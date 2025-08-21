Prezydent Nawrocki uważa "ustawę wiatrakową" za szantaż, nie obniży ona cen energii.

Nowelizacja obniża minimalną odległość wiatraków od budynków z 700 m do 500 m.

Ustawa zawiera zapis o zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 r.

Dodanie zapisu o cenach prądu miało ominąć brak czasu na osobną ustawę przed wakacjami

Kontrowersje wokół ustawy wiatrakowej – zarzuty prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, nazywając ją "szantażem większości parlamentarnej i rządu". Jego zdaniem, ustawa ta koncentruje się na wiatrakach, a nie na obniżeniu cen energii elektrycznej, co budzi poważne wątpliwości co do jej rzeczywistego celu.

-W sposób jednoznaczny zdecydowałem się zawetować ustawę wiatrakową, bo to rodzaj szantażu wobec społeczeństwa. To oczywiste, że ludzie nie chcą mieć obok swoich domów wiatraków. Jestem głosem Polaków i tak na to patrzę, że tam, gdzie możemy Polskę wzmocnić, będziemy to robić. A tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głosy Polaków, to Prezydent Polski będzie za społeczeństwem stał — przekazał prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim. Jak dodał "w ciągu 100 dni przygotujemy konkretne rozwiązania odnoszące się do cen energii elektrycznej, by Polacy odczuli ulgę".

Prezydent wyjaśniał, że wziął również pod uwagę uwagi MON i resortu infrastruktury, które wskazywały na zagrożenia związane z wiatrakami dla lotnictwa wojskowego i w ruchu drogowym.

Nawrocki tłumaczył, że to, co najbardziej zaniepokoiło go w ustawie wiatrakowej to fakt, że „wielu ludzi w całej Polsce (...) przeciwko tej ustawie protestowało”. - To rzecz oczywista i emocja oczywista, że ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150-metrowych wiatraków. Zmniejszenie odległości, odejście od zasady 10H, zmniejszenie odległości do 500 metrów nie jest rzeczą akceptowalną społecznie - stwierdził prezydent.

- Aby obniżyć cenę energii elektrycznej, musimy zrezygnować z tego, co wpływa najbardziej na cenę energii elektrycznej, a więc na ETS - musimy odchodzić od Zielonego Ładu. Próba konstrukcji medialnej, konstrukcji publicznej, że za sprawą wiatraków i całego komponentu odnawialnych źródeł energii uda się obniżyć cenę energii elektrycznej, jest złym założeniem - podkreślił Nawrocki.

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadza istotne zmiany w dotychczasowych przepisach. Głównym celem ustawy jest liberalizacja zasad dotyczących budowy wiatraków na lądzie. Nowela znosi zasadę 10H, wprowadzoną w 2016 roku, i ustala minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych na 500 metrów. Obecnie odległość ta wynosi 700 metrów.

Zamrożenie cen energii jako element ustawy – dlaczego budzi wątpliwości?

W ustawie znalazł się również zapis, który przedłuża zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto na IV kwartał 2025 roku. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września. Wprowadzenie tej poprawki podczas prac nad ustawą w Sejmie wywołało pytania, czy ustępujący prezydent Andrzej Duda lub nowy Karol Nawrocki podpiszą ustawę, ponieważ obaj nie są zwolennikami liberalizacji zasad stawiania wiatraków.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska tłumaczyła, że ze względu na zbliżającą się przerwę wakacyjną w Sejmie, nie było czasu na procedowanie osobnej ustawy ws. mrożenia cen. Ochrona cen działa tylko do końca września, a w Sejmie był już projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej, dlatego zdecydowano się na dołączenie poprawki do przepisów wiatrakowych.

Przypomnijmy, że w 2025 roku ceny prądu dla gospodarstw domowych zostały zamrożone na poziomie 500 zł netto za megawatogodzinę (MWh), co daje około 621 zł brutto z uwzględnieniem podatku VAT i akcyzy. Oznacza to, że cena za kilowatogodzinę (kWh) wynosi około 0,50 zł netto (około 0,62 zł brutto). Zamrożenie cen ma obowiązywać do końca września tego roku.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie