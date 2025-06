Klucz do sukcesu w czasach marketingu 6.0

Tegoroczny motyw przewodni, „Krok przed konkurencją, czyli jak w dobie marketingu 6.0 błyskawicznie reagować na nowe wyzwania?”, idealnie odzwierciedla dynamiczne realia współczesnego rynku. Dzięki udziałowi uznanych ekspertów z różnych sektorów branży uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie budować relacje z klientami, partnerami biznesowymi i społecznościami marek, a także jak przekuć najnowsze trendy w konkretne strategie marketingowe.

Program został zaplanowany tak, by zapewnić maksimum praktycznej wiedzy i miejsce do rozmów: od neuromarketingu i storytellingu, przez zaskakujące formaty w mediach społecznościowych, aż po najnowsze rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Organizatorzy zadbali też o aspekt integracyjny, proponując różnorodne formy networkingu i prezentacje nowości rynkowych w kameralnej, a zarazem inspirującej atmosferze.

Akredytacja DIMAQ i najlepsi eksperci w branży

Również w tym roku EKG Reklamy może poszczycić się akredytacją DIMAQ, co stanowi nieocenione wsparcie w procesie rozwoju kompetencji i utrzymania ważności certyfikacji digital marketingowej. Każdy uczestnik zdobędzie aż 10 punktów recertyfikacyjnych, otrzyma cyfrowy certyfikat udziału oraz bezpłatny dostęp do nagrań z całego wydarzenia przez miesiąc po konferencji (od 14 października do 14 listopada 2025).

Tegoroczny harmonogram został skomponowany tak, aby odpowiedzieć na kluczowe problemy i pytania polskiego środowiska marketingowego. Prelekcje m.in. Joanny i Jarosława Burdków, Krystyny Wróblewskiej, Moniki Serwińskiej, Pawła Białasa czy Piotra Buckiego dotyczyć będą najnowszych trendów, technik i narzędzi – od neuromarketingu i kreowania doświadczeń przez formaty short-video w mediach społecznościowych, aż po wdrażanie innowacji oraz sztucznej inteligencji w codziennej pracy marketera.

Cennym punktem dnia będzie panel dyskusyjny z udziałem sześciorga cenionych specjalistów, prowadzony przez Maksa Michalczaka – Head of PR and Content Marketing w Grupie Eura7. Różnorodna reprezentacja branży pozwoli skonfrontować wielorakie punkty widzenia i zaoferuje uczestnikom holistyczne spojrzenie na to, co dzieje się na rynku.

W gronie prelegentów znalazł się również gość specjalny z Kanady: Stephen Mitchell – doświadczony specjalista ds. sprzedaży z bogatą karierą w branży bankowości i finansów, obecnie pełniący funkcję Dyrektora ds. Efektywności Sprzedaży w sektorze Finansowania Motoryzacyjnego w Banku Nowej Szkocji w Kanadzie. Kieruje on dynamicznym zespołem wspierającym 100 specjalistów ds. sprzedaży finansowania samochodowego i odgrywa kluczową rolę w pozyskiwaniu ponad 17 miliardów dolarów rocznie w kredytach detalicznych oraz zarządzaniu portfelem klientów dealerskich o wartości przekraczającej 12 miliardów dolarów.

„EKG Reklamy to przestrzeń dialogu, z której pragnę uczynić jeszcze bardziej interaktywną platformę, odpowiadającą na realne i aktualne potrzeby całej branży. Cieszę się, że EKG Reklamy nieustannie się rozwija i przyciąga kolejne osoby szukające wsparcia w wypracowywaniu nowoczesnych strategii marketingowych. Jestem pewien, że dzięki wartościowym prelekcjom i kontaktom nawiązanym podczas eventu, uczestnicy zyskają przewagę konkurencyjną i gotowe do wdrożenia narzędzia” – mówi Paweł Pawul, organizator i pomysłodawca EKG Reklamy, od 2007 roku aktywnie działający w branży promocyjnej i reklamowej.

Moc atrakcji

Nieodłącznym elementem EKG Reklamy pozostaje bogata oferta atrakcji i udogodnień, które sprawiają, że wydarzenie jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, lecz także przestrzenią swobodnej integracji. Od samego rana uczestnicy mogą korzystać ze strefy networkingowej, w której nawiązują nowe kontakty i odkrywają inspirujące rozwiązania, a podczas przerwy obiadowej – dzięki mistrzowskiej kuchni Mikołaja Reya – delektują się potrawami przygotowanymi specjalnie na tę okazję. Szczególną uwagę przyciąga prezentacja produktów zgłoszonych do konkursu na EKGift 2025 oraz liczne konkursy branżowe, w których najlepsi zostaną nagrodzeni podczas wieczornej ceremonii. Całość uzupełnia obecność stoisk partnerów i sponsorów, dających możliwość przetestowania nowych narzędzi marketingowych oraz zapoznania się z ofertą gadżetów reklamowych, dzięki czemu każdy wraca do domu nie tylko z plecakiem pełnym kreatywnych inspiracji, ale i praktycznych upominków. Dodatkowo każdy uczestnik w cenie konferencji otrzyma pół roczną prenumeratę magazynu Marketer Plus w formie fizycznej.

Kup bilet, zanim zabraknie miejsc!

Bilety w puli EARLY BIRD dostępne są w cenie 487 zł netto, a liczba wejściówek w tym zakresie jest ograniczona do 125 sztuk. Organizatorzy zachęcają do szybkiej rejestracji, podkreślając, że udział w EKG Reklamy to nie tylko dawka rzetelnej wiedzy, lecz także niepowtarzalna okazja do nawiązania wartościowych relacji w branży i wyprzedzenia konkurencji w erze marketingu 6.0.

Warto dodać, że w ubiegłym roku bilety wyprzedały się już w czerwcu, tuż przed wakacjami, co tylko potwierdza ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem. Jeśli nie chcesz przegapić szansy na udział w jednym z najważniejszych spotkań dla marketingu i reklamy, zarezerwuj miejsce już teraz!

