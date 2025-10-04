InPost planuje uruchomić własną platformę sprzedażową z AI, która ma stać się nowym kanałem sprzedaży od 1 stycznia 2026 roku, rzucając wyzwanie Allegro.

Nowa usługa InPostu będzie oparta na sztucznej inteligencji, która, analizując preferencje użytkownika, będzie generować spersonalizowane rekomendacje produktowe z tanią dostawą do Paczkomatu.

InPost ma ogromne atuty, takie jak duża baza użytkowników aplikacji mobilnej i zaufanie konsumentów, co daje mu szansę na sukces w konkurowaniu z Allegro.

InPost ma realne szanse na sukces dzięki połączeniu rekomendacji AI z tanią dostawą, ale zdetronizowanie Allegro będzie wymagało czasu i wysokiej jakości usług

Jak InPost planuje rzucić wyzwanie Allegro?

Na polskim rynku e-commerce pojawiły się doniesienia, które mogą zwiastować przetasowanie sił. Jak informują serwisy cashless.pl i bsmarket.pl, InPost przygotowuje na 1 stycznia 2026 roku start projektu, który ma być jego odpowiedzią na dominację Allegro. Sercem nowej strategii ma być integracja zaawansowanej sztucznej inteligencji z aplikacją mobilną, która już dziś gości w telefonach milionów Polaków.

Koncepcja zakłada, że nowa usługa InPost, analizując historię zakupów i preferencje użytkownika, będzie podsuwać mu spersonalizowane propozycje produktów. To model, który omija tradycyjne wyszukiwarki i platformy, prowadząc klienta za rękę od rekomendacji prosto do finalizacji zamówienia z tanią dostawą do Paczkomatu. InPost, zamiast budować od zera własny marketplace, chce stać się inteligentnym pośrednikiem, skracając drogę do zakupu i czerpiąc zyski z kierowania ruchu do konkretnych e-sklepów.

Na czym polega rywalizacja InPost Allegro?

Planowany ruch InPostu to kolejny etap strategicznej wojny podjazdowej z Allegro. Przez lata polski rynek e-commerce był twierdzą, której nie zdobyli ani globalni giganci pokroju eBaya, ani agresywni gracze w rodzaju Shopee, którzy mimo ogromnych nakładów na marketing ostatecznie wycofali się z Polski. Ta strategiczna gra toczy się od dawna – najpierw Allegro weszło na pole InPostu, rozwijając własną sieć automatów paczkowych. InPost odpowiedział, wchodząc w segmenty kojarzone z Allegro, oferując usługi takie jak InPost Fresh czy płatności InPost Pay.

Obecna eskalacja pokazuje, że rywalizacja InPost Allegro wkracza w decydującą fazę, a obie firmy nie cofną się przed niczym, by chronić swoje interesy. Jak zauważają eksperci, niedawne ograniczenia w API Allegro, utrudniające masowe porównywanie cen, są odczytywane jako działanie obronne. To próba utrudnienia algorytmom InPostu dostępu do danych, które są kluczowe dla wskazywania użytkownikom najkorzystniejszych ofert.

Czy InPost ma szansę odnieść sukces na rynku e-commerce?

Analizując ten ambitny plan, na co zwraca uwagę portal spidersweb.pl, trzeba przyznać, że InPost ma w ręku unikalne atuty. W przeciwieństwie do poprzednich rywali Allegro, dysponuje on trzema kluczowymi zasobami: zaufaniem milionów konsumentów, ogromną bazą użytkowników aplikacji mobilnej oraz bezkonkurencyjną siecią logistyczną. To połączenie daje firmie fundament, o jakim inni mogli tylko marzyć.

Mimo to droga do sukcesu jest pełna wyzwań. Dla mniejszych sklepów nowa usługa InPost może być ogromną szansą, ale ostateczny kształt rynku e-commerce będzie zależał od jej wykonania. Kluczowe będą: trafność rekomendacji AI, atrakcyjność cenowa ofert dla klientów i warunki prowizyjne dla sprzedawców. Największą barierą pozostaje jednak siła przyzwyczajenia. Allegro to nie tylko platforma, to nawyk i ekosystem głęboko zakorzeniony w świadomości polskich konsumentów. Przekonanie ich do zmiany utartych ścieżek będzie dla InPostu maratonem, a nie sprintem.

Mówiłem o tym na Impact25 kilka miesięcy temu, że dzięki AI zmieni się model kupowania w sieci - wspomniałem koniec roku jako potencjalną datę. Pisałem dosłownie kilkadziesiąt godzin temu, że sposób kupowania już zaczyna wpływać na zachowania zakupowe klientów oraz staje się… https://t.co/Cx43uwZc8c— Rafał Brzoska (@RBrzoska) July 18, 2025

