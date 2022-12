Konkurs o tytuł "Pracodawca Godny Zaufania" rozstrzygnięty

Debata "Zawodowcy potrzebni od zaraz"

Gala Konkursu została poprzedzona debatą pt. "Zawodowcy potrzebni od zaraz – kształcenie zawodowe jako remedium na braki kadrowe w branżach strategicznych". W debacie wzięli udział m.in.: Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Katarzyna Szwarc, Pełnomocnik Rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów; Marek Zając, wiceprezes SkillsPoland; Magdalena Zalewska, manager HR, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, KGHM Polska Miedź.

Debatę poprowadził dyrektor Instytutu ESG, Damian Kuraś. Eksperci poruszyli zagadnienia związane z postrzeganiem szkolnictwa zawodowego przez młodzież, debatowali również nad tym jak przyciągnąć młodych do kształcenia zawodowego oraz podsumowali, kogo poszukują branże strategiczne.

"Na początku lat 90. zasadnicze szkoły zawodowe na rynek pracy wypuszczały niemal 240 tys. absolwentów rocznie. Następne lata przyniosły jednak odwrót od „zawodówek” i jeszcze do niedawna były postrzegane jako szkoły dla młodzieży, która nie lubi się uczyć. W XXI wieku widać przesyt absolwentami studiów menadżerskich, teraz rynek domaga zawodowców, specjalistów posiadających konkretne kompetencje, którzy są sowicie wynagradzani za swoje kompetencje. Sytuacja geopolityczna rzutująca na wzrost znaczenia branż strategicznych takich jak infrastruktura, transport, chemia, medycyna, jeszcze bardziej zwiększyła zapotrzebowanie na rynku pracy na zawodowców" - mówi Damian Kuraś, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, dyrektor Instytutu ESG.

Rozstrzygnięcie konkursu. Zwycięzca w kategorii "Programy stażowe"

W kategorii Programy stażowe zwyciężył Bank Gospodarstwa Krajowego za program „Letnia Akademia BGK". W tym roku zakończyła się 6 edycja programu praktyk letnich dla studentów. Co roku BGK przyjmuje do programu około 80 osób. Program jest skierowany do studentów od 2 roku studiów i są to 3-miesięczne, płatne praktyki, które charakteryzują się walorem edukacyjnym, CSR i misyjnością.

Co roku BGK przyjmuje do programu około 80 osób. Program jest skierowany do studentów od 2 roku studiów i są to 3-miesięczne, płatne praktyki, które charakteryzują się walorem edukacyjnym, CSR i misyjnością. Praktykanci korzystają z szeregu certyfikowanych szkoleń, biorą również udział w spotkaniach z ekspertami oraz akcjach wolontariackich.

Zwycięzca w kategorii "Wolontariat"

W kategorii Wolontariat zwyciężył Totalizator Sportowy za program „Kumulacja Dobrej Woli”. Totalizator Sportowy powierzył koordynację wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, która od 2011 roku realizuje Program „Kumulacja Dobrej Woli” i przyjmuje od pracowników Totalizatora Sportowego wnioski z opisami projektów społecznych oraz wspiera realizację najlepszych z nich.

Zwycięzca w kategorii "Motywacja"

W kategorii Motywacja zwyciężył PKO Bank Polski za szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, a także za zapewnianie pracownikom różnorodnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. PKO Bank Polski jest jednym z największych pracodawców w kraju, którego kapitałem jest zespół utalentowanych i zaangażowanych pracowników. Bank doskonali praktyki związane z zatrudnieniem, tworzy warunki pracy na miarę najlepszych pracodawców na rynku, zapewnia stabilne warunki zatrudnienia, wspiera rozwój zawodowy i osobisty pracowników.

Zwycięzca w kategorii "Edukacja"

W kategorii Edukacja zwyciężyła firma KGHM Polska Miedź S.A. za szeroką działalność edukacyjną i współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z edukacją. Firma łącznie w 2021 przeprowadziła 339 093 godzin zajęć w których uczestniczyło 6 726 pracowników. Na szczególną uwagę zasługują programy edukacyjne firmy: „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM kluczowym partnerem w edukacji”. Programem objętych jest 9 szkół patronackich, ponad 1920 uczniów; programy wspierające edukację i rodzinę oraz program walki z depresją.

Zwycięzca w kategorii "Lider ESG"

W kategorii Lider ESG zwyciężyła PGE Polska Grupa Energetyczna. Kapituła doceniła firmę za strategię ESG wpisaną w jej plan biznesowy, w którym PGE ogłosiło m.in. cel neutralności klimatycznej do roku 2050. Trwałe obniżenie emisyjności zostanie osiągnięte poprzez zmianę technologii wytwarzania, rozbudowę mocy odnawialnych, a także umożliwienie klientom udziału w transformacji energetycznej, dzięki atrakcyjnym ofertom produktowym.

Zwycięzca w kategorii "Rozwój i cyfryzacja"

W kategorii Rozwój i cyfryzacja zwyciężyła firma Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń za wdrożenie programu transformacji w Data Driven Company. W ramach tego programu Link4 wdrożył nowoczesne i innowacyjne technologie, które pozwalają na efektywne analizowanie i wykorzystywanie danych. W celu efektywnego przeprowadzanie transformacji, firma bardzo mocno zainwestowała również w rozwój pracowników. Powstało Centrum Danych i Zaawansowanej Analityki, które skupia ponad 20 specjalistów, którzy mieli szkolenia z innowacyjnych narzędzi BigData.

Nagrody specjalne

Rada Konkursu zdecydowała również o przyznaniu trzech Nagród Specjalnych, które otrzymały firmy:

Lidl Polska otrzymał Nagrodę Specjalną za rozbudowany program edukacyjny dla pracowników, umożliwiający podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym oferowane międzynarodowe ścieżki rozwoju w ramach programów „Global mobility". Na szczególną uwagę zasługuje oferta Lidl w zakresie rozwoju kariery na arenie międzynarodowej. W ramach programu „International Job Rotation" pracownicy mogą spróbować pracy jako ekspert w innym kraju lub uczestniczyć w międzynarodowej rekrutacji wewnątrz grupy Schwarz. Gdy pracownik decyduje się na udział w takim programie otrzymuje pomoc w zorganizowaniu wyjazdu w każdym aspekcie.

Centrum Językowe Konik zostało wyróżnione za dbałość o pracowników, wiarygodność w relacjach z partnerami, a przez to oferowanie swoim klientom wysokiej jakości usług. Centrum Językowe Konik jest firmą świadczącą usługi opiekuńcze i pielęgniarskie na rzecz klientów indywidualnych na terenie Niemiec. Przedsiębiorstwo oferuje legalne zatrudnienie zagranicą, dobre zarobki, sprawdzone miejsca pracy, szkolenie językowe dla opiekunek przed wyjazdem, atrakcyjny system motywacyjny oraz dwudziestoczterogodzinną opiekę koordynatora polskojęzycznego.

Alior Bank otrzymał Nagrodę Specjalną za szczególne zaangażowanie w pomoc Ukrainie – od pierwszego dnia rosyjskiej agresji oraz bycie liderem w sektorze finansowym w niesieniu systemowej pomocy uchodźcom. W Centrum Pomocy Uchodźcom Alior Bank pomógł już 40 tys. uchodźcom. Od samego początku bankowi przyświeca idea pomocy kompleksowej, dzięki której uchodźcy mogą jak najszybciej stać się samowystarczalni. Jako jedyny bank w Polsce ściśle współpracuje z Ambasadą Ukrainy w Polsce – dzięki temu pomoc jest celowana i odpowiada faktycznym potrzebom. Wokół tej idei bank integruje różne organizacje i środowiska.

"Firmy, aby utrzymać dobrych pracowników bardzo często realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty inicjatywy pracownicze. Mamy za sobą bardzo ciężkie dwa lata, a przedsiębiorstwa nadal borykają się z różnymi trudnościami. Poznaliśmy zwycięzców XII edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania i zarazem najlepsze rozwiązania przez nich wdrożone, które powinny być drogowskazem dla innych pracodawców. O dobrego specjalistę trzeba walczyć, a później go utrzymać. Pracownik, który zna firmę od lat, jest niezwykle cenny" – powiedział Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Laureaci nagrody dziennikarskiej

W Konkursie wyróżniono również dziennikarzy, dla których tematyka pracownicza jest bardzo bliska. Nagrodę „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii dziennikarskiej otrzymali:

Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna - za dociekliwość i rzetelne informowanie o sytuacji w polskiej służbie zdrowia, krytyczne spojrzenie w zakresie legislacji i działania systemu ochrony zdrowia w Polsce, zwracanie szczególnej uwagi na kwestie pracownicze

Piotr Łuczuk, redaktor naczelny portalu Filarybiznesu.pl - za zaangażowanie w promowanie dobrych praktyk i postaw przez polskich przedsiębiorców

Kapituła konkursu

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych; organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są przez m.in.: Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG, Instytut Staszica, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Biznesu, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Welconomy in Toruń) czy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Konkurs "Pracodawca Godny Zaufania"

Tegoroczna edycja Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Partnerem Strategicznym jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Partnerami są: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Diaverum oraz firma Polfrost. Partnerami merytorycznymi są: Panel Ariadna oraz Instytut Staszica. Partnerami medialnymi wydarzenia są: Super Biznes, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, RaportCSR.pl, Obserwator Gospodarczy, Kurier365.pl, BiznesCiti.com oraz Agencja Informacyjna.

