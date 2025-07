Pyszne.pl w liczbach. Jaki ma wpływ na gospodarkę?

Skala działalności, jaką platforma osiągnęła przez 15 lat, robi wrażenie i pokazuje, jak głęboko wpisała się w polski krajobraz gospodarczy. Dziś z usług Pyszne.pl korzysta 3,6 miliona aktywnych użytkowników w ponad 2200 miejscowościach. Platforma współpracuje z 17 000 partnerów biznesowych, a własną sieć logistyczną, obejmującą ponad 4200 kurierów, utrzymuje w 57 miastach. We wrocławskim biurze firmy, które pełni także funkcję międzynarodowego Centrum Usług Wspólnych, pracuje ponad 400 osób. Liczby te bezpośrednio przekładają się na kondycję całej branży gastronomicznej. Jak zauważa ekonomista Marek Zuber, sektor ten ma ogromne znaczenie dla krajowej gospodarki.

Gastronomia to dziś 2,5% polskiego PKB, jest z nią związanych nawet 700 tysięcy pracujących Polaków. Tysiące lokali może dziś spokojniej egzystować także na tym niełatwym rynku dzięki platformom jak Pyszne.pl, gdzie dostawy zapewniają istotną część obrotów – komentuje Marek Zuber.

Współpraca z platformą Pyszne.pl dla wielu, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, stała się kluczowym elementem strategii biznesowej, zapewniając im dostęp do szerokiej bazy klientów. Szczególnie istotne jest to, że blisko 70% partnerów serwisu to właśnie firmy z sektora MŚP, dla których platforma jest nie tylko kanałem sprzedaży, ale też wsparciem marketingowym i analitycznym.

Historia Pyszne.pl. Jak studencki pomysł stał się liderem rynku?

Początki Pyszne.pl to klasyczna historia startupu zrodzonego z dobrej obserwacji i determinacji. Pomysł narodził się, gdy dwaj wrocławscy studenci, Arkadiusz Krupicz i Piotr Czajkowski, podczas praktyk w Niemczech zauważyli, że lokalne pizzerie oferują tam zamówienia online. Postanowili przenieść ten model na polski grunt, który był wówczas pod tym względem cyfrową pustynią. Początkowo musieli mierzyć się ze sporą rezerwą zarówno ze strony restauratorów, jak i klientów. Kluczowa okazała się jednak zmiana stylu życia Polaków, co podkreśla współzałożyciel firmy.

Dzień Pieroga z Pyszne.pl Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W 2010 roku branża gastronomiczna podchodziła do zamawiania jedzenia online z dużą rezerwą. Również klienci potrzebowali czasu, by przekonać się do zalet takiego rozwiązania (...). Na naszą korzyść zadziałała zmiana stylu życia. Polacy coraz bardziej cenią swój czas i chcą go poświęcać na to, co dla nich ważne – przekonuje Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl.

Przełomowym momentem, który otworzył drzwi do dynamicznego rozwoju, było dołączenie Pyszne.pl w 2014 roku do holenderskiej grupy Takeaway.com. Już w 2017 roku platforma mogła pochwalić się milionem użytkowników i współpracą z 5000 restauracji, a w ciągu kolejnych lat te liczby wzrosły ponad trzykrotnie, cementując pozycję firmy jako niekwestionowanego lidera na polskim rynku dostaw jedzenia.

Co dalej z Pyszne.pl? Nowe technologie i walka o prawa gastronomii

Działalność Pyszne.pl wykracza daleko poza logistykę i technologię. Firma aktywnie angażuje się w kształtowanie otoczenia prawnego, stając się ważnym głosem całej branży. We współpracy z Izbą Gospodarczą Gastronomii Polskiej (IGGP) konsekwentnie walczy o ujednolicenie stawek VAT dla gastronomii. Ostatnio zaproponowała też rewolucyjną zmianę w postaci jednolitej, niskiej składki podatkowej od napiwków przekazywanych elektronicznie, co uprościłoby obecny, skomplikowany system.

- Wierzymy w siłę dialogu, wypracowywanie wspólnych rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron procesu. Platform, pracowników, przedstawicieli pracodawców, zwłaszcza w obliczu zmieniającego się rynku pracy, w tym prac nad wdrożeniem Dyrektywy Platformowej – podkreśla Arkadiusz Krupicz.

Jednocześnie firma odważnie patrzy w przyszłość, inwestując w innowacje. Jako pierwsza w Polsce rozpoczęła testy autonomicznych dostaw z użyciem dronów i robotów kroczących, tzw. "psobotów". Równolegle rozwija swoją obecność w segmencie e-grocery – już ponad 1000 partnerów marki to podmioty pozarestauracyjne, takie jak Carrefour, Cukiernie Sowa czy kwiaciarnie. Aby maksymalizować wygodę użytkowników, wdrożono nową wersję aplikacji z inteligentnym asystentem zakupowym opartym na AI.

Plany na przyszłość pokazują, że Pyszne.pl chce zredefiniować cały rynek dostaw jedzenia i szybkich przesyłek, stając się operatorem logistycznym dla szerokiej gamy produktów. Wizja firmy wykracza poza własną platformę i zakłada świadczenie usług kurierskich także dla zewnętrznych partnerów.

- Chcemy, by nasi kurierzy dostarczali wszystko, co zmieści się do plecaka, od jedzenia, przez produkty FMCG, po drobną elektronikę, czy leki. Chcemy być tam, gdzie rodzi się potrzeba dostarczenia czegoś w możliwie najkrótszym czasie pod drzwi konsumenta. (...) Naszym celem jest wyniesienie wygody zamawiającego na niespotykany dotąd poziom – podsumowuje Arkadiusz Krupicz.