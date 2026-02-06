Najważniejsze informacje:

Termin na złożenie oświadczenia o pomocy publicznej mija 30 czerwca 2026 roku

Brak dokumentu skutkuje przeliczeniem rachunków według znacznie wyższych cen rynkowych

Dotyczy firm i rolników, którzy korzystali z maksymalnych cen energii w II połowie 2024

Formularz można złożyć online, pocztą lub osobiście w punkcie obsługi klienta

Dlaczego przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie o pomocy

Maksymalna cena energii elektrycznej stosowana od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku stanowiła formę pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca korzystający z preferencyjnej stawki musi potwierdzić ten fakt u sprzedawcy energii.

Bez tego dokumentu firmy stracą prawo do niższych rachunków. Sprzedawcy energii będą zmuszeni przeliczyć rozliczenia według standardowych cen z umowy sprzedażowej.

Tauron: ponad 100 tysięcy firm już złożyło dokumenty

Tylko w Tauronie niezbędne oświadczenia przekazało już blisko 100 tysięcy uprawnionych przedsiębiorców. To ponad 87 procent firm objętych obowiązkiem.

Przedsiębiorcy mogą wypełnić informację o pomocy szybko i wygodnie dzięki intuicyjnemu formularzowi online. Zajmuje to tylko kilka minut, a pozwala zachować ustawową cenę energii elektrycznej w drugim półroczu 2024 roku

– wyjaśnia Daniel Iwan, rzecznik prasowy TAURON Sprzedaż.

Spółka apeluje, aby nie odkładać formalności na ostatnią chwilę.

Jak złożyć oświadczenie o maksymalnej cenie energii

Informację o pomocy składa się według wzoru z Biuletynu Informacji Publicznej. Przedsiębiorcy mają trzy opcje:

Formularz elektroniczny – najszybszy sposób, dostępny na stronach dostawców energii

– najszybszy sposób, dostępny na stronach dostawców energii Przesyłka pocztowa – liczy się data nadania, np. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

– liczy się data nadania, np. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice Wizyta osobista – w dowolnym punkcie obsługi klienta sprzedawcy energii

Kto musi złożyć dokument do sprzedawcy energii

Obowiązek dotyczy rolników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy w drugiej połowie 2024 roku rozliczali się według maksymalnych cen energii elektrycznej. Nie obejmuje dużych firm ani gospodarstw domowych.

Wymóg wynika z Ustawy z maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii. Przepisy mają zapewnić przejrzystość pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Uwaga: Termin 30 czerwca 2026 jest nieprzekraczalny. Po tej dacie automatyczne przeliczenie rachunków będzie nieodwracalne.

