziej narażone na utratę pracy w wyniku postępu sztucznej inteligencji. Prawie 40% stanowisk zajmowanych przez kobiety może zostać zautomatyzowanych. Goldman Sachs szacuje, że AI może zastąpić nawet 300 milionów miejsc pracy na świecie.

Dario Amodei, szef Anthropic, ostrzega, że sztuczna inteligencja może zlikwidować połowę miejsc pracy dla początkujących i świeżo upieczonych absolwentów w ciągu najbliższych lat. Firmy zajmujące się komputerami i internetem, banki oraz kancelarie prawne i firmy doradcze są najbardziej zagrożone zastąpieniem przez AI.

Tak zwane "generatywne" boty AI, takie jak ChatGPT czy Claude firmy Anthropic, potrafią rozmawiać i odpowiadać na pytania w prostym języku, potencjalnie odbierając pracę młodszym pracownikom sprzedaży czy obsługi klienta. Boty stają się też coraz lepsze w kodowaniu i są szeroko wykorzystywane przez programistów do przyspieszenia pracy.

AI tworzy i zabiera miejsca pracy. Jakie kompetencje są teraz na wagę złota?

Paradoksalnie, w dobie ChatGPT i automatyzacji, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z umiejętnościami związanymi ze sztuczną inteligencją. Według raportu PwC, aż 2,5% wszystkich ogłoszeń o pracę w 2024 roku wymagało kompetencji AI – to najwyższy poziom od 2018 roku.

Osoby z umiejętnościami AI zarabiają średnio o 56% więcej niż ich współpracownicy bez takich kompetencji. To pokazuje, że inwestycja w rozwój w tym obszarze może być bardzo opłacalna.

Jednak eksperci ostrzegają, że aż 39% kompetencji uznawanych dziś za przydatne może stać się przestarzałe do 2030 roku. Oznacza to, że transformacja rynku pracy dopiero się rozpoczyna i konieczne będzie ciągłe aktualizowanie wiedzy i umiejętności.

Podsumowując, rewolucja sztucznej inteligencji, choć zagraża wielu tradycyjnym stanowiskom, jednocześnie otwiera nowe możliwości dla osób posiadających odpowiednie kompetencje. Kluczem do sukcesu na rynku pracy przyszłości będzie adaptacja i ciągłe uczenie się.

