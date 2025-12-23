Program Innovate Poland uruchamia 4 mld zł na inwestycje w innowacyjne firmy, łącząc kapitał publiczny (PFR, BGK) i prywatny (PZU) w pierwszej takiej inicjatywie w Polsce.

Środki trafią do około 250 przedsiębiorstw poprzez fundusze private equity i venture capital, działające w modelu "Funduszu Funduszy" (FoF).

Inicjatywa, wzorowana na francuskim "planie Tibiego", ma na celu stworzenie silniejszego rynku kapitałowego i budowę ekosystemu wspierającego innowacje.

Program zakłada zwrotność inwestycji i ma docelowo zwiększyć skalę finansowania do kilkunastu miliardów złotych, zatrzymując kapitał i talent w kraju.

Nowy program wsparcia dla firm. Czym jest Innovate Poland?

To jeden z największych programów wspierających rozwój polskiej gospodarki w ostatnich latach. Jego celem jest pobudzenie krajowych, innowacyjnych firm o dużym potencjale wzrostu. Program Innovate Poland to pierwsza w Polsce inicjatywa, która na dużą skalę łączy kapitał publiczny (m.in. PFR i BGK) i prywatny (PZU), by zasilić rynek kwotą co najmniej 4 mld złotych. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje w innowacje, a wsparcie ma otrzymać około 250 przedsiębiorstw.

Koncepcja zakłada stworzenie platformy, do której w przyszłości będą mogli dołączać kolejni inwestorzy, co systematycznie zwiększy skalę finansowania. Program realizowany jest pod patronatem Ministra Finansów i Gospodarki.

- Innovate Poland to inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki – w jej siłę, odporność i zdolność do konkurowania na globalnych rynkach. Zadaniem państwa jest tworzyć warunki, w których kapitał, talent i technologia mogą rosnąć szybciej niż kiedykolwiek wcześniej – komentuje Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki. Według założeń, do firm na różnych etapach rozwoju trafią co najmniej 4 mld zł. Docelowo, dzięki efektowi mnożnikowemu i dołączaniu kolejnych uczestników, kwota ta może wzrosnąć nawet do kilkunastu miliardów złotych.

Jak działa Innovate Poland? Mechanizm finansowania innowacji

Program został skonstruowany w modelu "Funduszu Funduszy" (FoF). Operatorami programu są PFR Ventures oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). To one będą odpowiadać za proces inwestycyjny w starannie wyselekcjonowane fundusze private equity i venture capital. Dopiero te fundusze, działając na zasadach rynkowych i mobilizując dodatkowy kapitał komercyjny, będą inwestować środki bezpośrednio w rozwój innowacyjnych spółek.

- Jako PFR mamy zasoby, doświadczenie i know-how, by skutecznie zarządzać tym programem wraz z partnerami – i zapraszamy kolejnych inwestorów do współpracy – mówi Piotr Matczuk, prezes PFR. Taki model ma zapewnić efektywność i transparentność. Co istotne, środki mają charakter zwrotny. Cały mechanizm programu Innovate Poland został zaprojektowany tak, aby inwestycje przynosiły zysk, a kapitał po zakończeniu cyklu inwestycyjnego wracał do inwestorów.

Ważnym elementem będzie też Akredytacja Innovate PL FoF, która wprowadzi nowy standard jakości na rynku. Ma ona zwiększyć wiarygodność funduszy i ułatwić im dostęp do kapitału, a inwestorom dać gwarancję profesjonalizmu.

Polska wersja "planu Tibiego". Długofalowe cele i budowa ekosystemu

Inicjatywa Innovate Poland jest inspirowana francuskim "planem Tibiego" z 2019 roku, który z sukcesem zmobilizował kapitał instytucjonalny do finansowania spółek technologicznych. Polska wersja została dostosowana do lokalnych realiów i roli instytucji rozwojowych. Celem jest nie tylko dostarczenie kapitału, ale również budowa nowego ekosystemu współpracy i transfer wiedzy do inwestorów.

PZU, jako pierwszy komercyjny partner, otwiera drogę kolejnym podmiotom do udziału w projekcie. - PZU jako pierwszy i największy partner komercyjny w tym projekcie zainwestuje w fundusz funduszy Innovate PL przede wszystkim dlatego, że widzimy w tym dobry biznes – przy wszystkich pozostałych korzyściach, które projekt przyniesie polskim firmom, gospodarce i społeczeństwu – podkreśla Bogdan Benczak, p.o. prezesa PZU.

Nowy program to projekt długofalowy. Głównym celem jest stworzenie silniejszego rynku kapitałowego, zwiększenie liczby polskich spółek o globalnym zasięgu oraz zatrzymanie w kraju kapitału intelektualnego i finansowego. Dzięki wspólnym standardom i rosnącej profesjonalizacji, projekt ma wprowadzić do obiegu nowe grupy uczestników, którzy będą mogli finansować inwestycje w innowacje w sposób uporządkowany i bezpieczny. W ten sposób Polska ma szansę zbudować samowystarczalny rynek, zdolny do finansowania rozwoju firm z własnych zasobów.

