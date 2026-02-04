Empiriusz 2.0 zabiera uczniów w kosmos. Rewolucyjna aplikacja VR

Empiriusz 2.0 to innowacyjne gogle VR VIVE Focus VISION, które pozwalają na naukę przez immersyjne doświadczanie, będąc w pełni autonomiczne i łatwe w użyciu w każdej klasie.

System oferuje realistyczne symulacje w obszarach STEM, w tym nowy moduł „Ziemia i Wszechświat PRO” umożliwiający wirtualną misję kosmiczną i zwiedzanie ISS.

Empiriusz 2.0 wspiera nauczycieli kompleksową obudową metodyczną (scenariusze lekcji, karty pracy) i pozwala na streaming obrazu z gogli, angażując całą klasę.

Zakup Empiriusza 2.0 może być finansowany ze środków publicznych, w tym z programu „Cyfrowy Uczeń” i funduszy unijnych, wspierając cyfryzację edukacji i edukację włączającą.

Nowe technologie od lat rewolucjonizują szkoły, oferując alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania. Edukacyjne gogle VR pozwalają na naukę przez bezpośrednie doświadczanie, co jest kluczem do trwałego zapamiętywania i zrozumienia materiału. Dowodem na to jest sukces pierwszej edycji Empiriusza, z którego korzysta już ponad 1200 szkół w całej Polsce. Ten entuzjazm zainspirował twórców do opracowania jeszcze bardziej zaawansowanego narzędzia.

Pełna autonomia z VIVE Focus

Empiriusz 2.0 to kompleksowe rozwiązanie, które zrywa z ograniczeniami kabli. System wykorzystuje nowoczesne, w pełni autonomiczne gogle VR – VIVE Focus VISION. Dzięki tej zmianie urządzenie jest znacznie bardziej mobilne, łatwiejsze w konfiguracji i gotowe do natychmiastowego użycia w każdej sali lekcyjnej, bez konieczności podłączania do zewnętrznych komputerów.

Pełna immersja i zgodność z programem

System wspiera rozwój kompetencji w obszarach STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), umożliwiając przeprowadzanie realistycznych symulacji, które w warunkach szkolnych byłyby zbyt kosztowne, niebezpieczne lub niemożliwe. Największą nowością w ofercie programowej jest moduł „Ziemia i Wszechświat PRO”. Umożliwia on uczniom nie tylko spacer po powierzchni Marsa czy obserwację lądowania Apollo 11, ale także wirtualne uczestnictwo w misji kosmicznej AX-4. Uczniowie mogą śledzić pracę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego – drugiego Polaka w kosmosie – zwiedzać stację ISS, oglądać Ziemię z orbity oraz poznawać budowę rakiet, takich jak Falcon 9.

Pełna lista modułów dostępnych w Empiriusz 2.0:

Geografia i Astronomia: Ziemia i wszechświat PRO (SP i PP).

Biologia: Wirtualny atlas anatomiczny (SP, PP).

Chemia: Wirtualne laboratorium chemiczne – podstawy (SP), rozszerzenie (PP) oraz wersja Multi (PP).

Matematyka: Geometria przestrzenna – podstawy (SP) i rozszerzenie (PP).

Edukacja dla bezpieczeństwa: Pierwsza pomoc 4HELPVR (SP, PP).

Zajęcia interdyscyplinarne: Magiczna komnata (SP, PP).

Korzyści dla nauczyciela i ucznia

Empiriusz 2.0 to wejście w świat smart learningu. Dzięki pełnej immersji skomplikowane zagadnienia stają się intuicyjne. Uczeń może stać się cząsteczką w reakcji chemicznej, zwiedzić ludzkie ciało od wewnątrz lub przenieść się do jaskiń krasowych. To środowisko naturalne dla młodych ludzi, które inspiruje do rozwijania pasji naukowych.

System oferuje pełną obudowę metodyczną zgodną z podstawą programową. Nauczyciele otrzymują gotowe scenariusze lekcji, karty pracy i materiały laboratoryjne. Co ważne, funkcja streamingu pozwala wyświetlać obraz z gogli na tablicy interaktywnej, angażując całą klasę w analizę tego, co widzi jeden uczeń.

- Empiriusz 2.0 to efekt kilku lat pracy nad tym, by VR w edukacji był nie tylko nowoczesny, ale przede wszystkim praktyczny. Chcieliśmy stworzyć narzędzie, które rzeczywiście wspiera nauczyciela – nie zastępuje go, ale daje mu nową moc inspirowania uczniów. „Ziemia i Wszechświat PRO” to przykład, jak technologia może rozpalać ciekawość i rozwijać wyobraźnię – mówi Paweł Matulka, Business Development Manager, Nowa Era

Finansowanie: „Cyfrowy Uczeń” i środki unijne

Zakup Empiriusza 2.0 może być realizowany ze środków publicznych przeznaczonych na cyfryzację edukacji. Program rządowy „Cyfrowy Uczeń 2025–2029” umożliwia szkołom zakup narzędzi cyfrowych i oprogramowania wykorzystywanego w procesie nauczania, w tym także rozwiązań VR takich jak Empiriusz. Placówki mogą również sięgać po fundusze unijne oraz środki dostępne w ramach programów regionalnych. Empiriusz wspiera edukację włączającą i umożliwia bezpieczny udział w zajęciach także uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z dostępnych form wsparcia mogą korzystać również szkoły, które wcześniej nie brały udziału w programach rządowych wspierających cyfryzację.

