Euro od 1 stycznia 2026 roku. Rząd ujawnił kursy wymiany krajowej waluty

- Kurs wymiany ustalono na poziomie 1 euro = 1,95583 lewa – to sztywna stawka obowiązująca od lat
- W styczniu 2026 można płacić w obu walutach, od lutego lew znika z obiegu kompletnie
- Wszystkie konta bankowe, kredyty i lokaty zostaną automatycznie przeliczone bez konieczności wizyty w banku
- Gotówkę w lewach można wymienić bezpłatnie i bezterminowo w Narodowym Banku Bułgarii
Spis treści
- Historyczna zmiana walutowa w Bułgarii
- Kurs wymiany i zasady wprowadzenia euro
- Co zmienia się dla polskich turystów?
- Podwójne ceny na każdym kroku
- Czy ceny wzrosną po wprowadzeniu euro?
- Automatyczne przeliczenie wszystkich kont
- Jak wymienić gotówkę w lewach?
- Korzyści dla gospodarki i inwestorów
- Co z turystyką nad Morzem Czarnym?
- Polityka nie zatrzyma euro
- Harmonogram najważniejszych dat
Historyczna zmiana walutowa w Bułgarii
Po dziesięcioleciach funkcjonowania lewa bułgarskiego, który towarzyszył Bułgarom od XIX wieku, kraj przechodzi rewolucję monetarną. Wejście do strefy euro to nie tylko zmiana waluty, ale także ważny krok w integracji Bułgarii z Unią Europejską, wzmacniający jej pozycję gospodarczą i polityczną. Bułgaria stanie się 21. państwem członkowskim strefy euro.
Kurs wymiany i zasady wprowadzenia euro
Europejski Bank Centralny zatwierdził stały kurs wymiany: 1 euro = 1,95583 lewa bułgarskiego. Ten kurs obowiązywał już wcześniej w ramach mechanizmu ERM II, do którego Bułgaria przystąpiła w lipcu 2020 roku.
Styczeń 2026 roku będzie miesiącem przejściowym, podczas którego będzie można płacić zarówno lewami, jak i euro. Reszta będzie jednak wydawana wyłącznie w euro. Od 1 lutego 2026 roku euro stanie się jedynym prawnym środkiem płatniczym w Bułgarii.
Co zmienia się dla polskich turystów?
Dla polskich turystów podróżujących do Bułgarii wprowadzenie euro oznacza znaczne ułatwienia. Polscy turyści jadący do Bułgarii nie będą już musieli:
- wymieniać złotówki na euro, a potem euro na lewy,
- sprawdzać kursów w kantorach,
- martwić się spreadami i prowizjami,
- przeliczać cen w hotelach i restauracjach.
Płatności kartą rozliczą się automatycznie w euro. Tak samo jak w Chorwacji, Grecji czy Hiszpanii.
Podwójne ceny na każdym kroku
W Bułgarii już od sierpnia 2025 roku obowiązuje system podwójnego wyświetlania cen – zarówno w lewach (BGN), jak i w euro (EUR). Ten obowiązek ma pozostać co najmniej do końca 2026 roku i ma na celu zapewnienie przejrzystości oraz ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. Władze, w tym burmistrz Sofii, zapewniają, że monitorują ceny, aby zapobiec nieuzasadnionym podwyżkom.
Czy ceny wzrosną po wprowadzeniu euro?
Obawy dotyczące wzrostu cen po wprowadzeniu euro są powszechne, jednak doświadczenia innych krajów. W Chorwacji, na Litwie czy w Słowacji ceny wzrosły minimalnie. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, przyznała, że obawy te są uzasadnione, a jednorazowy wzrost inflacji może wynieść od 0,2 do 0,4 punktu procentowego, jednak powinien być krótkoterminowy. Bułgaria zapowiada system kontroli i kary za nieuczciwe zaokrąglanie cen.
Najbardziej wrażliwe segmenty to:
- małe bary i restauracje,
- taksówki,
- drobne usługi.
Duże sieci handlowe i hotele utrzymują stabilne ceny. Są najściślej monitorowane przez władze. Bułgaria zapowiada system kontroli i kary za nieuczciwe zaokrąglanie. Słoneczny Brzeg, Złote Piaski czy Sozopol pozostaną atrakcyjne cenowo.
Polecany artykuł:
Automatyczne przeliczenie wszystkich kont
Mieszkańcy Bułgarii nie muszą robić nic. O północy z 31 grudnia na 1 stycznia system bankowy sam przeliczy:
- konta osobiste i firmowe,
- lokaty oszczędnościowe,
- kredyty hipoteczne i konsumpcyjne,
- emerytury i świadczenia socjalne.
Żadnych wizyt w banku, żadnych wniosków, żadnej papierologii.
Jak wymienić gotówkę w lewach?
Bułgarskie banknoty i monety nie stracą wartości z dnia na dzień. Wymiana będzie możliwa w kilku miejscach:
- w bankach komercyjnych i na poczcie: Bezpłatnie do 30 czerwca 2026 roku. Po tym terminie banki mogą pobierać opłaty, ale wymiana będzie możliwa co najmniej do końca 2026 roku.
- w Narodowym Banku Bułgarii: Bezpłatnie i bezterminowo, bez żadnych ograniczeń czasowych. Punkty wymiany będą dostępne w Sofii, Płowdiwie, Burgas, Warnie i Plewenie.
- w innych krajach strefy euro: Banknoty będzie można wymienić w bankach centralnych od stycznia do marca 2026 roku, z limitem 2000 lewów dziennie.
Korzyści dla gospodarki i inwestorów
Wprowadzenie euro ma przynieść Bułgarii szereg korzyści gospodarczych, w tym większą stabilność, dostęp do środków płynnościowych EBC, niższe koszty transakcji transgranicznych i większe zaufanie inwestorów zagranicznych. Decyzja o przyjęciu euro przyczyniła się już do podwyższenia ratingów kredytowych Bułgarii.
Co z turystyką nad Morzem Czarnym?
Branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Przykład Chorwacji pokazuje, że wprowadzenie euro może przyciągnąć turystów z Zachodu, ponieważ euro kojarzy się z przejrzystością, bezpieczeństwem i łatwością porównywania cen. Chociaż niektórzy eksperci obawiają się krótkoterminowego spadku zainteresowania ze względu na potencjalny wzrost cen, Bułgaria ma pozostać jednym z atrakcyjniejszych cenowo kierunków w Europie Południowej.
Polityka nie zatrzyma euro
Mimo politycznych turbulencji, takich jak upadek rządu czy protesty, Komisja Europejska jasno określiła, że data wprowadzenia euro jest ostateczna i polityczne zawirowania nie wpływają na harmonogram. Decyzja ta uspokoiła rynki i branżę turystyczną.
Harmonogram najważniejszych dat
- 1 stycznia 2026: Euro wchodzi do obiegu, możliwość płacenia w obu walutach.
- 1 lutego 2026: Lew przestaje być prawnym środkiem płatniczym.
- 30 czerwca 2026: Koniec bezpłatnej wymiany w bankach komercyjnych (mogą wprowadzić opłaty).
- 31 grudnia 2026: Koniec obowiązkowej wymiany w bankach i na poczcie
- Bezterminowo: Darmowa wymiana w Narodowym Banku Bułgarii
Bułgaria dołącza do klubu 20 krajów używających wspólnej waluty, co stanowi przełomowy moment dla jej gospodarki, turystyki i obywateli, obiecując stabilność, wygodę i nowe możliwości rozwoju.