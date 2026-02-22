Rząd wyłączy mObywatela? Jest projekt nowej aplikacji

Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-02-22 10:18

Koniec mObywatela i europejski portfel tożsamości cyfrowej to kluczowe wątki projektu wdrażającego eIDAS 2.0. Ministerstwo Cyfryzacji sugeruje stworzenie nowej aplikacji, choć z mObywatela korzysta już 11 mln użytkowników. Wątpliwości dotyczą migracji danych i przyszłości dotychczasowych usług.

Ekran smartfona z widoczną aplikacją mObywatel, logiem orła białego i przyciskiem OTWÓRZ. W prawym górnym rogu zdjęcie premiera Donalda Tuska w okręgu. Artykuł na Super Biznes informuje o możliwym zastąpieniu mObywatela nową aplikacją.

i

Autor: Kuba Kwiatkowski, AP Photo/Ebrahim Noroozi
  • Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy, która dostosuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0.
  • Istniejąca aplikacja mObywatel jest "zasadniczo różna" od wymogów UE, co oznacza konieczność stworzenia zupełnie nowego rozwiązania.
  • Eksperci przewidują możliwe pożegnanie z mObywatelem i zastanawiają się, jak będzie wyglądała migracja 11 milionów użytkowników.
  • Sprawdź, jakie konsekwencje czekają popularną aplikację i co to oznacza dla milionów Polaków.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej a mObywatel

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Zmiany mają dostosować polskie przepisy do rozporządzenia eIDAS 2.0, które zobowiązuje kraje UE do wdrożenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

W uzasadnieniu wskazano, że rozwiązania zastosowane w aplikacji mObywatel„zasadniczo różne” od wymogów unijnych. Podkreślono też, że „nie jest możliwe dostosowanie istniejącej aplikacji mObywatel do wymogów określonych dla europejskiego portfela tożsamości cyfrowej i co za tym idzie konieczne jest opracowanie zupełnie nowego rozwiązania, w tym nowej aplikacji”.

Ekspert: możliwe pożegnanie z aplikacją

- „Na podstawie uzasadnienia projektu noweli można podejrzewać, że czeka nas pożegnanie z aplikacją mObywatel, którą się chwaliliśmy nie tylko w Polsce, ale i w Europie” – ocenił Paweł Makowiec z portalu cyberdefence24.pl. Zaznaczył jednak, że dokumenty nie przesądzają wprost o wygaszeniu aplikacji. 

Dodatkowe wątpliwości budzą wcześniejsze zapowiedzi. W 2024 r. Centralny Ośrodek Informatyki informował o planach uruchomienia wersji mObywatel 3.0 w listopadzie 2026 r., zgodnej z eIDAS. Z kolei w lutym wiceminister Dariusz Standerski mówił o nowej aplikacji powiązanej z portfelem.

Migracja 11 mln użytkowników

Resort wskazuje, że utrzymywanie dwóch podobnych aplikacji byłoby nieuzasadnione kosztowo i mogłoby wprowadzać użytkowników w błąd. Jednocześnie zapowiedziano „okres przejściowy”, w którym oba rozwiązania mają działać równolegle. Z projektu wynika, że nie będzie możliwości przenoszenia dokumentów ani wymiany danych między aplikacjami. To rodzi pytania o migrację 11 mln użytkowników. 

- „Korzystanie z portfela, podobnie jak obecnie z mObywtala, nie będzie obowiązkowe. Więc jeśli resort automatycznie przeniesie użytkowników jednej aplikacji do drugiej, będzie musiał zapewnić im możliwość „opt out”, czyli zamknięcia konta w portfelu. Resort może też wybrać opcję „opt in”, czyli użytkownicy mObywatela, którzy będą chcieli korzystać z portfela, będą mogli to zrobić np. za pomocą odpowiedniego przycisku” – wskazał Paweł Makowiec.

Rozporządzenie eIDAS 2.0 obowiązuje od maja 2024 r., a państwa UE mają wdrożyć portfele do grudnia tego roku.

PTNW - Miłosz Bembinow

