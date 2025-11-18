Nowe przepisy dla wiatraków: Ministerstwo klimatu ponownie proponuje zmiany, m.in. możliwość lokowania turbin na podstawie zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI) oraz ułatwienia w procesie wydawania pozwoleń.

Większe magazyny energii dla prosumentów: Prosumenci będą mogli instalować większe magazyny energii (do 2,2-krotności mocy mikroinstalacji), co ma zwiększyć autokonsumpcję i obniżyć rachunki.

Wsparcie dla biometanu: Wprowadzony zostanie aukcyjny system wsparcia dla instalacji biometanu o mocy ponad 1 MW, podobny do istniejącego dla OZE, mający na celu rozwój tego paliwa.

Uproszczenia dla biogazowni: Planowane są zmiany ułatwiające budowę biogazowni rolniczych (powyżej 1 MW) na podstawie uchwały rady gminy oraz uproszczenia w zakresie budowy gazociągów biogazowych

Co zmienią nowe przepisy dla wiatraków na lądzie?

Resort klimatu wraca do prac nad regulacjami, które wcześniej, jako część nowelizacji ustawy odległościowej, zostały zawetowane przez prezydenta. Nowe propozycje mają ułatwić i przyspieszyć proces inwestycyjny w sektorze lądowej energetyki wiatrowej. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie możliwości lokalizowania turbin wiatrowych na podstawie zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI), co ma być alternatywą dla tradycyjnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). To rozwiązanie ma uprościć procedury i dać gminom większą elastyczność w planowaniu inwestycji.

Ministerstwo zapowiada również doprecyzowanie mechanizmu gratyfikacji dla społeczności lokalnych, na terenie których powstaną farmy wiatrowe. Ma to zachęcić samorządy do akceptowania tego typu projektów. Ponadto, zgodnie z założeniami, ujednolicone mają zostać zasady konsultacji społecznych w procesie planistycznym inwestycji wiatrowych, co ma usprawnić dialog z mieszkańcami. Resort klimatu deklaruje, że celem jest ułatwienie procesu wydawania pozwoleń dla lądowych farm, choć szczegółowe rozwiązania nie zostały jeszcze przedstawione.

Jakie wsparcie otrzymają producenci biometanu?

Drugim filarem proponowanych zmian jest stworzenie ram prawnych dla rozwoju rynku biometanu. W obszarze biometanu projekt zakłada wprowadzenie aukcyjnego systemu wsparcia dla instalacji o mocy przekraczającej 1 MW, który będzie zarządzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Aukcje mają odbywać się na podobnych zasadach jak te znane już z rynku energii elektrycznej z OZE. Wytwórcy, którzy wygrają aukcję, będą mogli korzystać ze wsparcia w postaci kontraktu różnicowego, wprowadzając paliwo do sieci gazowej. Zgodnie z projektem, będą mieli cztery lata na uruchomienie produkcji od dnia rozstrzygnięcia aukcji.

Nowe przepisy mają także uregulować kwestię budowy gazociągów bezpośrednich. Zgodnie z propozycją, budowa takiego gazociągu, służącego do dostarczania biogazu, biogazu rolniczego lub biometanu, nie będzie podlegała wszystkim restrykcyjnym wymogom Prawa energetycznego. Właściciel instalacji będzie musiał jedynie zgłosić ten fakt do Prezesa URE, co znacząco uprości proces inwestycyjny.

Większe magazyny energii i przejrzyste faktury dla prosumentów

Projekt nowelizacji ustawy o OZE zawiera również istotne zmiany dla prosumentów. Proponuje się wprowadzenie zasady, że przy przyłączaniu mikroinstalacji z magazynem energii, moc tego magazynu nie będzie wliczana do łącznej mocy zainstalowanej. Warunkiem jest, aby moc magazynu nie przekraczała 2,2-krotności mocy mikroinstalacji, a łączna moc wprowadzana do sieci była mniejsza niż moc samej mikroinstalacji. Celem tej zmiany jest umożliwienie prosumentom montażu magazynów energii o większej pojemności, co ma przełożyć się na zwiększenie autokonsumpcji i odciążenie sieci.

Dodatkowo resort klimatu zapowiada zmiany w sposobie prezentowania danych na fakturach prosumenckich. Rozliczenia dotyczące depozytu prosumenckiego mają stać się bardziej przejrzyste, co ułatwi weryfikację poprawności naliczeń przez spółki obrotu. Projekt ma również doprecyzować przepisy dotyczące funkcjonowania spółdzielni energetycznych.

