Robert Lewandowski to bez wątpienia jeden z najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie. Jego kontrakt z FC Barceloną gwarantuje mu zarobki, które dla wielu są wręcz niewyobrażalne. Jak podaje Interia, w sezonie 2024/2025 Lewandowski inkasuje aż 640 tysięcy euro tygodniowo. Przeliczając to na złotówki, daje to kwotę blisko 2,8 miliona złotych za siedem dni gry w barwach "Blaugrany".

Roczne zarobki Lewandowskiego w Barcelonie to kwota rzędu 33,28 miliona euro. To gigantyczna suma, która pokazuje, jak bardzo cenionym zawodnikiem jest polski napastnik. Zarobki Lewandowskiego rosną z każdym kolejnym sezonem, co było zapisane w kontrakcie podpisanym z klubem.

Porównanie zarobków Lewandowskiego z płacą minimalną w Polsce – Dysproporcje Uderzają

Zarobki Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie są trudne do wyobrażenia dla większości Polaków. Jak wylicza Interia, tygodniowa pensja piłkarza, wynosząca 640 tysięcy euro, to niemal 2,8 miliona złotych. Dla porównania, płaca minimalna w Polsce w 2024 roku wynosi 4666 zł brutto. Oznacza to, że Lewandowski zarabia w tydzień tyle, ile osoba pracująca na minimalnej krajowej zarobi przez ponad 600 miesięcy, czyli ponad 50 lat!

Według portalu, przeciętny Polak, pracujący na minimalnej krajowej przez 25 lat (okres wymagany do emerytury), zarobi około 1,4 miliona złotych. Robert Lewandowski dubluje tę kwotę w zaledwie jeden tydzień. Ta dysproporcja pokazuje ogromną przepaść między zarobkami gwiazdy światowego formatu a realiami finansowymi większości Polaków.

Utrata funkcji kapitana reprezentacji Polski – Czy wpłynie to na zarobki Lewandowskiego?

Utrata opaski kapitana reprezentacji Polski przez Roberta Lewandowskiego wywołała burzę w mediach i wśród kibiców. Pojawiły się pytania, czy ta decyzja selekcjonera Michała Probierza wpłynie na finanse piłkarza. Odpowiedź brzmi: nie.

Zarobki Lewandowskiego w FC Barcelonie są niezależne od jego roli w reprezentacji. Kontrakt z klubem gwarantuje mu stałe, wysokie wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy gra w kadrze, czy nie. Utrata funkcji kapitana może mieć wpływ na jego wizerunek i potencjalne kontrakty reklamowe, ale bezpośrednio na jego zarobki w klubie nie wpłynie.