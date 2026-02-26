Nowa opaska HUAWEI Band 11, dostępna w Polsce od 219 zł, wyróżnia się ultralekką konstrukcją (17g) i długim czasem pracy na baterii – do 14 dni

Huawei Band 11 w Polsce. Co oferuje nowa inteligentna opaska?

Huawei wprowadza na polski rynek nową serię lekkich opasek sportowych. Głównym atutem urządzenia ma być wygoda. Nowa inteligentna opaska HUAWEI Band 11 to przede wszystkim ultralekka konstrukcja, która waży zaledwie 17 gramów i ma niecałe 9 mm grubości. Dzięki temu ma być praktycznie niewyczuwalna na nadgarstku, zarówno w dzień, jak i w nocy. Producent postawił na jasny i czytelny ekran AMOLED o przekątnej 1,62 cala z odświeżaniem 60 Hz, co zapewnia płynne działanie interfejsu.

Jedną z kluczowych cech ma być czas pracy. Bateria o pojemności 300 mAh pozwala na korzystanie z opaski nawet przez dwa tygodnie bez konieczności sięgania po ładowarkę. Dla osób aktywnych fizycznie przygotowano ponad 100 trybów treningowych, od biegania i jogi po trening siłowy. Opaska automatycznie wykrywa przerwy w aktywności, na przykład podczas zatrzymania się na światłach w trakcie jazdy na rowerze. Po zakończonym treningu wszystkie dane można przeanalizować w aplikacji HUAWEI Zdrowie i udostępnić w mediach społecznościowych.

Zdrowie i sen pod stałą kontrolą

Nowa opaska Huawei została wyposażona w szereg funkcji monitorujących stan zdrowia. Zaawansowane czujniki w opasce pozwalają na pełną analizę snu, włącznie z wykrywaniem zaburzeń oddechu, a także na bieżąco monitorują puls i natlenienie krwi (SpO₂). Urządzenie analizuje poszczególne fazy snu i jakość nocnego odpoczynku, a także śledzi zmienność rytmu zatokowego (HRV), co daje wgląd w poziom regeneracji organizmu.

System powiadomień może ostrzegać użytkownika, gdy jego parametry zdrowotne, takie jak tętno, odbiegają od normy. Opaska monitoruje też krótkie drzemki w ciągu dnia i oferuje proste ćwiczenia oddechowe, które pomagają w zarządzaniu stresem. Dodatkowo, zintegrowany kalendarz pozwala na śledzenie cyklu menstruacyjnego, a funkcja społeczności w aplikacji umożliwia dzielenie się danymi o zdrowiu z bliskimi.

Czym różni się wersja Pro od podstawowej?

Seria HUAWEI Band 11 jest dostępna w dwóch wariantach: podstawowym oraz Pro. Główną i najważniejszą różnicą jest wbudowany, niezależny moduł GPS w modelu Pro. Dzięki niemu można precyzyjnie śledzić trasę, dystans i tempo biegu czy jazdy na rowerze bez konieczności zabierania ze sobą smartfona.

Wersja Pro oferuje również dodatkowe funkcje dla biegaczy. Zaawansowane algorytmy analizują między innymi bilans kontaktu stopy z podłożem, co ma pomagać w doskonaleniu techniki biegu i zmniejszaniu ryzyka kontuzji. Model Pro ma także jaśniejszy ekran – jego maksymalna jasność sięga 2000 nitów (w porównaniu do 1500 nitów w wersji podstawowej), co zapewnia jeszcze lepszą czytelność w pełnym słońcu.

Huawei Band 11 – cena i promocja na start

Ceny HUAWEI Band 11 zaczynają się od 219 zł, a z okazji premiery producent przygotował specjalną zniżkę sięgającą 50 zł. Opaski dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych i materiałowych. Rekomendowane ceny detaliczne wyglądają następująco:

HUAWEI Band 11 z obudową z polimeru – 219 zł (wersja czarna lub srebrna z fioletowym paskiem).

HUAWEI Band 11 z obudową ze stopu aluminium – 249 zł (wersja srebrna z białym lub zielonym paskiem oraz beżowa z beżowym paskiem).

HUAWEI Band 11 Pro ze stopu aluminium – 299 zł (wersja srebrna z zielonym lub niebieskim paskiem oraz czarna z czarnym paskiem).

Z okazji premiery, w okresie od 26 lutego do 22 marca 2026 r., opaski można kupić taniej. Rabat na model HUAWEI Band 11 Pro oraz modele z aluminiową obudową wynosi 50 zł, a na wersję z obudową polimerową – 40 zł. Urządzenia są dostępne w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x‑kom, Komputronik, u operatora Play oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl i w strefie marki na Allegro.

Model Wersja Cena regularna Obniżka Cena po obniżce HUAWEI Band 11 Obudowa z polimeru 219 zł - 40 zł 179 zł HUAWEI Band 11 Obudowa ze stopu aluminium 249 zł - 50 zł 199 zł HUAWEI Band 11 Pro Obudowa ze stopu aluminium 299 zł - 50 zł 249 zł

