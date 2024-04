i Autor: Pexels

Zarobki w Polsce

Średnia płaca w Polsce wzrosła w rok o prawie 1000 zł! GUS podał najnowsze dane

Jak podał GUS, średnie wynagrodzenie w marcu 2024 roku wyniosło 8408,79 zł brutto, co oznacza wzrost o 12 proc. rok do roku. Jednocześnie doszło do nieznaczne spadku zatrudnienia o 0,1 proc.