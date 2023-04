i Autor: Piotr Gajek/SUPER EXPRESS, SHUTTERTOCK straż więzienna

Służby mundurowe

Praca i zarobki służby więziennej. Czy dostałbyś pracę w więzieniu?

Służba Więzienna to trzecia co do wielkości służba mundurowa w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Praca jest na tyle specyficzna i wymagająca, że należy spełnić szereg warunków żeby być dopuszczony do rekrutacji, a ta z kolei składa się z trzech etapów. Sprawdź na jakie wynagrodzenie może liczyć pracownik w tym sektorze i czy spełniasz warunki.