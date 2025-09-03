InPost pozywa Allegro do sądu arbitrażowego, żądając 98,7 mln zł kary za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy, co Allegro uważa za bezpodstawne.

Sprawa może trwać do końca 2026 roku, ale obie firmy utrzymują bieżący dialog biznesowy, w tym planowanie szczytu świątecznego.

InPost podkreśla swoją globalną ekspansję (52% przychodów z zagranicy) i gotowość na zmiany w e-commerce (rewolucja AI), podczas gdy Allegro skupia się na rynku polskim.

Akcje InPostu spadły o ponad 12% po ogłoszeniu wyników niższych od prognoz analityków, zwłaszcza w zakresie zysku operacyjnego (EBIT) i netto, m.in. z powodu inwestycji i amortyzacji

Dlaczego InPost żąda kary od Allegro?

Konflikt między dwoma liderami rynku rozgorzał na tle sposobu prezentowania opcji dostawy na platformie Allegro. Właściciel sieci paczkomatów nałożył na największą platformę e-commerce w Polsce karę w wysokości 98,7 mln zł za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy. Zdaniem InPostu, działania Allegro były sprzeczne z umową i godziły w preferencje kupujących.

Sprawę dosadnie skomentował prezes InPostu, Rafał Brzoska. „Chodzi o działanie nie tylko niezgodne z duchem umowy, ale wbrew klientom końcowym, którzy bardzo szybko zauważyli, że ich preferencje wyboru zostały zmanipulowane na etapie zawierania transakcji i od użytkowników się o tym dowiedzieliśmy” – powiedział podczas konferencji prasowej. Dodał również, że jako zarząd ma obowiązek dbać o interes akcjonariuszy i reagować na łamanie wieloletnich umów.

W związku z brakiem zapłaty, InPost skierował sprawę do sądu arbitrażowego. Firma liczy na szybkie rozstrzygnięcie, które ma zapaść do końca 2026 roku.

Jak Allegro odpowiada na zarzuty?

Platforma e-commerce konsekwentnie odpiera zarzuty. W komentarzu przesłanym mediom Marcin Gruszka, szef komunikacji Grupy Allegro, stanowczo zaprzeczył roszczeniom. „Dostaliśmy od InPostu wezwanie, ale po wstępnej analizie uznaliśmy te roszczenia za całkowicie bezpodstawne i niemające oparcia w obowiązującej obie strony umowie” – poinformował. Allegro stoi na stanowisku, że nałożona przez InPost kara dla Allegro jest nieuzasadniona i nie ma podstaw w umowie. Firma podkreśla, że sprawa jest na bardzo wczesnym etapie i na razie nie będzie jej szerzej komentować.

Jaka jest przyszłość współpracy InPost i Allegro?

Mimo ostrego sporu prawnego, obie firmy utrzymują relacje biznesowe. Rafał Brzoska zapewnił, że dialog operacyjny jest kontynuowany, a strony wspólnie przygotowują się do logistycznego szczytu świątecznego. Jednak przyszłość długoterminowej współpracy po wygaśnięciu obecnej umowy w 2027 roku stoi pod znakiem zapytania.

Prezes InPostu, pytany o ten scenariusz, podkreślił dynamiczne zmiany w świecie e-commerce i wskazał na silną ekspansję międzynarodową swojej firmy. „Przypomnę, że my mamy dzisiaj 52 proc. przychodów z zagranicy, nasi partnerzy z Allegro mają chyba 99 proc. w Polsce. Nasza ekspansja zagraniczna idzie na turbo doładowaniu” – stwierdził Brzoska, dając do zrozumienia, że InPost jest gotowy na każdy scenariusz.

Jak rynek zareagował na wyniki finansowe InPostu?

Informacja o sporze zbiegła się w czasie z publikacją kwartalnych sprawozdań finansowych, co wywołało burzę na giełdzie. Akcje InPostu notowane w Amsterdamie potaniały w ciągu dnia o ponad 12,5%, zamykając sesję na poziomie 10,75 EUR. Słabsze od prognoz wyniki finansowe InPostu, połączone z informacją o sporze, wywołały gwałtowną reakcję inwestorów.

Choć przychody i skorygowana EBITDA były zgodne z konsensusem analityków, tak zysk operacyjny (EBIT) i zysk netto okazały się znacznie niższe od oczekiwań – odpowiednio o 25% i 21%. Jak tłumaczyła Inga Jędrzejewska, wiceprezes InPost ds. finansowych, niższe wyniki wynikają z intensywnych inwestycji w rozwój sieci paczkomatów i infrastruktury logistycznej oraz z kosztów amortyzacji związanych z niedawnymi przejęciami, w tym brytyjskiej firmy Yodel.

