Totalizator Sportowy podnosi cenę kuponu Lotto od 1 października.

Podwyżka cen to pierwsza taka zmiana od 16 lat.

Wraz z podwyżką cen wzrosną także gwarantowane pule wygranych.

Mimo podwyżek, dopłata za udział w losowaniu "Plusa" pozostanie bez zmian.

Nowe ceny kuponów Lotto od października. Podwyżka miała być tajemnicą

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", Totalizator Sportowy potwierdził spekulacje o podwyżce "Dużego Lotka". W zeszłym tygodniu do kolektur trafiły oficjalne pisma informujące o zmianach. Już od 1 października cena za jeden los wzrośnie z 3 zł do 5 zł. Oznacza to podwyżkę aż o 67%!

Ostatni kupon Lotto w dotychczasowej cenie będzie można kupić 30 września. Ostatnia zmiana ceny Dużego Lotka miała miejsce 9 października 2009 roku (16 lat temu), kiedy to cena wzrosła z 2 zł na 3 zł za kupon.

Dopłata za udział w dogrywkowym losowaniu kolejnych sześciu liczb, czyli za tzw. "Plusa", pozostanie bez zmian i wyniesie 1 zł. Główną wygraną w tym losowaniu jest milion złotych.

Jak donosi "GW", cała sprawa jest owiana tajemnicą. Kierownicy oddziałów mieli wydać sprzedawcom zakaz informowania klientów o nowych cenach przed oficjalną kampanią. Ma ona wystartować 22 września pod hasłem "Teraz kumulacje rosną szybciej".

Wyższa cena kupony i wyższa wygrana?

Jak podaje "GW", wraz ze wzrostem cen kuponów, mają też wzrosnąć pojedyncze wygrane. Gwarantowana pula na najniższym stopniu ma zwiększyć się z 2 mln zł do 3 mln zł. Ponadto, za trafioną "trójkę" gracze otrzymają 35 zł (wzrost o 46%), a za "czwórkę" Totalizator Sportowy szacuje wypłatę wyższą o około 100 zł niż dotychczas. Z kolei za "piątkę" można spodziewać się wygranej wyższej o około 2-3 tys. zł (dotychczas ok. 5 tys. zł).

Pojawiają się jednak wątpliwości, czy gracze faktycznie będą mieli większe szanse na wygraną. Niedawno rząd ogłosił podwyżkę podatku od gier losowych, który ma wzrosnąć z 10% do 15% od 1 stycznia, co może sprawić, że de facto zyski z wygranych będą mniejsze.