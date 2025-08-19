Logicor Serenity Park to pionierski projekt w Mysłowicach, tworzący ogólnodostępną zieloną przestrzeń rekreacyjno-edukacyjną na 40 000 m².

Projekt integruje przemysł z naturą, oferując ścieżki, miejsca odpoczynku i edukacji o lokalnej florze i faunie.

To pierwsza tak duża inicjatywa dewelopera logistycznego w Polsce, która promuje zrównoważony rozwój i społeczność.

Otwarcie planowane jest na październik 2025 roku, co ustanawia nowy standard dla branży logistycznej.

Nowy standard w branży logistycznej. Czym jest Logicor Serenity Park?

Branża logistyczna, kojarzona głównie z monumentalnymi halami magazynowymi i betonowymi placami, przechodzi cichą rewolucję. Jej symbolem staje się projekt realizowany w Mysłowicach przez Logicor, jednego z wiodących deweloperów i zarządców nieruchomości logistycznych w Europie. Logicor Serenity Park to pionierski projekt na polskim rynku, który na nowo definiuje sposób zagospodarowania terenów zielonych wokół obiektów logistycznych. Na powierzchni blisko 40 tysięcy metrów kwadratowych, w ramach istniejącego parku przemysłowego, powstaje ogólnodostępna przestrzeń, która ma służyć nie tylko pracownikom, ale i całej lokalnej społeczności.

To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce zrealizowana na taką skalę i w całości sfinansowana przez dewelopera. Projekt wykracza daleko poza standardowe zazielenienie terenu. Ma łączyć funkcje ekologiczne, edukacyjne i rekreacyjne, stając się odpowiedzią na rosnącą potrzebę integracji przemysłu z otoczeniem i naturą.

- Rozwój infrastruktury wspierającej komfort życia i pracy pracowników to ważny filar strategii Logicor w Polsce i przykład odpowiedzialnego podejścia do rozwoju przestrzeni wspólnych, w którym inwestor nie tylko dba o estetykę i funkcjonalność swojego otoczenia, ale także wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności – podkreśla Ernest Ziółkowski, Head of Project Management CEE w Logicor Polska. Inicjatywa pokazuje, że tereny przemysłowe mogą być czymś więcej niż tylko miejscem pracy. Mogą stać się przestrzenią przyjazną człowiekowi i środowisku, podnosząc jakość życia w całej okolicy.

Więcej niż zieleń. Co zaoferuje park w Mysłowicach?

Logicor Serenity Park został zaprojektowany z myślą o harmonijnym wpisaniu się w naturalne ukształtowanie terenu i poszanowaniu lokalnego ekosystemu. Zamiast sztucznie kreować krajobraz, architekci postawili na wykorzystanie jego przyrodniczego potencjału. Ta unikalna zielona inwestycja została zaprojektowana w oparciu o zasady ekologii i edukacji środowiskowej, z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Dzięki temu powstanie przestrzeń o wysokich walorach krajobrazowych, która jednocześnie będzie niedroga w utrzymaniu.

Integralną częścią projektu jest włączenie do przestrzeni parku dotychczas odseparowanych zbiorników wodnych. Z barier staną się one centralnym punktem założenia – miejscem wypoczynku i obserwacji przyrody. O wyjątkowym charakterze inwestycji świadczy także zaangażowanie pracowników Uniwersytetu Śląskiego, którzy wzbogacili projekt o elementy terapii naturą i praktyki uważności.

W parku znajdą się między innymi:

naturalne ścieżki piesze i rowerowe,

miejsca odpoczynku i integracji z wielofunkcyjnymi siedziskami,

strefy kreatywnej zabawy dla dzieci,

punkt widokowy do obserwacji zachodów słońca,

tablice edukacyjne prezentujące lokalną florę i faunę,

siedliska dla zwierząt, od owadów po ptaki i małe ssaki.

Minimalistyczna architektura, wykonana z naturalnych materiałów, pozwoli harmonijnie wtopić się w otoczenie, tworząc idealne warunki do relaksu, pracy na świeżym powietrzu czy spotkań.

Zielona inwestycja w przemysłowym sercu Polski

Lokalizacja projektu nie jest przypadkowa. Logicor Serenity Park powstaje w strategicznym punkcie na mapie Śląska – tuż przy drodze ekspresowej S1, z dogodnym dostępem do autostrady A4 i centrum Katowic. Jest częścią większego kompleksu Logicor Mysłowice, oferującego nowoczesne powierzchnie magazynowe. Inicjatywa ta udowadnia, że nawet w mocno zurbanizowanym i uprzemysłowionym regionie jest miejsce na tworzenie zielonych enklaw, które służą zarówno biznesowi, jak i mieszkańcom.

Żaden inny deweloper magazynowy w Polsce nie zrealizował dotąd projektu o tak szerokim zakresie funkcji i w takiej skali. To świadoma odpowiedź na globalne trendy i rosnącą potrzebę społecznej odpowiedzialności biznesu. Logicor udowadnia, że zrównoważony rozwój w logistyce to nie tylko nowoczesne technologie i efektywność operacyjna, ale także realna dbałość o otoczenie społeczne i przyrodnicze.

- Logicor Serenity Park to coś więcej niż zielony dodatek do inwestycji – to świadoma odpowiedź na potrzebę integracji logistyki z naturą, edukacją i społeczną odpowiedzialnością. Chcemy, by to miejsce żyło i inspirowało – również najmłodszych mieszkańców Mysłowic – dodaje Ernest Ziółkowski.Dzięki tej inwestycji, której otwarcie zaplanowano na październik 2025 roku, mieszkańcy zyskają dostęp do przyjaznego, zielonego miejsca sprzyjającego relaksowi i budowaniu sąsiedzkich relacji. Jednocześnie projekt wyznacza nowy, ambitny kierunek dla całej branży logistycznej w Polsce, pokazując, że magazyn i park mogą tworzyć spójną, wartościową całość.

ESKA zaprasza na Fajer Festiwal w Parku Śląskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.