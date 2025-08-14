Dodatkowe 270 zł do emerytury! Pieniądze do 14 sierpnia w portfelu

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-08-14 8:42

Dodatkowe 270 zł do emerytury trafi na konta wybranych seniorów już do 14 sierpnia 2025 roku. Świadczenie ratownicze w wysokości 272 zł to miesięczny dodatek, który przysługuje dożywotnio tylko określonej grupie emerytów. Jak go zdobyć?

seniorki

i

Autor: gettyimages.com
Super Biznes SE Google News

Świadczenie ratownicze 272 zł - kto może otrzymać?

Dodatek do emerytury w wysokości 272 zł mogą otrzymać wyłącznie emerytowani strażacy ochotnicy oraz ratownicy górscy. To świadczenie ratownicze wprowadzono w grudniu 2021 roku i wypłacane jest przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pieniądze do emerytury trafiają na konta beneficjentów cyklicznie do 15. dnia każdego miesiąca. W związku z tym, że 15 sierpnia wypada święto państwowe wolne od pracy, wypłata powinna pojawić się u seniorów maksymalnie do czwartku, 14 sierpnia.

Warunki przyznania dodatku 270 zł do emerytury

Aby otrzymać świadczenie ratownicze, emerytowani strażacy ochotnicy i ratownicy górscy muszą spełnić określone kryteria:

Wymagany staż pracy:

  • Mężczyźni - minimum 25 lat stażu
  • Kobiety - minimum 20 lat stażu

Dodatkowe warunki:

  • Czynny udział w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku
  • Udokumentowanie udziału w działaniach ratowniczych na piśmie
  • Potwierdzenie przez 3 osoby, w tym jedną pełniącą funkcje publiczne

Zmiany w zasadach przyznawania od 2025 roku

Emerytury z dodatkiem 272 zł są przyznawane według zmienionych zasad obowiązujących od 2025 roku. Ustawodawca rozszerzył definicję działań ratowniczych, zaliczając do nich również szkolenia i ćwiczenia. Usunięto także wymaganie dotyczące zachowania ciągłości wysługi lat.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Wniosek o dodatek do emerytury należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek 270 zł do emerytury jest przyznawany dożywotnio, niezależnie od wysokości podstawowej emerytury czy innych świadczeń. Roczna kwota świadczenia ratowniczego wynosi 3264 zł.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS - EKG 2025
Mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS:
Mediateka.pl
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Pytanie 1 z 20
Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi?
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RATOWNICY TOPR
RATOWNICY GOPR
DODATEK DO EMERYTURY
STRAŻACY