Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-08-14 10:56

Prawie 20 ton trefnej żywności z Ukrainy, w tym spleśniały koncentrat pomidorowy i proso ze szkodnikami, nielegalnie próbowano wwieźć do Polski. Dzięki szybkiej interwencji służb, potencjalnie niebezpieczne produkty nie trafiły do sprzedaży.

Autor: Shutterstock
  • Inspektorzy IJHAS zatrzymali niemal 20 ton trefnej żywności z Ukrainy.
  • Wśród wykrytych nieprawidłowości: pleśń w koncentracie pomidorowym i szkodniki w prosie
  • IJHAS zakazała wprowadzenia na rynek soku z brzozy z Ukrainy z powodu obecności konserwantów, których nie deklarowano.
  • Głównymi przyczynami zatrzymywania żywności są błędy w oznakowaniu, obecność szkodników i niespełnienie norm dla produktów ekologicznych.

Niemal 20 ton trefnej żywności zatrzymane przed wjazdem do Polski

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAS) udaremnił próbę wprowadzenia na polski rynek niemal 20 ton trefnej żywności pochodzącej z Ukrainy. Wśród zatrzymanych produktów znalazł się spleśniały koncentrat pomidorowy oraz proso, w którym wykryto żywe szkodniki.

Poznańscy inspektorzy IJHAS niezwłocznie podjęli decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu 19,4 ton koncentratu pomidorowego od jednego z ukraińskich producentów. Jak czytamy w komunikacie, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co podkreśla wagę naruszeń standardów jakościowych.

Kolejne Przypadki Trefnej Żywności z Ukrainy

W lipcu br. inspektorzy z Poznania ponownie interweniowali w sprawie ukraińskiego produktu. Tym razem chodziło o partię pasty pomidorowej o wadze 20 ton, która również została wycofana z powodu obecności pleśni.

Ponadto, wrocławski oddział IJHARS w dniu 24 lipca br. zakazał wprowadzenia na polski rynek soku z brzozy pochodzącego z Ukrainy. Producent deklarował, że napój nie zawiera konserwantów, co okazało się niezgodne z prawdą. W związku z tym, inspektorzy zatrzymali 15 600 litrów napoju.

Na początku lipca br. inspektorzy z Lublina wykryli żywe szkodniki w transporcie prosa. W rezultacie, podjęto decyzję o zakazie wprowadzenia tego produktu do obrotu w Polsce.

Najwięcej zatrzymywanej żywności pochodzi z Chin

IJHAS podsumował, że w pierwszym półroczu 2025 roku, Chiny były krajem, z którego pochodziła największa liczba zatrzymanych partii żywności – 12. Produkty te, głównie warzywa, budziły poważne zastrzeżenia co do ich jakości.

Ukraina zajęła drugie miejsce z 11 zatrzymanymi partiami, a podium zamknęła Turcja.

