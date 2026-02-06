Flaga UE pod ochroną. Jest nowy projekt ustawy

Koalicja Obywatelska przygotowała projekt ustawy, który ma objąć ochroną prawną flagę Unii Europejskiej, wzorując się na projekcie z 2019 roku.

Za naruszenie powagi symbolu UE grozić ma grzywna do 5000 zł, a za jej niszczenie lub znieważanie – nawet kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Projekt ustawy ma zapobiec podobnym incydentom, jak palenie flagi UE przez Grzegorza Brauna, które obecnie pozostają bezkarne.

Ustawa jest obecnie konsultowana w Kancelarii Premiera i ma na celu zapewnienie ochrony symbolom UE, choć nie zrównuje ich z symbolami państwowymi.

Politycy Koalicji Obywatelskiej wracają do pomysłu sprzed lat i chcą, by symbole Unii Europejskiej były w Polsce chronione prawem. Na stole leży już gotowy projekt ustawy "O symbolach Unii Europejskiej i ich ochronie". To zmodyfikowana wersja propozycji, którą w 2019 roku składała w Sejmie nieistniejąca już Nowoczesna.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, projekt dostał już zielone światło od prezydium klubu KO i trafił do dalszych konsultacji w kancelarii premiera. Teraz zajmie się nim minister Maciej Berek. Dopiero po jego opinii zapadnie decyzja, kiedy i w jakim ostatecznym kształcie ustawa trafi do Sejmu.

Głównym celem projektu jest zapewnienie pełnej ochrony prawnej flagi UE, ponieważ do tej pory takie akty jak jej palenie czy deptanie pozostawały w świetle prawa bezkarne. Twórcy ustawy podkreślają jednak ważną różnicę.

Chcemy objąć symbol UE ochroną prawną, ale nie zamierzamy tego zrównywać z flagą Polską. W świetle prawa międzynarodowego symbole państwowe podlegają ochronie prawnej, ale Unia Europejska nie ma osobowości prawnej państwa. Dlatego zdecydowaliśmy się na napisanie ustawy - mówi w rozmowie z RMF FM jeden z polityków KO.

Brutalny atak na seniorkę z unijną flagą na Marszu Niepodległości. "Złaź k****"

Jakie kary za znieważenie flagi Unii Europejskiej?

Nowe przepisy mają wprowadzić konkretne sankcje za naruszenie powagi unijnych symboli. Projekt ustawy przewiduje kary w zależności od rodzaju przewinienia. Mówiąc wprost, inne konsekwencje będą grozić za niewłaściwe użycie flagi w celach komercyjnych, a inne za jej celowe zniszczenie.

Autorzy projektu proponują następujące rozwiązania:

Grzywna do 5000 zł lub nagana – za publiczne wykorzystanie symboli UE w sposób, który narusza ich powagę (np. w niestosownej reklamie).

Grzywna do 2000 zł lub nagana – za umyślne przeszkadzanie w odpowiednim eksponowaniu flagi UE podczas oficjalnych uroczystości.

Najpoważniejsze konsekwencje mają jednak dotyczyć fizycznej agresji wobec symboli. Projekt zakłada, że najwyższa możliwa kara za zniszczenie flagi UE to pozbawienie wolności do jednego roku. Takie czyny, jak publiczne znieważenie, uszkodzenie czy usunięcie flagi, miałyby być traktowane na równi ze znieważeniem symboli państw obcych.

Wprowadzenie dedykowanych przepisów ma zamknąć lukę prawną i dać organom ścigania narzędzia do reagowania na akty wandalizmu wymierzone w symbole Wspólnoty. Jeśli ustawa wejdzie w życie, za czyny takie jak te, których dopuszczał się Grzegorz Braun, będzie grozić odpowiedzialność karna.

Źródło: RMF FM