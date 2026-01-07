Domen Prevc zdominował finansową klasyfikację PŚ po Turnieju Czterech Skoczni, zarabiając ponad 297 tys. euro (ponad 1,28 mln zł), co czyni go liderem listy płac.

Japończycy Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido również przekroczyli 100 tys. euro zarobków, plasując się za Prevcem, ale ich kwoty są znacznie niższe.

Najlepszym z Polaków jest Kacper Tomasiak, który z kwotą ponad 40 tys. euro (około 172,4 tys. zł) zajmuje 11. miejsce w klasyfikacji finansowej.

FIS po raz pierwszy wypłaca nagrody w euro (np. 15 tys. euro za 1. miejsce w konkursie), ale to prywatne kontrakty reklamowe stanowią główne źródło dochodów czołowych skoczków.

Domen Prevc na czele finansowej klasyfikacji Pucharu Świata

Po zakończeniu emocjonującego 74. Turnieju Czterech Skoczni, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich, Słoweniec Domen Prevc, umocnił swoją pozycję nie tylko na skoczni, ale i na liście płac. Zwycięstwo w prestiżowym turnieju i premia w wysokości 100 tys. euro pozwoliły mu zgromadzić imponującą kwotę ponad 297 tys. euro w sezonie, wyraźnie dystansując konkurentów.

Za Prevcem, na podium finansowej klasyfikacji plasują się dwaj Japończycy: utytułowany Ryoyu Kobayashi oraz Ren Nikaido. Ten drugi, sensacyjnie wygrał konkurs w Innsbrucku, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Obaj skoczkowie przekroczyli barierę 100 tys. euro, jednak ich zarobki wciąż znacząco odbiegają od kwoty zgromadzonej przez lidera.

Kacper Tomasiak Najlepszym z Polaków

Najlepszym z reprezentantów Polski w finansowej karuzeli Pucharu Świata jest niezmiennie w tym sezonie Kacper Tomasiak. 18-latek zajmuje 11. miejsce z kwotą ponad 40 tys. euro (około 170 tys. zł). Jego dobra forma znalazła odzwierciedlenie również w wynikach sportowych – w końcowym zestawieniu Turnieju Czterech Skoczni został sklasyfikowany na 12. pozycji, będąc najlepszym z biało-czerwonych.

Zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w minionym sezonie, Austriak Daniel Tschofenig, który wygrał ostatni konkurs turnieju we wtorek w Bischofshofen, pokonując dominatora Prevca, awansował na piąte miejsce na liście zarobków z kwotą 89 750 euro.

Nowe zasady finansowe w FIS

Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy w historii FIS nagrody finansowe wypłacane są nie we frankach szwajcarskich, lecz w euro. Za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym skoczek otrzymuje 15 tys. euro, a za zwycięstwo w kwalifikacjach – 3175 euro. Nagrodę finansową otrzymuje każdy zawodnik, który wystąpił w drugiej serii – za 30. pozycję jest to 500 euro. Za pierwsze miejsce w konkursie drużynowym oraz mikstów każdy z uczestników dostaje 8500 euro.

Oficjalne premie wypłacane przez FIS to jednak nie jedyne źródło dochodów skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą. Stanowią one istotny element ich budżetów i pozwalają na dodatkowe zarobki.

Poniżej prezentujemy aktualną listę płac Pucharu Świata w skokach narciarskich po 16 z 35 zawodów (kwoty w euro i złotych). Oto pierwsza trójka:

1. Domen Prevc (Słowenia) – 297 300 euro (1 248 700 zł)2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) – 126 275 euro (530 400 zł)3. Ren Nikaido (Japonia) – 100 600 euro (422 500 zł)

A tak na skoczkowej liście płac uplasowali się Polacy:

11. Kacper Tomasiak (Polska) – 40 500 euro (170 000 zł)21. Kamil Stoch (Polska) – 21 575 euro (90 600 zł)27. Piotr Żyła (Polska) – 13 200 euro (55 400 zł)34. Maciej Kot (Polska) – 7 350 euro (30 900 zł)35. Paweł Wąsek (Polska) – 7 150 euro (30 000 zł)38. Dawid Kubacki (Polska) – 5 600 euro (23 500 zł)

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz