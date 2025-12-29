Bułgaria oficjalnie wejdzie do strefy euro 1 stycznia 2026 roku.

Równoległe używanie lewa i euro będzie trwało przez cały styczeń, po czym nastąpi stopniowe wycofywanie lewa.

Wicepremier Radosław Sikorski chwali publicznie ten ruch

Wielu Bułgarów obawia się wzrostu cen i utraty suwerenności walutowej, ale w rzeczywistości bułgarska waluta jest zależna od Europejskiego Banku Centralnego

Od 1 stycznia 2026 roku Bułgaria oficjalnie stanie się członkiem strefy euro, co oznacza koniec bułgarskiego lewa jako oficjalnej waluty. Przez cały styczeń 2026 roku zarówno bułgarski lew, jak i euro będą funkcjonować równolegle. Następnie rozpocznie się stopniowe wycofywanie lewa z obiegu. Bułgarski Bank Narodowy umożliwi bezpłatną wymianę lew na euro w bankach i urzędach pocztowych do końca czerwca 2026 roku. Po tym terminie wymiana będzie możliwa tylko w placówkach Bułgarskiego Banku Narodowego.

- Wszystkie pensje, emerytury, faktury, oszczędności i kredyty zostaną przewalutowane na euro. Konsumenci i przedsiębiorcy będą płacili niższe raty bez ryzyka kursowego. Inflacja w strefie euro jest niższa niż w Polsce - napisał Sikorski na X.

Bułgarzy obawiają się wprowadzenia euro

W listopadzie 2023 roku ówczesny premier Bułgarii Rosen Żelazkow informował, że kraj jest gotowy na wprowadzenie euro od 2026 roku. Jednak jak wynika z badania Eurobarometru z czerwca 2023 roku wykazały, przeciw wprowadzeniu europejskiej walut było 53 proc. Bułgarów. Zmianę popierało 43 proc. badanych.

Jednocześnie mimo niskiego poparcia do wprowadzenia euro, nie było to częste hasło na antyrządowych demonstracjach w listopadzie, które były przeciwko podniesieniu składek społecznych i emerytalnych (środki miały zostać przeznaczone na podwyżki dla administracji rządowej).

Warto jednak podkreślić, że od 1999 roku bułgarski lew jest powiązany z euro (tj. politykę pieniężną kreuję Europejski Bank Centralny).

