Polskie przedsiębiorczynie chcą zmienić branżę. Nawet bez doświadczenia

Większość polskich przedsiębiorczyń (71,7 proc.) nie bierze pod uwagę zmiany branży, w której działa ich firma – wskazują wyniki badania przeprowadzonego przy okazji 14. już edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku – najstarszego i największego w Polsce konkursu, w którym nagrodzono już ponad 120 zwycięzców. Przedsiębiorczynie rozważające zmianę branży stanowią 14,2 proc. ankietowanych, ponad połowa z nich wybrałaby nową, w której nie ma jeszcze doświadczenia. W planach tych, które zmianę branży biorą pod uwagę, najczęściej pojawia się sektor IT.

"Coraz więcej kobiet nie boi się zmian i aktywnie poszukuje własnej drogi do sukcesu. Jako społeczeństwo nadal mamy jednak wiele do zrobienia w kwestii równouprawnienia. Stereotypy i przywiązanie do tradycyjnego podziału ról wciąż bywają barierami blokującymi marzenia i aspiracje wielu kobiet. Dlatego tak ważne są inicjatywy uwalniające ich odwagę i sprawczość. Przykładem jest nasz bankowy program, Kobiety zmieniające BNP Paribas, którego celem jest pomaganie kobietom w odkryciu i budowaniu swojego potencjału. Chętnie wspieramy również wartościowe przedsięwzięcia zewnętrzne – dlatego kolejny rok z rzędu jesteśmy partnerem konkursu Bizneswoman Roku" – mówi Izabela Tworzydło, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Banku BNP Paribas.

Zainteresowanie Polek założeniem własnego biznesu spada – jednak nieustannie mogą one liczyć na wsparcie bliskich

Ponad 40 proc. Polek chciałoby prowadzić własną firmę. Nastroje kobiet biznesu uległy zmianie – ubiegłoroczne badanie wskazywało, że własny biznes chciałyby mieć dwie na trzy ankietowane. Jest to więcej niż w tegorocznym badaniu. Co ważne, Polki niezmiennie czują, że bliscy wsparliby ich decyzję o założeniu firmy – jedynie 11 proc. temu jednoznacznie przeczy.

"Przed nami 14. edycja konkursu, który odkrywa i nagłaśnia wyjątkowe inicjatywy realizowane głównie przez kobiety. Niezmiernie cieszy nas fakt, że większość Polek może liczyć na wsparcie bliskich w prowadzeniu własnej firmy, które ma ogromne znaczenie dla każdej przedsiębiorczyni" – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku.

Polki chcą rozwijać się w sektorze edukacji

Najpopularniejszą branżą wśród badanych dopiero rozważających założenie własnej działalności okazuje się sektor edukacji – wskazuje go 16 proc. ankietowanych kobiet. Co ciekawe, popularną w ostatnich latach branżę IT wymienia 9 proc. badanych. Większość deklaruje posiadanie doświadczenia w branży, w której miałoby otwierać firmę.

Ponad 60 proc. polskich przedsiębiorczyń pozytywnie ocenia szanse na rozwój swojej firmy

Rok 2022 dla polskich przedsiębiorczyń okazał się niepozbawiony szans na nowe projekty – częstsze okazje do pracy nad nimi deklaruje blisko co trzecia badana przedsiębiorczyni. Jedna na cztery ankietowane przyznaje, że liczba nowych projektów nie uległa w ostatnim roku zmianie, natomiast blisko co szósta badana uważa, że mimo zdarzających się szans na nowe projekty więcej niż zwykle nie doszło do skutku.

Wyniki badania wskazują, że polskie przedsiębiorczynie bardziej sceptycznie niż przed rokiem oceniają szanse na rozwój swojej firmy w ciągu najbliższych 3 miesięcy. W tegorocznym badaniu 7,5 proc. ankietowanych uważa, że nie ma szans na rozwój, podczas gdy rok temu odsetek najniżej oceniających swoje perspektywy wynosił jedynie 2,9 proc. Jednocześnie zaledwie 7,1 proc. badanych przedsiębiorczyń jest zdania, że ma przed sobą wiele perspektyw rozwoju, a rok temu ten odsetek wynosił 15,9 proc. Mimo wszystko jednak 60,4 proc. ankietowanych ocenia szanse na rozwój swojej firmy w skali od 1 do 10 na 6 lub więcej punktów.

O konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od ponad dekady nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania. Do konkursu można przystąpić wypełniając formularz online na stronie bizneswomanroku.pl w jednej z wybranych kategorii otwartych: Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych, Mikrobiznes, Start-up Roku, Liderka w Nowych Technologiach, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu, Organizacja Przyjazna Rodzicom, Pracodawca Równych Szans.

Na stronie internetowej istnieje także możliwość nominowania osoby lub organizacji, której sukcesy zauważyliśmy i chcemy, żeby docenili je też inni.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 stycznia 2023 r.

Źródło: materiały prasowe

