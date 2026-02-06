Polscy mistrzowie olimpijscy na Igrzyskach 2026 mogą otrzymać łącznie ponad 1,2 miliona złotych w gotówce i tokenach.

Oprócz premii finansowych, złoci medaliści indywidualni otrzymają m.in. samochód, dwupokojowe mieszkanie i voucher wakacyjny.

Nowością są nagrody w tokenach kryptowalutowych oraz premie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wypłacane częściowo w ratach.

Nagrody przewidziano również dla srebrnych i brązowych medalistów, medalistów drużynowych, trenerów oraz sportowców z miejsc 4-8.

Igrzyska 2026 i nagrody za złoty medal

Podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, które oficjalnie rozpoczną się w piątkowy wieczór i potrwają do 22 lutego, polscy sportowcy mogą liczyć na wyjątkowo wysokie premie. Najwięcej zyska mistrz olimpijski w konkurencji indywidualnej.

Polski Komitet Olimpijski (PKOl) przewidział dla złotego medalisty 500 tys. zł w gotówce oraz 250 tys. zł w tokenach, co jest nowością wynikającą ze współpracy sponsorskiej z giełdą kryptowalut. Do tego dochodzą nagrody rzeczowe, w tym samochód Toyota Corolla, dwupokojowe mieszkanie, obraz, voucher wakacyjny oraz biżuteria o wartości do 3000 zł.

Premie ministerstwa sportu – pieniądze wypłacane w ratach

Dodatkowe środki trafią do sportowców z Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT). W przypadku złotego medalu łączna premia wynosi 520 105,32 zł. Jednorazowo zawodnik otrzyma 111 787,56 zł, natomiast pozostałe 408 317,76 zł będzie wypłacane przez 24 miesiące w ratach po 17 013,24 zł.

Łącznie same nagrody finansowe oznaczają dla mistrza olimpijskiego 1,02 mln zł w gotówce oraz dodatkowe 250 tys. zł w tokenach.

Srebrny i brązowy medal na igrzyskach 2026

Za srebrny medal PKOl wypłaci 400 tys. zł, 200 tys. w tokenach, a także zapewni nagrody rzeczowe. Premia z MSiT wyniesie 448 495,92 zł, w tym 78 241,68 zł jednorazowo, a reszta w ratach po 15 427,26 zł.

Brązowy medal to z kolei 300 tys. zł w gotówce, 150 tys. w tokenach oraz 394 860,96 zł z ministerstwa, wypłacane częściowo jednorazowo i w miesięcznych transzach po 13 889,34 zł.

Nagrody drużynowe i dodatkowe benefity

W konkurencjach drużynowych złoci medaliści otrzymają po 250 tys. zł w gotówce i tokenach, a także jednopokojowe mieszkanie. Wszystkie nagrody przyznawane są na osobę, nie na cały zespół.

Medaliści mogą również liczyć na emeryturę olimpijską po ukończeniu 40. roku życia, a wartość samego złota w medalu przekracza 800 dolarów, czyli około 3000 zł. Premiowani będą także trenerzy oraz zawodnicy z miejsc 4–8, którzy otrzymają od 120 tys. do 210 tys. zł.

