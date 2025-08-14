Dodatkowe 270 zł do emerytury! Pieniądze do 14 sierpnia w portfelu

Świadczenie ratownicze 272 zł - kto może otrzymać?

Dodatek do emerytury w wysokości 272 zł mogą otrzymać wyłącznie emerytowani strażacy ochotnicy oraz ratownicy górscy. To świadczenie ratownicze wprowadzono w grudniu 2021 roku i wypłacane jest przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pieniądze do emerytury trafiają na konta beneficjentów cyklicznie do 15. dnia każdego miesiąca. W związku z tym, że 15 sierpnia wypada święto państwowe wolne od pracy, wypłata powinna pojawić się u seniorów maksymalnie do czwartku, 14 sierpnia.

Warunki przyznania dodatku 270 zł do emerytury

Aby otrzymać świadczenie ratownicze, emerytowani strażacy ochotnicy i ratownicy górscy muszą spełnić określone kryteria:

Wymagany staż pracy:

Mężczyźni - minimum 25 lat stażu

Kobiety - minimum 20 lat stażu

Dodatkowe warunki:

Czynny udział w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku

Udokumentowanie udziału w działaniach ratowniczych na piśmie

Potwierdzenie przez 3 osoby, w tym jedną pełniącą funkcje publiczne

Zmiany w zasadach przyznawania od 2025 roku

Emerytury z dodatkiem 272 zł są przyznawane według zmienionych zasad obowiązujących od 2025 roku. Ustawodawca rozszerzył definicję działań ratowniczych, zaliczając do nich również szkolenia i ćwiczenia. Usunięto także wymaganie dotyczące zachowania ciągłości wysługi lat.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Wniosek o dodatek do emerytury należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek 270 zł do emerytury jest przyznawany dożywotnio, niezależnie od wysokości podstawowej emerytury czy innych świadczeń. Roczna kwota świadczenia ratowniczego wynosi 3264 zł.

Mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS: