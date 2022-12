Ponad połowa Polaków wyjeżdżających na Boże Narodzenie to dorośli z dziećmi. Pod względem popularności Zakopane liderem

Boże Narodzenie. Gdzie Polacy spędzają święta?

Okres świąteczno-noworoczny to popularny czas wyjazdów, nie tylko do rodziny, ale również z rodzinami. Jak wynika z danych Nocowanie.pl, polskiego serwisu turystycznego odwiedzanego w sezonie nawet przez 4 mln użytkowników miesięcznie,

Polacy chętnie wyjeżdżają na Boże Narodzenie z dziećmi - co czwarta osoba poszukująca zakwaterowania w Polsce od 22, 23 lub 24 grudnia planuje wyjazd jednego lub dwojga dorosłych i od jednego do sześciorga dzieci. W sumie ponad połowę wszystkich wyszukiwań noclegów w tym terminie stanowią te dla grup od jednego do dziewięciorga dorosłych z od jednego do dziewięciorga dzieci.

Rosnąca popularność spędzania świąt poza domem

"Spędzanie świąt z rodziną poza domem spotyka się z coraz większym uznaniem. Zamiast zajmować się gotowaniem i sprzątaniem oraz robieniem niezbędnych zakupów w pośpiechu coraz więcej osób woli po prostu wyjechać w miejsce, gdzie można spodziewać się śniegu, a przygotowaniami do świąt zajmie się obsługa, właściciel obiektu lub skorzystamy z lokalnej pysznej gastronomii. Oprócz tego w coraz większej liczbie polskich miast odbywają się bardzo malownicze i klimatyczne jarmarki bożonarodzeniowe - np. w Zakopanem w tym roku pojawi się po raz pierwszy. Pozwalają one jeszcze bardziej zanurzyć się w świątecznej atmosferze, zrobić coś innego niż zwykle, zobaczyć nowe miejsca, jednocześnie nie przejmując się tymi mniej przyjemnymi i czasochłonnymi elementami przygotowań do świąt. Według wstępnych prognoz pogody na koniec grudnia w tym roku możemy mieć nadzieję na zimową i śnieżną aurę, co może stanowić dodatkową zachętę do wyjazdu" - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl.

Zakopane najpopularniejszym kierunkiem rodzinnych wyjazdów na święta

Zimowe wyjazdy kojarzą się z górami, co potwierdzają dane z Nocowanie.pl - wśród dwudziestu najchętniej wybieranych na świąteczny wyjazd miejscowości znalazła się tylko jedna nadmorska, na dalekim miejscu - Kołobrzeg. Spośród wymienionych wyżej grup dorosłych z dziećmi aż ¼ wybiera się do Zakopanego, blisko 12 proc. do Karpacza, a nieco ponad 6 proc. do Szklarskiej Poręby. Wśród województw największą popularnością cieszy się małopolskie, którego dotyczy nieco ponad połowa wyszukiwań, na drugim miejscu znalazło się dolnośląskie (¼ wyszukiwań), a dalej śląskie (10 proc.), podkarpackie (4,5 proc.) i zachodniopomorskie (4 proc.).

Najwięcej, bo blisko 70 proc. osób spędzających rodzinne święta poza domem planuje rozpocząć pobyt 23 grudnia, ale niemal ¼ poszukuje zakwaterowania dopiero od 24 grudnia. Dominują krótkie wyjazdy, na cztery dni, w dalszej kolejności popularne są wyjazdy trzy- i pięciodniowe. Tylko nieco ponad 5 proc. z omawianych grup turystów ma zamiar wydłużyć pobyt do Sylwestra.

Na wakacje czy długie weekendy Polacy najchętniej wybierają zakwaterowanie w kwaterach i pokojach, ale, jak wynika z danych, rodzinne Boże Narodzenie wolą świętować w domkach i willach - tego rodzaju zakwaterowania poszukuje blisko 40 proc. wyjeżdżających z dziećmi. Kwatery i pokoje wybiera nieco ponad ¼, całkiem popularne są również apartamenty (14 proc. z omawianej grupy), pensjonaty (11,5 proc.). Według wyliczeń ekspertów z Nocowanie.pl, średnia cena noclegu za osobę na dobę w okresie bożonarodzeniowym wyniesie 134 zł.

