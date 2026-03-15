Huawei uruchamia kompleksową kampanię marketingową trwającą do 12 kwietnia 2026 roku, promującą nowy smartwatch HUAWEI WATCH GT Runner 2, skierowany specjalnie do biegaczy.

Ambasadorem globalnej kampanii jest legendarny maratończyk Eliud Kipchoge, a w Polsce promocję wspierają znane osobistości sportu i influencerzy.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 oferuje zaawansowane funkcje dla biegaczy, takie jak 32-godzinna bateria z GPS, mapy offline oraz monitorowanie kluczowych parametrów zdrowotnych.

W ramach oferty premierowej, do 12 kwietnia 2026 roku, smartwatch można kupić o 200 zł taniej w wiodących sieciach handlowych i u operatorów komórkowych.

Wielka ofensywa marketingowa Huawei

Huawei mocno wchodzi na rynek urządzeń dla sportowców. Polski oddział firmy rozpoczął właśnie kompleksowe działania komunikacyjne, które mają wesprzeć premierę nowego smartwatcha – HUAWEI WATCH GT Runner 2. To ważny ruch dla marki, która tym samym rozszerza swoje portfolio o zupełnie nową, specjalistyczną kategorię produktów. Celem są osoby regularnie aktywne fizycznie, a w szczególności biegacze. Najnowsza kampania marketingowa Huawei ma na celu wypromowanie specjalistycznego smartwatcha dla biegaczy i zbudowanie pozycji marki w nowej dla niej kategorii. Działania zaplanowano na szeroką skalę – kampania 360° potrwa do 12 kwietnia 2026 roku i obejmie szeroki wachlarz narzędzi, od telewizji po działania w internecie i punktach sprzedaży.

Kto promuje nowy smartwatch dla biegaczy?

Do promocji nowego zegarka zaangażowano prawdziwe gwiazdy sportu i internetu. Twarzą globalnej kampanii nowego smartwatcha dla biegaczy został legendarny maratończyk Eliud Kipchoge, który brał również udział w projektowaniu urządzenia. To właśnie on jest jednym z bohaterów spotu telewizyjnego, który wystartował 16 marca 2026 roku.

Na polskim rynku komunikację wspierają znane twarze. Wśród nich znaleźli się reprezentant Polski w siatkówce Tomasz Fornal, popularni influencerzy Maria Jeleniewska i Kamil Szymczak oraz była lekkoatletka Joanna Jóźwik. Oprócz nich w działania zaangażowano także kilkudziesięciu mniejszych twórców internetowych, którzy na co dzień dzielą się swoimi sportowymi pasjami.

Kampania będzie miała też drugą, mocną odsłonę podczas 20. Półmaratonu Warszawskiego, którego Huawei jest Partnerem technologicznym. W ramach przygotowań do biegu Kamil Szymczak i Vanessa Rojewska prowadzą serię treningów „Road to 21 by Huawei”. Podczas samej imprezy influencerzy poprowadzą rozgrzewkę dla uczestników, a na trasie, na Moście Gdańskim, zlokalizowany będzie specjalny, 580-metrowy odcinek z pomiarem czasu.

Czym HUAWEI WATCH GT Runner 2 chce przekonać sportowców?

Nowy zegarek został stworzony od podstaw z myślą o potrzebach biegaczy. HUAWEI WATCH GT Runner 2 został zaprojektowany, by pomagać w efektywniejszym treningu i szybszej regeneracji, analizując dane i podpowiadając, jak poprawiać technikę. Urządzenie jest lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe dzięki tytanowej kopercie i szkłu Kunlun Glass.

Kluczowe dla biegaczy parametry również stoją na wysokim poziomie. Bateria w trybie włączonego GPS-u ma działać do 32 godzin, co pozwala na swobodne realizowanie nawet najdłuższych treningów. Zegarek oferuje też mapy offline, co ułatwia bieganie w nieznanym terenie. Oczywiście na pokładzie znalazły się zaawansowane funkcje monitorowania parametrów organizmu, takie jak tętno, HRV (zmienność rytmu zatokowego), natlenienie krwi (SpO₂) czy jakość snu. Funkcje biegowe zostały opracowane we współpracy z elitarnym zespołem biegaczy dsm firmenich Running Team. Smartwatch jest kompatybilny zarówno ze smartfonami z systemem Android, jak i iOS.

Ile kosztuje i gdzie kupić nowy zegarek Huawei?

Równolegle z kampanią medialną ruszyły działania wspierające sprzedaż we współpracy z partnerami biznesowymi. W ramach specjalnej oferty premierowej, która trwa od 9 marca do 12 kwietnia 2026 roku, nowy smartwatch HUAWEI WATCH GT Runner 2 można kupić o 200 zł taniej. Urządzenie jest dostępne w największych sieciach handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik, a także u operatorów sieci komórkowych: Orange, Play, Plus i T-Mobile. Za planowanie i zakup mediów odpowiada agencja Wavemaker, a działania z influencerami i PR koordynuje Ogilvy.

