Umowa o pracę i stabilność zatrudnienia najważniejszą cechą dobrych pracodawców

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i stabilność zatrudnienia – te dwie odpowiedzi zdeklasowały wszystkie inne w najnowszym badaniu, zrealizowanym przez Panel Badawczy Ariadna na zlecenie organizatorów Konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Odpowiadając na pytanie o najważniejsze cechy pracodawcy godnego zaufania, respondenci wskazali na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (35 proc. ) oraz jego stabilność (35 proc.). To znacząca zmiana w porównaniu z poprzednią edycją badania, realizowaną w 2021 r., jeszcze w czasie pandemii. Możliwość pracy na etacie, jako jedną z kluczowych cech godnego zaufania pracodawcy, obecnie wskazuje aż 33 proc. więcej badanych więcej niż w 2021 r.

- Niepewność związana z wojną na Ukrainie czy podwyższoną inflacją, ryzykiem spowolnienia gospodarczego, a także wspomnienie niedawnej przecież pandemii sprawiają, że dla pracowników najcenniejszą wartością jest wciąż stabilność zatrudnienia. Wyniki badań opracowanych na rzecz Konkursu Pracodawca Godny Zaufania jednoznacznie wskazują, że etat jest najbardziej pożądaną formę zatrudnienia przez pracowników – powiedział Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.

W 2021 r. jako najważniejszą cechę dobrego pracodawcy, badani wskazywali brak opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń (24 proc.) – czyli również cechę powiązaną ze stabilnością zatrudnienia. W bieżącej edycji badania odpowiedź ta osiągnęła taki sam wynik procentowy (co jednak dało jej dopiero czwarte miejsce wśród najpopularniejszych odpowiedzi).

- Czas pandemii był okresem podwyższonej niepewności, również na rynku pracy. Istniała poważna obawa, że branże szczególnie nią dotknięte jak gastronomia, hotelarstwo i turystyka, ale także część firm produkcyjnych, handlowych będą zmuszone do redukcji zatrudnienia, nie będą też w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec pracowników. Na szczęście wsparcie dla biznesu ze strony tarcz antycovidowych sprawiło, że gospodarcze skutki pandemii zostały złagodzone – powiedziała Alice Neffe, Prezes Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.

Co ciekawe, w ciągu ostatnich dwóch lat pracownicy nie zmienili zdania, które benefity pracownicze są dla nich najważniejsze. Nadal najbardziej oczekiwane są zachęty wspierające wypoczynek – dodatki do wyjazdów dla dzieci, tzw. „wczasy pod gruszą”, zdrowotne – prywatna opieka medyczna, a także dofinansowanie edukacji i nabywania nowych kompetencji. Badanie powstało na zlecenie organizatorów Konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Trwa właśnie nabór do XIII edycji Konkursu dla firm stwarzających przyjazne środowisko pracy i stawiających na innowacje.

- Pracodawca godny zaufania to firma będąca przykładem dla innych. To firma, dla której człowiek jest zawsze na pierwszym miejscu – podkreśla Maciej Podraza, Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek S.A., jednego z liderów rynku farmaceutycznego, a także laureata X edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” i członka Kapituły XIII edycji Konkursu.

Maciej Podraza podkreśla także, że firma już od dawna gwarantuje pracownikom odpowiednie warunki pracy i dostosowuje się do form zatrudnienia oczekiwanych przez pracowników. - W Hasco-Lek S.A. naszym podstawowym standardem jest budowanie stabilnego zatrudnienia. To oznacza, że aż 97 proc. osób zatrudnionych w firmie posiada umowy o pracę. To jest potwierdzenie wysokiego standardu zatrudnienia w naszej grupie. Z kolei niemal 60 proc. pracowników to kobiety, i dotyczy to także kadry zarządzającej. Firma może się też pochwalić tym, że aż 23 proc. kadry, to pracownicy z wieloletnim stażem, nawet powyżej 15 lat – dodał.

Na nowych kandydatów na Pracodawców Godnych Zaufania organizatorzy czekają do 30 września. Udział w konkursie firmy mogą zgłaszać na stronie internetowej Konkursu: https://pracodawcagodnyzaufania.pl. Udział w nim jest bezpłatny. Podczas uroczystej gali 8 listopada 2023 r. Kapituła Konkursu nagrodzi zwycięzców w 10 kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, rozwój i cyfryzacja, MŚP, zdrowie, firma przyjazna rodzicom, firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami oraz przyznawanej po raz pierwszy kategorii Lider ESG.

- Inicjatywa Konkursu Pracodawcy Godnego Zaufania od 13 lat nagradza najlepsze i najbardziej efektywne rozwiązania. Nagradzani są po prostu dobrzy pracodawcy, którzy nie tylko grają fair z zespołem swojej firmy i troszczą się o otoczenie społeczne swojego biznesu, ale robią coś więcej – wyznaczają standardy dla polskich przedsiębiorców, tworzą nowe trendy w dziedzinie HR i relacji pracowniczych i pokazują, że bycie godnym zaufania przedsiębiorcą i pracodawcą po prostu się opłaca – powiedział Damian Kuraś.

Pełne wyniki badania zaprezentowane zostaną podczas uroczystej gali wręczenia nagród Konkursu – 8 listopada 2023 r. w Warszawie.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Konkursu objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Główny Urząd Statystyczny, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Partnerem strategicznym Konkursu jest Hasco-Lek S.A., Partnerem Głównym jest Diaverum, Partnerami wydarzenia są: Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), a Partnerem Strategicznym debat eksperckich w ramach Forum i Konkursu - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Partnerami merytorycznymi są: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica. Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes, Obserwator Gospodarczy, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Kurier365.pl

Kapituła Konkursu składa się z członków organizacji pozarządowych, think thanków i pracowników uczelni, w tym: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Biznesu, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora Welconomy in Toruń), Hasco-Lek S.A., Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

