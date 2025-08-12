Rząd omawia kontrowersje wokół dotacji z KPO dla branży HoReCa: Ministrowie analizują, dlaczego środki KPO trafiły do firm oferujących m.in. jachty czy wirtualne strzelnice, a premier Tusk zapowiada badanie każdego przypadku i możliwe unieważnienie umów oraz decyzje personalne.

Powtarzam, to co napisałam wczoraj.Są obywatele, którzy odpowiedzialnie użyli instrumentu, jakie zapewniliśmy przy KPO - jawności danych. Zwrócili uwagę na niepokojące projekty. Dziękuję. Sprawdzamy. Jeśli są, nieprawidłowości bezwzględnie rozliczymy, zarządzimy zwrot środków.…— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) August 12, 2025

Rząd rozlicza dotacje z KPO: Ministra Pełczyńska-Nałęcz składa wyjaśnienia

Trwa posiedzenie rządu, a jednym z jego najgorętszych punktów są wyjaśnienia ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Mają one dotyczyć nieprawidłowości i kontrowersji, jakie narosły wokół przyznawania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o wątpliwości wokół dotacji z KPO dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów HoReCa, turystyki i kultury, które miały ucierpieć wskutek pandemii. To właśnie szczegóły tego programu wzbudziły w ostatnich dniach ogromne emocje i falę krytyki, gdy media zaczęły ujawniać, na co niektórzy beneficjenci planowali przeznaczyć publiczne pieniądze.

Na co wydawano pieniądze? "Beztroskie wydawanie" na jachty i sauny

W mediach i serwisach społecznościowych od końca ubiegłego tygodnia pojawiają się przykłady firm, które w ramach wsparcia dla branż poszkodowanych przez pandemię ubiegały się o wsparcie np. na zakup firmowych jachtów, budowę saun, solariów, wymianę mebli czy nawet na zakup wirtualnej strzelnicy. Premier Donald Tusk określił sytuację jako „beztroskie wydawanie na rzeczy, które słusznie zastanawiają ludzi, jeśli nie wkurzają”. Sprawę dodatkowo podgrzał fakt, że wśród beneficjentów wsparcia znaleźli się m.in. pensjonat prowadzony przez żonę posła KO Artura Łąckiego oraz hotel, w którego zarządzie zasiada żona wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Reakcja premiera i zapowiedź kontroli. Czy polecą głowy?

Reakcja szefa rządu była stanowcza. Premier Donald Tusk zadeklarował, że każdy przypadek kontrowersyjnej dotacji zostanie dokładnie zbadany, a tam, gdzie „nadużycie jest oczywiste”, umowy zostaną unieważnione. Podkreślił, że po wysłuchaniu informacji od ministry Pełczyńskiej-Nałęcz będzie miał „materiał wystarczający, żeby podjąć decyzje, jeśli będzie trzeba, także decyzje personalne”. Sama ministra zapewniła, że w przypadku stwierdzenia naruszeń beneficjenci zostaną wezwani do zwrotu środków. Odnosząc się do zarzutów o zmianę kryteriów, wyjaśniła, że obniżenie progu spadku obrotów w programie dla HoReCa było konieczne, by zrealizować wymagany w KPO wskaźnik liczby projektów.

Inne ważne tematy posiedzenia: dodatki dla mundurowych i zmiany w prawie

Afera z dotacjami to nie jedyny temat, którym zajmują się ministrowie. Na agendzie znalazł się również projekt ustawy o dodatkach mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, które mają wynosić od 900 do 1800 zł miesięcznie w zależności od miejsca zamieszkania. Rząd rozpatrzy też projekt zmian w Kodeksie karnym wykonawczym, który ma na celu rozszerzenie stosowania dozoru elektronicznego dla skazanych, którym do końca kary pozostało nie więcej niż 1,5 roku. Co ciekawe, z porządku obrad w ostatniej chwili wykreślono punkt dotyczący nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, która miała umożliwić wypłatę wyższych zaliczek osobom wywłaszczanym pod budowę lotniska.

