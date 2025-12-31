Euro od 1 stycznia 2026! Bankomaty przestaną działać. Rząd alarmuje o wypłatę gotówki!

Bułgaria przygotowuje się do wprowadzenia euro od 1 stycznia 2026 roku.

Rząd uspokaja, podkreślając stabilność finansową i wzrost gospodarczy.

Obywatele obawiają się problemów z bankomatami i terminalami płatniczymi w okresie przejściowym.

Wymiana waluty już się rozpoczęła, ale pojawiają się obawy o oszustwa i trudności w małych miejscowościach.

Euro w Bułgarii od 2026 roku. Premier radzi gromadzić zapasy gotówki

Od 1 stycznia 2026 roku, Bułgaria ma oficjalnie dołączyć do strefy euro. Rząd premiera Rosena Żelazkowa, mimo że znajduje się w stanie dymisji od 12 grudnia, zapewnia o dobrym stanie gospodarki i gotowości kraju na tę zmianę.

Podczas ostatniego w 2025 roku posiedzenia rządu, premier Żelazkow podkreślił, że jego gabinet zrealizował najważniejsze cele: zapewnił stabilność finansową, pobudził wzrost gospodarczy i umożliwił wejście do strefy euro.

- Bułgaria kończy 2025 rok z PKB w wysokości 113 mld euro, 3,2-procentowym wzrostem gospodarczym i znajduje się wśród pięciu państw unijnych o najwyższym wzroście. Nie jesteśmy już najuboższym krajem UE. Wyprzedzamy Grecję, Węgry, Słowację i Litwę - oświadczył premier.

Dodał również, że inflacja utrzymuje się na poziomie 2,9 proc., co spełnia kryteria wejścia do strefy euroMimo optymistycznych zapewnień rządu, w Bułgarii panuje niepokój związany z wprowadzeniem euro. Instytucje rządowe zaapelowały do obywateli o zgromadzenie zapasów gotówki, ponieważ w pierwszych dniach stycznia (do 5 stycznia) nie wszystkie bankomaty i terminale płatnicze będą działać sprawnie.

Większość banków deklaruje pełną gotowość do wprowadzenia nowej waluty, jednak jeden z największych banków w kraju niedawno miał problemy techniczne, uniemożliwiając klientom korzystanie z kart. To dodatkowo podsyca obawy.

Do końca stycznia będzie obowiązywał okres przejściowy, w którym płatności będzie można dokonywać zarówno w lewach, jak i w euro. Banki zachęcają do korzystania w tym czasie z kart płatniczych.

Jak będzie wprowadzane euro w Bułgarii?

Wymiana lewów na euro rozpoczęła się już w grudniu. Media alarmują, że w sklepach mogą pojawić się trudności z wydawaniem reszty, jeśli zabraknie euro.

Wymiana waluty odbywa się w bankach i na poczcie. W gorszej sytuacji są mieszkańcy mniejszych miejscowości, gdzie brakuje takich placówek. Szczególnie dotknięte mogą być osoby starsze, które będą miały trudności z przyzwyczajeniem się do nowego kursu wymiany (1,9558 lewa za 1 euro).

Władze ostrzegają przed oszustwami i apelują o wymianę pieniędzy tylko w oficjalnych instytucjach. Już odnotowano przypadki przestępstw związanych z wymianą waluty. Bank centralny informuje o wzroście liczby zatrzymanych fałszywych banknotów, głównie o nominałach 20 i 50 euro.

W ostatnich tygodniach przed wprowadzeniem euro w Bułgarii odbyły się liczne protesty przeciwko tej decyzji.

Analitycy gospodarczy przewidują, że przejście na euro może początkowo wiązać się z pewnymi zakłóceniami, ale sytuacja powinna się ustabilizować do wiosny 2026 roku.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz