Najważniejsze informacje:
- Termin na złożenie oświadczenia o pomocy publicznej mija 30 czerwca 2026 roku
- Brak dokumentu skutkuje przeliczeniem rachunków według znacznie wyższych cen rynkowych
- Dotyczy firm i rolników, którzy korzystali z maksymalnych cen energii w II połowie 2024
- Formularz można złożyć online, pocztą lub osobiście w punkcie obsługi klienta
Dlaczego przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie o pomocy
Maksymalna cena energii elektrycznej stosowana od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku stanowiła formę pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca korzystający z preferencyjnej stawki musi potwierdzić ten fakt u sprzedawcy energii.
Bez tego dokumentu firmy stracą prawo do niższych rachunków. Sprzedawcy energii będą zmuszeni przeliczyć rozliczenia według standardowych cen z umowy sprzedażowej.
Tauron: ponad 100 tysięcy firm już złożyło dokumenty
Tylko w Tauronie niezbędne oświadczenia przekazało już blisko 100 tysięcy uprawnionych przedsiębiorców. To ponad 87 procent firm objętych obowiązkiem.
Przedsiębiorcy mogą wypełnić informację o pomocy szybko i wygodnie dzięki intuicyjnemu formularzowi online. Zajmuje to tylko kilka minut, a pozwala zachować ustawową cenę energii elektrycznej w drugim półroczu 2024 roku
– wyjaśnia Daniel Iwan, rzecznik prasowy TAURON Sprzedaż.
Spółka apeluje, aby nie odkładać formalności na ostatnią chwilę.
Jak złożyć oświadczenie o maksymalnej cenie energii
Informację o pomocy składa się według wzoru z Biuletynu Informacji Publicznej. Przedsiębiorcy mają trzy opcje:
- Formularz elektroniczny – najszybszy sposób, dostępny na stronach dostawców energii
- Przesyłka pocztowa – liczy się data nadania, np. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
- Wizyta osobista – w dowolnym punkcie obsługi klienta sprzedawcy energii
Kto musi złożyć dokument do sprzedawcy energii
Obowiązek dotyczy rolników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy w drugiej połowie 2024 roku rozliczali się według maksymalnych cen energii elektrycznej. Nie obejmuje dużych firm ani gospodarstw domowych.
Wymóg wynika z Ustawy z maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii. Przepisy mają zapewnić przejrzystość pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Uwaga: Termin 30 czerwca 2026 jest nieprzekraczalny. Po tej dacie automatyczne przeliczenie rachunków będzie nieodwracalne.