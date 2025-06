Czym jest projekt deregulacyjny MRiT i co zakłada?

Projekt deregulacyjny przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) to odpowiedź na zgłaszane przez przedsiębiorców problemy związane z nadmierną biurokracją i skomplikowanymi procedurami administracyjnymi. Celem projektu jest uproszczenie tych procedur i stworzenie lepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Kancelarii Premiera, projekt będzie tematem dzisiejszego posiedzenia rządu. Ustawa zakłada wprowadzenie zmian w kilku obszarach, m.in. poprzez rozszerzenie stosowania tzw. milczącej zgody oraz ułatwienia dla działalności nierejestrowej.

Projekt ustawy stanowi odpowiedź na potrzebę dostosowania obowiązujących przepisów prawa do zdiagnozowanych problemów w zakresie prowadzenia działalności przedsiębiorców. Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowana ustawa zmierza do wprowadzenia mechanizmu milczącego załatwienia sprawy w różnych obszarach regulacyjnych, co przyczyni się do ograniczenia nadmiernej biurokracji i przyspieszenia procesów decyzyjnych.

Milcząca zgoda – co to oznacza dla przedsiębiorców?

Milcząca zgoda to mechanizm prawny, który zakłada, że brak odpowiedzi ze strony organu administracji w określonym terminie jest równoznaczny z wydaniem pozytywnej decyzji w danej sprawie. W praktyce oznacza to, że jeśli urząd nie odpowie na wniosek przedsiębiorcy w wyznaczonym czasie, uznaje się, że zgoda została udzielona. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uniknąć długotrwałego oczekiwania na decyzje urzędów i szybciej realizować swoje projekty.

Zgodnie z projektem MRiT, milcząca zgoda będzie mogła być stosowana m.in. przy wydawaniu pozwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na testy środków ochrony roślin przez upoważnione podmioty, przy wpisie znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych do rejestru Głównego Urzędu Miar oraz w uproszczonych procedurach konserwatorskich dotyczących zabytków.

"W każdej z tych procedur brak sprzeciwu lub działania organu w określonym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody" - podkreśla projektodawca. Rozszerzenie zakresu milczącej zgody ma na celu ograniczenie biurokracji i przyspieszenie procesów administracyjnych, co jest kluczowe dla rozwoju przedsiębiorczości.

Kwartalny limit przychodów w działalności nierejestrowej – szansa dla kogo?

Działalność nierejestrowa to forma prowadzenia biznesu na niewielką skalę, która nie wymaga rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem lub prowadzą działalność o niewielkim zakresie. Dzięki temu można uniknąć skomplikowanych formalności i kosztów związanych z rejestracją firmy.

Obecnie obowiązujące przepisy określają miesięczny limit przychodów dla działalności nierejestrowej. Projekt MRiT zakłada zmianę tego limitu na kwartalny, co ma zwiększyć elastyczność i dostępność tej formy aktywności gospodarczej. Przejście z miesięcznego na kwartalny limit przychodów pozwoli osobom prowadzącym działalność nierejestrową na bardziej elastyczne planowanie swoich działań i dostosowanie ich do sezonowych wahań w popycie.

