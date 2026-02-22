Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy, która dostosuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0.

Istniejąca aplikacja mObywatel jest "zasadniczo różna" od wymogów UE, co oznacza konieczność stworzenia zupełnie nowego rozwiązania.

Eksperci przewidują możliwe pożegnanie z mObywatelem i zastanawiają się, jak będzie wyglądała migracja 11 milionów użytkowników.

Sprawdź, jakie konsekwencje czekają popularną aplikację i co to oznacza dla milionów Polaków.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej a mObywatel

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Zmiany mają dostosować polskie przepisy do rozporządzenia eIDAS 2.0, które zobowiązuje kraje UE do wdrożenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

W uzasadnieniu wskazano, że rozwiązania zastosowane w aplikacji mObywatel są „zasadniczo różne” od wymogów unijnych. Podkreślono też, że „nie jest możliwe dostosowanie istniejącej aplikacji mObywatel do wymogów określonych dla europejskiego portfela tożsamości cyfrowej i co za tym idzie konieczne jest opracowanie zupełnie nowego rozwiązania, w tym nowej aplikacji”.

Ekspert: możliwe pożegnanie z aplikacją

- „Na podstawie uzasadnienia projektu noweli można podejrzewać, że czeka nas pożegnanie z aplikacją mObywatel, którą się chwaliliśmy nie tylko w Polsce, ale i w Europie” – ocenił Paweł Makowiec z portalu cyberdefence24.pl. Zaznaczył jednak, że dokumenty nie przesądzają wprost o wygaszeniu aplikacji.

Dodatkowe wątpliwości budzą wcześniejsze zapowiedzi. W 2024 r. Centralny Ośrodek Informatyki informował o planach uruchomienia wersji mObywatel 3.0 w listopadzie 2026 r., zgodnej z eIDAS. Z kolei w lutym wiceminister Dariusz Standerski mówił o nowej aplikacji powiązanej z portfelem.

Migracja 11 mln użytkowników

Resort wskazuje, że utrzymywanie dwóch podobnych aplikacji byłoby nieuzasadnione kosztowo i mogłoby wprowadzać użytkowników w błąd. Jednocześnie zapowiedziano „okres przejściowy”, w którym oba rozwiązania mają działać równolegle. Z projektu wynika, że nie będzie możliwości przenoszenia dokumentów ani wymiany danych między aplikacjami. To rodzi pytania o migrację 11 mln użytkowników.

- „Korzystanie z portfela, podobnie jak obecnie z mObywtala, nie będzie obowiązkowe. Więc jeśli resort automatycznie przeniesie użytkowników jednej aplikacji do drugiej, będzie musiał zapewnić im możliwość „opt out”, czyli zamknięcia konta w portfelu. Resort może też wybrać opcję „opt in”, czyli użytkownicy mObywatela, którzy będą chcieli korzystać z portfela, będą mogli to zrobić np. za pomocą odpowiedniego przycisku” – wskazał Paweł Makowiec.

Rozporządzenie eIDAS 2.0 obowiązuje od maja 2024 r., a państwa UE mają wdrożyć portfele do grudnia tego roku.

PTNW - Miłosz Bembinow