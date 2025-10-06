• Od 1 listopada 2025 r. InPost obniża cenę przesyłki Allegro Paczkomat 24/7 InPost do 10,95 zł brutto, co ma zwiększyć atrakcyjność zakupów online.

• Obniżka dotyczy wyłącznie usługi Allegro Paczkomat 24/7 InPost, a ceny pozostałych usług i opłat dodatkowych pozostają bez zmian.

• Sprzedawcy muszą zaktualizować szablony cenników na Allegro do 1 listopada 2025 r., aby wyświetlać nowe, niższe ceny dostawy.

• InPost, z siecią ponad 53 tys. paczkomatów, liczy na dalszy wzrost popularności tej formy dostawy dzięki niższym cenom.

Od 1 listopada 2025 roku InPost wprowadza znaczącą obniżkę cen dla jednej z najpopularniejszych usług – Allegro Paczkomat 24/7 InPost. Ta decyzja, jak podkreśla firma, ma na celu "lepsze dopasowanie do potrzeb klientów i rynku". Co to oznacza dla klientów? Przede wszystkim niższe koszty dostawy, które mogą wpłynąć na jeszcze większą atrakcyjność zakupów online.

Od 1 listopada 2025 roku nowa cena przesyłki Allegro Paczkomat 24/7 InPost wyniesie 8,90 zł netto (10,95 zł brutto). To znacząca zmiana, która, zdaniem InPost, przełoży się na wyższą konwersję sprzedaży i większą atrakcyjność ofert sprzedawców korzystających z platformy Allegro. "Dzięki tej zmianie sprzedający zyskają szansę na wyższą konwersję i zwiększą atrakcyjność swoich ofert, co może zachęcić do częstszych zakupów i większej satysfakcji kupujących" – informuje InPost w oficjalnym komunikacie.

Co jeszcze się zmienia? Warto zaznaczyć, że obniżka cen dotyczy wyłącznie usługi Allegro Paczkomat 24/7 InPost. Pozostałe ceny usług, w tym Allegro miniKurier24 InPost, Allegro Kurier24 InPost oraz opłat dodatkowych, pozostają bez zmian. Oznacza to, że jeśli korzystasz z innych form dostawy oferowanych przez InPost na platformie Allegro, ceny pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Aktualizacja cenników

InPost przypomina również, że od 1 listopada 2025 roku sprzedawcy powinni zaktualizować swoje szablony cenników dostaw na platformie Allegro. Jest to kluczowe, aby uniknąć rozbieżności między wyświetlanymi cenami a obowiązującym cennikiem. Upewnij się, że Twoi klienci widzą aktualne, obniżone ceny dostawy Allegro Paczkomat 24/7 InPost, aby uniknąć nieporozumień i zwiększyć satysfakcję z zakupów.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat nowego cennika Allegro Paczkomat 24/7 InPost, obowiązującego od 1 listopada 2025 roku:

Podstawowa usługa:

Maksymalne wymiary: 410 × 380 × 640 mm

Maksymalna waga: 25 kg

Cena netto: 8,90 zł

Cena brutto: 10,95 zł

Usługi dodatkowe (ceny netto):

Dodatkowa ochrona do 5 000 zł – w cenie usługi głównej

Dodatkowa ochrona do 10 000 zł – 1,55 zł

Dodatkowa ochrona do 20 000 zł – 1,76 zł

Płatność za pobraniem (do 5 000 zł) – 3,61 zł

Płatny podjazd kuriera:

1 przesyłka – 6,34 zł

2 przesyłki – 5,71 zł

3 przesyłki – 5,07 zł

4 przesyłki – 4,44 zł

5 przesyłek lub więcej – w cenie usługi głównej

Na koniec czerwca 2025 roku InPost dysponował imponującą siecią 53 287 paczkomatów, z czego 26 807 znajdowało się w Polsce, a 26 480 za granicą. To pokazuje, jak dużą popularnością cieszą się paczkomaty InPost i jak ważną rolę odgrywają w dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce. Obniżka cen Allegro Paczkomat 24/7 InPost z pewnością przyczyni się do dalszego wzrostu popularności tej formy dostawy.

Ryszard Florek - Prezes FAKRO - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.