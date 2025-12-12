Eurowind Energy kupuje aktywa oraz portfel projektów o łącznej mocy 382 MW

Łukasz Trybulski
2025-12-12 15:35

Eurowind Energy sfinalizował transakcję zakupu aktywów i portfela projektów od Sabowind. Obejmuje ona sześć działających turbin wiatrowych o mocy 12 MW oraz 370 MW projektów wiatrowych i fotowoltaicznych w fazie rozwoju. To jedna z większych transakcji na polskim rynku OZE w 2025 r., która jest kolejnym etapem umacniania pozycji Eurowind Energy w naszym kraju.

Dwie białe turbiny wiatrowe z czerwonymi akcentami na tle pochmurnego nieba, stojące na rozległych polach uprawnych. W tle widać zalesione obszary. Zdjęcie ilustruje rozwój OZE w Polsce, o którym możesz przeczytać na Super Biznes.

  • Eurowind Energy umacnia swoją pozycję w Polsce, przejmując od niemieckiej Sabowind sześć turbin wiatrowych (12 MW) oraz portfel projektów o łącznej mocy 370 MW (wiatr i fotowoltaika).
  • Transakcja obejmuje także dołączenie trzech specjalistów z polskiego oddziału Sabowind do zespołu Eurowind Energy, co wzmacnia ich zaplecze operacyjne.
  • Sabowind GmbH, po 19 latach działalności w Polsce i rozwoju 63 turbin (126 MW), zdecydowała się skupić wyłącznie na rynku niemieckim.
  • Wybór Eurowind Energy jako nabywcy był naturalny, ze względu na zaufaną współpracę obu firm od 2006 roku.
- Ta transakcja potwierdza, że Polska jest jednym z kluczowych rynków w strategii rozwoju Eurowind Energy. Dodając zarówno aktywa operacyjne, jak i solidny portfel projektów inwestycyjnych, budujemy jeszcze silniejszą pozycję do dalszego rozwoju – powiedział Jakob Kirkegaard Kortbæk, Partner Eurowind Energy.

Transakcja zakupu od niemieckiej spółki Sabowind obejmuje sześć pracujących turbin wiatrowych o mocy 12 MW oraz portfel projektów w fazie rozwoju: 200 MW wiatru w trzech lokalizacjach oraz 170 MW fotowoltaiki w dwóch miejscowościach w centralnej Polsce. Jednocześnie do poznańskiego zespołu Eurowind Energy dołączyło trzech nowych specjalistów z polskiego oddziału Sabowind.

- Doceniamy zaufanie, jakim obdarzyła nas firma Sabowind, przekazując zarówno zespół, jak i projekty. W Polsce dysponujemy sprawnym, wysoko wyspecjalizowanym zapleczem operacyjnym i jesteśmy gotowi na nadchodzące wyzwania i szanse w najbliższych latach – podsumowuje Małgorzata Szambelańczyk, Prezeska Eurowind Energy w Polsce.

Sabowind GmbH, niezależny deweloper, operator oraz dostawca usług serwisowych w obszarze energii odnawialnej, po 19 latach udanej działalności w Polsce podjął decyzję o rozwoju wyłącznie na rynku niemieckim. Polska spółka zależna – Sabowind Polska sp. z o.o.  została założona w 2006 roku. Od tego czasu, przy wsparciu zespołu doświadczonych inżynierów i specjalistów, spółka rozwinęła wiele projektów fotowoltaicznych oraz wiatrowych – łącznie 63 turbiny o łącznej mocy 126 MW.

- Z ogromną dumą patrzę na nasz dorobek w Polsce i z wdzięcznością myślę o pracownikach oraz partnerach, którzy współtworzyli go przez te wszystkie lata. Priorytetem było znalezienie wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera zdolnego rozwinąć obecny portfel projektów. Eurowind Energy jest naszym zaufanym partnerem od 2006 roku, dlatego decyzja o sprzedaży była oczywista – dodaje Dr Rainer Sack, Dyrektor Zarządzający Sabowind GmbH.

