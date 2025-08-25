Dzień Polskiej Żywności – eksportowa wizytówka Polski

Polska jest piątym producentem żywności w UE, odpowiadając za około 8% unijnego rynku, z wiodącą pozycją w produkcji jabłek i drobiu.

W 2024 roku eksport polskiej żywności wzrósł do 53,5 mld euro, stanowiąc 15% całkowitego eksportu Polski, głównie do UE (71%).

Najważniejsze kategorie eksportowe to mięso (zwłaszcza drób), produkty zbożowe, nabiał, słodycze oraz dynamicznie rosnący eksport owoców jagodowych i warzyw.

Jakość polskiej żywności potwierdzają certyfikaty takie jak „Produkt polski” oraz unijne znaki jakości, co umacnia jej pozycję na świecie.

– Polska żywność wyróżnia się nie tylko smakiem, ale także wysokimi standardami jakości i bezpieczeństwa. Polska kuchnia to coś więcej niż tradycja – to także dynamicznie rozwijająca się branża rolno-spożywcza, która z powodzeniem konkuruje na rynkach międzynarodowych. Od lat cieszy się rosnącą popularnością także m.in. w Azji. Polskie produkty są doceniane w Wietnamie, Korei czy Chinach – za ich naturalny skład, wyjątkowe walory degustacyjne i tradycyjne receptury. To dowód, że polska żywność może być naszą najlepszą wizytówką na świecie – podkreśla Bożena Wróblewska, Prezes Centrum Promocji Krajowej Izby Gospodarczej.

Polska należy do grona największych producentów żywności w Unii Europejskiej. W 2024 roku zajęła piąte miejsce wśród państw UE pod względem wartości produkcji rolno-spożywczej, odpowiadając za około 8 procent unijnego rynku. Nasz kraj jest największym producentem jabłek i drobiu w Unii, zajmuje czołowe pozycje w produkcji nabiału, serów i mleka, a także plasuje się wysoko w kategorii wieprzowiny, słodyczy i wyrobów piekarniczych. Silną pozycję zajmuje również w eksporcie warzyw – zwłaszcza kapusty, marchwi, cebuli i pieczarek – oraz owoców miękkich, takich jak borówki, maliny i truskawki, które w ostatnich latach stają się coraz bardziej rozpoznawalne na rynkach światowych.

Rok 2024 potwierdził siłę polskiej żywności w eksporcie. Wartość sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych osiągnęła 53,5 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,7 procent w stosunku do roku 2023. Udział żywności w całkowitym eksporcie Polski wzrósł do około 15 procent, co czyni ten sektor jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Najwięcej towarów trafiło na rynek Unii Europejskiej – aż 71 procent całości, czyli 36,4 miliarda euro. Największymi odbiorcami były Niemcy, gdzie wartość eksportu wyniosła 13,6 miliarda euro, a także Czechy i Francja. Wśród rynków pozaunijnych na pierwszym miejscu znalazła się Wielka Brytania z wynikiem 2,8 miliarda euro, a następnie Stany Zjednoczone i Ukraina. Warto odnotować także dynamiczny wzrost sprzedaży do Turcji i Szwajcarii, co potwierdza rosnące zainteresowanie polską ofertą poza UE.

Najważniejszymi kategoriami eksportowymi pozostają mięso i jego przetwory – z dominującą pozycją drobiu, a także wołowiny i tradycyjnych wędlin – oraz produkty zbożowe i piekarnicze, nabiał, wyroby cukiernicze i słodycze. Coraz większe znaczenie w strukturze eksportu mają także owoce i warzywa. Polska od lat jest liderem w produkcji jabłek, które trafiają zarówno do krajów Unii Europejskiej, jak i do odległych rynków w Azji i Afryce. Dynamicznie rośnie sprzedaż owoców jagodowych – zwłaszcza borówek, malin i truskawek – które zdobywają konsumentów w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Wysoką pozycję utrzymują również warzywa świeże i przetworzone, w tym pieczarki, których Polska jest największym eksporterem w Unii.

Polska żywność ceniona jest za jakość i naturalne pochodzenie, a potwierdzeniem tego są systemy certyfikacji. Symbol „Produkt polski” gwarantuje, że surowce pochodzą z kraju, a unijne znaki jakości – chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne oraz gwarantowana tradycyjna specjalność – pozwalają wyróżnić takie specjały jak kiełbasa jałowcowa staropolska czy miód kurpiowski. Dodatkowym potwierdzeniem jakości jest oznaczenie „Poznaj Dobrą Żywność”, przyznawane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzień Polskiej Żywności przypomina, że nasze produkty to nie tylko element tradycji i codziennej diety, ale także motor napędowy gospodarki. Polska żywność staje się dziś synonimem jakości, różnorodności i innowacyjności, a jej znaczenie w globalnym handlu systematycznie rośnie, umacniając wizerunek Polski jako jednego z najważniejszych producentów żywności w Europie i na świecie.

Małgorzata Foremniak "nurkowała" w lodówkach z gotową żywnością. Gwiazda nie lubi gotować? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.