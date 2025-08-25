Dzień Polskiej Żywności – eksportowa wizytówka Polski

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2025-08-25 15:39

25 sierpnia obchodzimy Dzień Polskiej Żywności – święto przypominające, jak ogromny potencjał drzemie w rodzimych produktach rolnych i spożywczych. Polska żywność ceniona jest nie tylko na krajowych stołach, ale także na rynkach całego świata – od Europy po Azję i Amerykę. W światowej czołówce znajdują się hity eksportowe takie jak polskie jabłka, mięso drobiowe, nabiał, słodycze i pieczywo, a także świeże owoce i warzywa, które z roku na rok zdobywają nowych odbiorców.

Dzień Polskiej Żywności

i

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe
  •  Polska jest piątym producentem żywności w UE, odpowiadając za około 8% unijnego rynku, z wiodącą pozycją w produkcji jabłek i drobiu.
  •  W 2024 roku eksport polskiej żywności wzrósł do 53,5 mld euro, stanowiąc 15% całkowitego eksportu Polski, głównie do UE (71%).
  •  Najważniejsze kategorie eksportowe to mięso (zwłaszcza drób), produkty zbożowe, nabiał, słodycze oraz dynamicznie rosnący eksport owoców jagodowych i warzyw.
  •  Jakość polskiej żywności potwierdzają certyfikaty takie jak „Produkt polski” oraz unijne znaki jakości, co umacnia jej pozycję na świecie.
Super Biznes SE Google News

– Polska żywność wyróżnia się nie tylko smakiem, ale także wysokimi standardami jakości i bezpieczeństwa. Polska kuchnia to coś więcej niż tradycja – to także dynamicznie rozwijająca się branża rolno-spożywcza, która z powodzeniem konkuruje na rynkach międzynarodowych. Od lat cieszy się rosnącą popularnością także m.in. w Azji. Polskie produkty są doceniane w Wietnamie, Korei czy Chinach – za ich naturalny skład, wyjątkowe walory degustacyjne i tradycyjne receptury. To dowód, że polska żywność może być naszą najlepszą wizytówką na świecie – podkreśla Bożena Wróblewska, Prezes Centrum Promocji Krajowej Izby Gospodarczej.

Polecany artykuł:

Trefna żywność z Ukrainy zatrzymana! Pleśń i szkodniki w transporcie do Polski

Polska należy do grona największych producentów żywności w Unii Europejskiej. W 2024 roku zajęła piąte miejsce wśród państw UE pod względem wartości produkcji rolno-spożywczej, odpowiadając za około 8 procent unijnego rynku. Nasz kraj jest największym producentem jabłek i drobiu w Unii, zajmuje czołowe pozycje w produkcji nabiału, serów i mleka, a także plasuje się wysoko w kategorii wieprzowiny, słodyczy i wyrobów piekarniczych. Silną pozycję zajmuje również w eksporcie warzyw – zwłaszcza kapusty, marchwi, cebuli i pieczarek – oraz owoców miękkich, takich jak borówki, maliny i truskawki, które w ostatnich latach stają się coraz bardziej rozpoznawalne na rynkach światowych.

Rok 2024 potwierdził siłę polskiej żywności w eksporcie. Wartość sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych osiągnęła 53,5 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,7 procent w stosunku do roku 2023. Udział żywności w całkowitym eksporcie Polski wzrósł do około 15 procent, co czyni ten sektor jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Najwięcej towarów trafiło na rynek Unii Europejskiej – aż 71 procent całości, czyli 36,4 miliarda euro. Największymi odbiorcami były Niemcy, gdzie wartość eksportu wyniosła 13,6 miliarda euro, a także Czechy i Francja. Wśród rynków pozaunijnych na pierwszym miejscu znalazła się Wielka Brytania z wynikiem 2,8 miliarda euro, a następnie Stany Zjednoczone i Ukraina. Warto odnotować także dynamiczny wzrost sprzedaży do Turcji i Szwajcarii, co potwierdza rosnące zainteresowanie polską ofertą poza UE.

Najważniejszymi kategoriami eksportowymi pozostają mięso i jego przetwory – z dominującą pozycją drobiu, a także wołowiny i tradycyjnych wędlin – oraz produkty zbożowe i piekarnicze, nabiał, wyroby cukiernicze i słodycze. Coraz większe znaczenie w strukturze eksportu mają także owoce i warzywa. Polska od lat jest liderem w produkcji jabłek, które trafiają zarówno do krajów Unii Europejskiej, jak i do odległych rynków w Azji i Afryce. Dynamicznie rośnie sprzedaż owoców jagodowych – zwłaszcza borówek, malin i truskawek – które zdobywają konsumentów w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Wysoką pozycję utrzymują również warzywa świeże i przetworzone, w tym pieczarki, których Polska jest największym eksporterem w Unii.

Polska żywność ceniona jest za jakość i naturalne pochodzenie, a potwierdzeniem tego są systemy certyfikacji. Symbol „Produkt polski” gwarantuje, że surowce pochodzą z kraju, a unijne znaki jakości – chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne oraz gwarantowana tradycyjna specjalność – pozwalają wyróżnić takie specjały jak kiełbasa jałowcowa staropolska czy miód kurpiowski. Dodatkowym potwierdzeniem jakości jest oznaczenie „Poznaj Dobrą Żywność”, przyznawane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzień Polskiej Żywności przypomina, że nasze produkty to nie tylko element tradycji i codziennej diety, ale także motor napędowy gospodarki. Polska żywność staje się dziś synonimem jakości, różnorodności i innowacyjności, a jej znaczenie w globalnym handlu systematycznie rośnie, umacniając wizerunek Polski jako jednego z najważniejszych producentów żywności w Europie i na świecie.

Małgorzata Foremniak "nurkowała" w lodówkach z gotową żywnością. Gwiazda nie lubi gotować?
QUIZ PRL. Bary mleczne to bułka z masłem? Nie tak szybko, 4. pytanie cię zaskoczy!
Pytanie 1 z 15
Jak nazywał się właściciel, który założył pierwszy bar mleczny w Warszawie?
QUIZ PRL. Bary mleczne to bułka z masłem? Nie tak szybko, 4. pytanie cię zaskoczy!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKA ŻYWNOŚĆ