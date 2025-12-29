Euro od 1 stycznia 2026 roku. Rząd ujawnił kursy wymiany krajowej waluty

Kurs wymiany ustalono na poziomie 1 euro = 1,95583 lewa – to sztywna stawka obowiązująca od lat

W styczniu 2026 można płacić w obu walutach, od lutego lew znika z obiegu kompletnie

Wszystkie konta bankowe, kredyty i lokaty zostaną automatycznie przeliczone bez konieczności wizyty w banku

Gotówkę w lewach można wymienić bezpłatnie i bezterminowo w Narodowym Banku Bułgarii

Historyczna zmiana walutowa w Bułgarii

Po dziesięcioleciach funkcjonowania lewa bułgarskiego, który towarzyszył Bułgarom od XIX wieku, kraj przechodzi rewolucję monetarną. Wejście do strefy euro to nie tylko zmiana waluty, ale także ważny krok w integracji Bułgarii z Unią Europejską, wzmacniający jej pozycję gospodarczą i polityczną. Bułgaria stanie się 21. państwem członkowskim strefy euro.

Kurs wymiany i zasady wprowadzenia euro

Europejski Bank Centralny zatwierdził stały kurs wymiany: 1 euro = 1,95583 lewa bułgarskiego. Ten kurs obowiązywał już wcześniej w ramach mechanizmu ERM II, do którego Bułgaria przystąpiła w lipcu 2020 roku.

Styczeń 2026 roku będzie miesiącem przejściowym, podczas którego będzie można płacić zarówno lewami, jak i euro. Reszta będzie jednak wydawana wyłącznie w euro. Od 1 lutego 2026 roku euro stanie się jedynym prawnym środkiem płatniczym w Bułgarii.

Co zmienia się dla polskich turystów?

Dla polskich turystów podróżujących do Bułgarii wprowadzenie euro oznacza znaczne ułatwienia. Polscy turyści jadący do Bułgarii nie będą już musieli:

wymieniać złotówki na euro, a potem euro na lewy,

sprawdzać kursów w kantorach,

martwić się spreadami i prowizjami,

przeliczać cen w hotelach i restauracjach.

Płatności kartą rozliczą się automatycznie w euro. Tak samo jak w Chorwacji, Grecji czy Hiszpanii.

Podwójne ceny na każdym kroku

W Bułgarii już od sierpnia 2025 roku obowiązuje system podwójnego wyświetlania cen – zarówno w lewach (BGN), jak i w euro (EUR). Ten obowiązek ma pozostać co najmniej do końca 2026 roku i ma na celu zapewnienie przejrzystości oraz ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. Władze, w tym burmistrz Sofii, zapewniają, że monitorują ceny, aby zapobiec nieuzasadnionym podwyżkom.

Czy ceny wzrosną po wprowadzeniu euro?

Obawy dotyczące wzrostu cen po wprowadzeniu euro są powszechne, jednak doświadczenia innych krajów. W Chorwacji, na Litwie czy w Słowacji ceny wzrosły minimalnie. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, przyznała, że obawy te są uzasadnione, a jednorazowy wzrost inflacji może wynieść od 0,2 do 0,4 punktu procentowego, jednak powinien być krótkoterminowy. Bułgaria zapowiada system kontroli i kary za nieuczciwe zaokrąglanie cen.

Najbardziej wrażliwe segmenty to:

małe bary i restauracje,

taksówki,

drobne usługi.

Duże sieci handlowe i hotele utrzymują stabilne ceny. Są najściślej monitorowane przez władze. Bułgaria zapowiada system kontroli i kary za nieuczciwe zaokrąglanie. Słoneczny Brzeg, Złote Piaski czy Sozopol pozostaną atrakcyjne cenowo.

Automatyczne przeliczenie wszystkich kont

Mieszkańcy Bułgarii nie muszą robić nic. O północy z 31 grudnia na 1 stycznia system bankowy sam przeliczy:

konta osobiste i firmowe,

lokaty oszczędnościowe,

kredyty hipoteczne i konsumpcyjne,

emerytury i świadczenia socjalne.

Żadnych wizyt w banku, żadnych wniosków, żadnej papierologii.

Jak wymienić gotówkę w lewach?

Bułgarskie banknoty i monety nie stracą wartości z dnia na dzień. Wymiana będzie możliwa w kilku miejscach:

w bankach komercyjnych i na poczcie: Bezpłatnie do 30 czerwca 2026 roku. Po tym terminie banki mogą pobierać opłaty, ale wymiana będzie możliwa co najmniej do końca 2026 roku.

Bezpłatnie do 30 czerwca 2026 roku. Po tym terminie banki mogą pobierać opłaty, ale wymiana będzie możliwa co najmniej do końca 2026 roku. w Narodowym Banku Bułgarii: Bezpłatnie i bezterminowo, bez żadnych ograniczeń czasowych. Punkty wymiany będą dostępne w Sofii, Płowdiwie, Burgas, Warnie i Plewenie.

Bezpłatnie i bezterminowo, bez żadnych ograniczeń czasowych. Punkty wymiany będą dostępne w Sofii, Płowdiwie, Burgas, Warnie i Plewenie. w innych krajach strefy euro: Banknoty będzie można wymienić w bankach centralnych od stycznia do marca 2026 roku, z limitem 2000 lewów dziennie.

Korzyści dla gospodarki i inwestorów

Wprowadzenie euro ma przynieść Bułgarii szereg korzyści gospodarczych, w tym większą stabilność, dostęp do środków płynnościowych EBC, niższe koszty transakcji transgranicznych i większe zaufanie inwestorów zagranicznych. Decyzja o przyjęciu euro przyczyniła się już do podwyższenia ratingów kredytowych Bułgarii.

Co z turystyką nad Morzem Czarnym?

Branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Przykład Chorwacji pokazuje, że wprowadzenie euro może przyciągnąć turystów z Zachodu, ponieważ euro kojarzy się z przejrzystością, bezpieczeństwem i łatwością porównywania cen. Chociaż niektórzy eksperci obawiają się krótkoterminowego spadku zainteresowania ze względu na potencjalny wzrost cen, Bułgaria ma pozostać jednym z atrakcyjniejszych cenowo kierunków w Europie Południowej.

Polityka nie zatrzyma euro

Mimo politycznych turbulencji, takich jak upadek rządu czy protesty, Komisja Europejska jasno określiła, że data wprowadzenia euro jest ostateczna i polityczne zawirowania nie wpływają na harmonogram. Decyzja ta uspokoiła rynki i branżę turystyczną.

Harmonogram najważniejszych dat

1 stycznia 2026: Euro wchodzi do obiegu, możliwość płacenia w obu walutach.

Euro wchodzi do obiegu, możliwość płacenia w obu walutach. 1 lutego 2026: Lew przestaje być prawnym środkiem płatniczym.

Lew przestaje być prawnym środkiem płatniczym. 30 czerwca 2026: Koniec bezpłatnej wymiany w bankach komercyjnych (mogą wprowadzić opłaty).

Koniec bezpłatnej wymiany w bankach komercyjnych (mogą wprowadzić opłaty). 31 grudnia 2026: Koniec obowiązkowej wymiany w bankach i na poczcie

Koniec obowiązkowej wymiany w bankach i na poczcie Bezterminowo: Darmowa wymiana w Narodowym Banku Bułgarii

Bułgaria dołącza do klubu 20 krajów używających wspólnej waluty, co stanowi przełomowy moment dla jej gospodarki, turystyki i obywateli, obiecując stabilność, wygodę i nowe możliwości rozwoju.