Flagowy smartfon HUAWEI Pura 80 Ultra z najlepszym aparatem na rynku kupisz teraz o 1500 zł taniej, za jedyne 5499 zł.

Promocja trwa do 28 czerwca 2026 r. na smartfon i tablety, a do 21 czerwca 2026 r. przy zakupie smartwatcha Watch GT 6 otrzymasz inteligentną wagę HUAWEI Scale 3 gratis.

Pura 80 Ultra to idealny wybór na wakacyjne zdjęcia dzięki zaawansowanemu aparatowi, a tablety MatePad z matowym ekranem świetnie sprawdzą się na zewnątrz.

Skorzystaj z oferty w popularnych sieciach z elektroniką lub na huawei.pl, gdzie dostępna jest również opcja zakupu na raty 0%.

Letnia promocja Huawei – co i do kiedy można kupić taniej?

Huawei wystartował z nową, wakacyjną ofertą, która potrwa do końca czerwca 2026 roku. To dobra okazja, żeby zaopatrzyć się w nowy sprzęt przed wyjazdami. Promocja została podzielona na dwa etapy z różnymi terminami końcowymi. Główną gwiazdą oferty jest promocja Huawei na smartfon HUAWEI Pura 80 Ultra, który do 28 czerwca 2026 r. można kupić o 1500 zł taniej. Pozostałe urządzenia również objęto sporymi rabatami lub ofertami specjalnymi.

Co dokładnie znalazło się w ofercie?

Do 21 czerwca 2026 r.: Przy zakupie smartwatcha HUAWEI WATCH GT 6 (w wersji podstawowej lub Pro) klienci otrzymują w prezencie inteligentną wagę łazienkową HUAWEI Scale 3, której wartość rynkowa to 149 zł.

Do 28 czerwca 2026 r.: Obniżono ceny smartfona HUAWEI Pura 80 Ultra oraz tabletów HUAWEI MatePad 11.5 (z 2025 r.) i HUAWEI MatePad 11.5 S (z 2026 r.).

Oferty są dostępne w popularnych sieciach z elektroniką, takich jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, a także w oficjalnej strefie marki na Allegro i na stronie huawei.pl. Warto dodać, że klienci sklepu internetowego producenta mogą skorzystać z opcji zakupu na raty 0%.

Flagowy smartfon HUAWEI Pura 80 Ultra w rekordowo niskiej cenie

Największym magnesem tej promocji jest bez wątpienia flagowy telefon chińskiego producenta. W ramach promocji smartfon HUAWEI Pura 80 Ultra można kupić za 5499 zł, czyli o 1500 zł taniej względem ceny rekomendowanej. To spora obniżka, biorąc pod uwagę, że mówimy o urządzeniu, które od roku utrzymuje pozycję lidera w prestiżowym rankingu fotograficznym DXOMARK.

Co go wyróżnia? Przede wszystkim zaawansowany system aparatów. Smartfon wyposażono w 1-calową matrycę główną 50 MP, aparat ultraszerokokątny 40 MP oraz podwójny teleobiektyw. W praktyce oznacza to, że telefon świetnie radzi sobie ze zdjęciami w każdych warunkach, a do tego oferuje potężne możliwości przybliżania obrazu (zoom optyczny 3,7x oraz 9,4x) bez utraty jakości. To idealny sprzęt do uwieczniania wakacyjnych wspomnień.

Zegarki i tablety też w promocji. Co oferuje Huawei?

Letnia oferta to nie tylko smartfon. Do 21 czerwca 2026 roku przy zakupie smartwatcha z serii HUAWEI WATCH GT 6 można dostać w prezencie wagę HUAWEI Scale 3. Same zegarki to jedne z najpopularniejszych modeli na rynku – wyróżniają się długim czasem pracy na baterii (nawet do 21 dni), precyzyjnym GPS-em i zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia i aktywności. Co ważne, są kompatybilne zarówno ze smartfonami z Androidem, jak i z systemem iOS, a także obsługują płatności zbliżeniowe.

Z kolei do 28 czerwca 2026 roku taniej można kupić tablety

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) kosztuje 1349 zł w zestawie z klawiaturą (taniej o 350 zł) lub 1449 zł w zestawie z klawiaturą i rysikiem (taniej o 450 zł).

HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) jest dostępny za 1699 zł z klawiaturą (taniej o 300 zł) lub za 1799 zł z klawiaturą i rysikiem (taniej o 400 zł).

Oba modele mają matowy ekran, który nie odbija światła, co ułatwia korzystanie z nich na zewnątrz. Nowszy model "S" oferuje dodatkowo dostęp do zaawansowanej aplikacji do rysowania GoPaint i technologię NearLink, która zapewnia stabilniejsze połączenie z akcesoriami.

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