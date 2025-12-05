Netflix przejmuje część Warner Bros. Discovery za 72 mld dolarów, co obejmuje studia filmowe i telewizyjne oraz platformę HBO Max.

Transakcja ma na celu wzmocnienie pozycji Netfliksa na konkurencyjnym rynku streamingowym, zwiększając produkcję własnych treści i poszerzając bibliotekę.

Kanały telewizyjne, takie jak TVN i CNN, pozostaną w oddzielnej spółce Discovery Global, nieprzejętej przez Netflix.

Przejęcie to z pewnością zaostrzy konkurencję na rynku streamingowym, wpływając na strategię innych platform i potencjalnie na ofertę dla widzów.

Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery – co to oznacza dla przyszłości rozrywki?

W piątek, 5 grudnia 2025 roku, agencja Reutera podała sensacyjną wiadomość, która wstrząsnęła światem mediów. Netflix, lider rynku streamingowego, osiągnął porozumienie w sprawie przejęcia części koncernu Warner Bros. Discovery (WBD) za kwotę 72 mld dolarów. Transakcja ta może mieć daleko idące konsekwencje dla przyszłości branży rozrywkowej.

Jak przekazała agencja Reutera, oferta Netfliksa za Warner Bros., wynosząca niemal 28 dolarów za akcję, okazała się bardziej atrakcyjna niż propozycja Paramount Skydance za całe WBD, która opiewała na 24 dolary za akcję. Ostatecznie Netflix przejmie tę część WBD, która obejmuje kluczowe aktywa: studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe, w tym popularny HBO Max.

Co pozostaje w Discovery Global?

Istotnym elementem transakcji jest fakt, że nie wszystkie aktywa Warner Bros. Discovery przejdą w ręce Netfliksa. Kanały telewizyjne, w tym polski TVN oraz globalna stacja informacyjna CNN, pozostaną w oddzielnej spółce Discovery Global. Spółka ta będzie kontynuować działalność pod kontrolą dotychczasowych właścicieli.

Decyzja Netfliksa o przejęciu części Warner Bros. Discovery wydaje się strategicznym posunięciem mającym na celu wzmocnienie pozycji firmy na rynku streamingowym. Przejęcie studiów filmowych i telewizyjnych pozwoli Netfliksowi na zwiększenie produkcji własnych treści oraz poszerzenie biblioteki dostępnych filmów i seriali. Dodatkowo, przejęcie HBO Max da Netfliksowi dostęp do bogatego katalogu popularnych i cenionych produkcji, co z pewnością przyciągnie nowych subskrybentów.

Rynek streamingowy jest obecnie bardzo konkurencyjny. Oprócz Netfliksa i HBO Max, liczą się również inni gracze, tacy jak Disney+, Amazon Prime Video czy Apple TV+. Przejęcie części Warner Bros. Discovery przez Netfliksa z pewnością zaostrzy konkurencję i wymusi na pozostałych platformach podjęcie działań mających na celu utrzymanie swojej pozycji na rynku.

Co to oznacza dla widzów?

Przejęcie części Warner Bros. Discovery przez Netfliksa może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla widzów. Z jednej strony, możemy spodziewać się większej liczby wysokiej jakości filmów i seriali dostępnych na platformie Netflix. Z drugiej strony, istnieje ryzyko, że niektóre produkcje z HBO Max zostaną usunięte z platformy lub staną się dostępne tylko dla subskrybentów droższych planów.

Transakcja pomiędzy Netfliksem a Warner Bros. Discovery jest kolejnym dowodem na to, że rynek rozrywki dynamicznie się zmienia. Streaming staje się coraz popularniejszą formą oglądania filmów i seriali, a tradycyjne kanały telewizyjne tracą na znaczeniu. Przyszłość rozrywki zależy od tego, jak firmy streamingowe będą konkurować ze sobą i jakie treści będą oferować widzom. Jedno jest pewne – nadchodzą ciekawe czasy dla fanów filmów i seriali.

Express Biedrzyckiej | 2025 12 05 | VOD1